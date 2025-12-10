https://uz.sputniknews.ru/20251210/uzbekistan-primet-chm-po-sambo-54056140.html
Сильнейшие самбисты мира соберутся в Узбекистане — дата чемпионата
Сильнейшие самбисты мира соберутся в Узбекистане — дата чемпионата
Соответствующее решение утвердили члены исполнительного комитета Международной федерации самбо
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Узбекистане в 2026 году пройдет чемпионат мира по самбо, сообщает ФИАС. Соответствующее решение утвердили члены исполнительного комитета Международной федерации самбо. "Самарканд в Узбекистане станет местом проведения Чемпионата мира по самбо в 2026 году. Соревнования сильнейших самбистов планеты пройдут 6–8 ноября", — говорится в сообщении. В свою очередь бразильский город Карагуататуба 12-13 сентября примет чемпионат мира по пляжному самбо. Особое место в календаре 2026 года занимает первый Чемпионат CISM по самбо среди военнослужащих, запланированный в середине августа в московских Лужниках — на арене Международного центра самбо.
В Узбекистане в 2026 году пройдет чемпионат мира по самбо, сообщает
ФИАС.
Соответствующее решение утвердили члены исполнительного комитета Международной федерации самбо.
"Самарканд в Узбекистане станет местом проведения Чемпионата мира по самбо в 2026 году. Соревнования сильнейших самбистов планеты пройдут 6–8 ноября", — говорится в сообщении.
В свою очередь бразильский город Карагуататуба 12-13 сентября примет чемпионат мира по пляжному самбо.
Особое место в календаре 2026 года занимает первый Чемпионат CISM по самбо среди военнослужащих, запланированный в середине августа в московских Лужниках — на арене Международного центра самбо.