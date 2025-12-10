https://uz.sputniknews.ru/20251210/uzbekistan-primet-chm-po-sambo-54056140.html

Сильнейшие самбисты мира соберутся в Узбекистане — дата чемпионата

Сильнейшие самбисты мира соберутся в Узбекистане — дата чемпионата

Sputnik Узбекистан

Соответствующее решение утвердили члены исполнительного комитета Международной федерации самбо

2025-12-10T11:00+0500

2025-12-10T11:00+0500

2025-12-10T11:00+0500

спорт

чемпионат мира

самбо

узбекистан

самарканд

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/18/17943677_0:0:750:423_1920x0_80_0_0_c120ced9fcdbce638c764b2e419c03ea.jpg

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Узбекистане в 2026 году пройдет чемпионат мира по самбо, сообщает ФИАС. Соответствующее решение утвердили члены исполнительного комитета Международной федерации самбо. В свою очередь бразильский город Карагуататуба 12-13 сентября примет чемпионат мира по пляжному самбо. Особое место в календаре 2026 года занимает первый Чемпионат CISM по самбо среди военнослужащих, запланированный в середине августа в московских Лужниках — на арене Международного центра самбо.

узбекистан

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан спортивные соревнования самбо