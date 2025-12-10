https://uz.sputniknews.ru/20251210/uzbekistan-ekspert-vystupleniye-valday-54058312.html

Страны ЦА рассматривают Афганистан не как зону кризиса, а как регион возможностей

По словам узбекистанского эксперта, речь идет о подключении Афганистана к региональным проектам развития в качестве равного участника

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Страны Центральной Азии рассматривают Афганистан не как зону кризиса, а как регион возможностей с точки зрения подключения его как равного участника региональных проектов развития. Об этом заявил профессор УМЭД Улугбек Хасанов на конференции "Валдая" по безопасности Евразии.По словам Хасанова, Центральная Азия – возможно, единственный регион, где к сегодняшнему дню между всеми странами решен и снят с повестки приграничный вопрос.Тему Афганистана Хасанов поднял в контексте многовекторности, столь важной во внешней политике для государств, которые стремятся сохранить суверенитет, расширить экономические возможности и ориентироваться в сложной международной динамике. Этот подход позволяет им избегать избыточной зависимости от одной стороны и использовать преимущества разных партнеров.Он отметил, что только лишь за 10 месяцев этого года товарооборот между странами ЦА превысил $11 млрд, что на 17% больше, чем в прошлом году.Он добавил, что многовекторность приобретает свои явные очертания и подключение Афганистана позволит углубить такое партнерство.Хасанов также отметил, что ЦА является важной частью системы Евразийской безопасности, она встроена в эту систему в различных ее контурах.Эксперт из Узбекистана вместе с коллегами из России, Индии, Ирана, Казахстана, Китая и Пакистана озвучил свое видение новой архитектуры евразийской безопасности на московской площадке аналитического центра.Напомним, что с инициативой по созданию единой архитектуры евразийской безопасности выступила Россия. Эта концепция получила развитие как на экспертном, так и официальном уровнях, стала предметом обсуждения на двусторонних саммитах с лидерами Индии и Китая и частью совместных заявлений в рамках СНГ и Союзного государства России и Беларуси.

