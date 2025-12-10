https://uz.sputniknews.ru/20251210/uzbekistan-vozmojnost-provedeniya-etap-formuly-1-54056709.html

Узбекистан рассматривает возможность проведения этапа "Формулы-1"

Глава республики и президент Международной автомобильной федерации (FIA) обсудили вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества. Отметили важность тесного взаимодействия в развитии всего спектра автомобильного спорта в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с главой Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммедом бен Сулайемом, возможность проведения в республике этапов Формулы-1, сообщает пресс-служба главы государства. Делегация FIA находится Ташкенте в рамках участия в проходящей здесь Генеральной ассамблее этой авторитетной структуры, регулирующей автоспорт и продвигающей безопасность дорожного движения.Стороны отметили важность тесного сотрудничества в развитии всего спектра автомобильного спорта в республике — от картинга до гонок формульного типа. В завершение встречи лидер Узбекистана вручил главе FIA высокую государственную награду – орден "Дустлик". Таким образом Шавкат Мирзиёев отметил большой личный вклад Мохаммеда бен Сулайема в развитие сотрудничества с Международной федерацией автоспорта, а также популяризацию в республике автоспорта в соответствии с международными стандартами Для справки: Узбекистан — активный член Международной автомобильной федерации с 2019-го. В прошлом году в Самарканде прошла внеочередная юбилейная Генассамблея FIA, посвященная ее 120-летию. В рамках нынешнего мероприятия 12 декабря в комплексе "Humo Arena" состоится награждение лучших спортсменов и команд с участием высокопоставленных зарубежных гостей и пилотов-чемпионов.

