Узбекистан рассматривает возможность проведения этапа "Формулы-1"
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Подписаться
Глава республики и президент Международной автомобильной федерации (FIA) обсудили вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества. Отметили важность тесного взаимодействия в развитии всего спектра автомобильного спорта в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с главой Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммедом бен Сулайемом, возможность проведения в республике этапов Формулы-1, сообщает пресс-служба главы государства.
Делегация FIA находится Ташкенте в рамках участия в проходящей здесь Генеральной ассамблее этой авторитетной структуры, регулирующей автоспорт и продвигающей безопасность дорожного движения.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Международной автомобильной федерации (FIA)
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Международной автомобильной федерации (FIA)
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны отметили важность тесного сотрудничества в развитии всего спектра автомобильного спорта в республике — от картинга до гонок формульного типа.
"Особое внимание уделено вопросам содействия федерации в подготовке узбекских пилотов, картингистов, инженеров, конструкторов и механиков с привлечением возможностей Университета FIA, созданию в Узбекистане современной инфраструктуры автоспорта, реализации программ обеспечения безопасности передвижения людей и транспорта, а также проведения международных соревнований под эгидой FIA, в первую очередь этапов Формулы-1", — говорится в сообщении.
В завершение встречи лидер Узбекистана вручил главе FIA высокую государственную награду – орден "Дустлик". Таким образом Шавкат Мирзиёев отметил большой личный вклад Мохаммеда бен Сулайема в развитие сотрудничества с Международной федерацией автоспорта, а также популяризацию в республике автоспорта в соответствии с международными стандартами
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкПрезидент Узбекистана обсудил с главой FIA возможность проведения в республике этапов Формулы-1
Президент Узбекистана обсудил с главой FIA возможность проведения в республике этапов Формулы-1
© telegram sputnikuzbekistan/
Для справки: Узбекистан — активный член Международной автомобильной федерации с 2019-го. В прошлом году в Самарканде прошла внеочередная юбилейная Генассамблея FIA, посвященная ее 120-летию. В рамках нынешнего мероприятия 12 декабря в комплексе "Humo Arena" состоится награждение лучших спортсменов и команд с участием высокопоставленных зарубежных гостей и пилотов-чемпионов.