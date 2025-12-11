https://uz.sputniknews.ru/20251211/belarus-uzbekistan-tekstil-birja-54075799.html

Текстильную продукцию из Беларуси впервые продали в Узбекистан на биржевых торгах

Текстильную продукцию из Беларуси впервые продали в Узбекистан на биржевых торгах

По состоянию на 10 декабря 2025 года на БУТБ были аккредитованы 250 резидентов РУз — с начала года пул узбекистанских пользователей белорусской биржевой площадки пополнился 73 компаниями

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) заключили первую сделку по продаже текстильной продукции в Узбекистан, сообщает БелТА.Первопроходец — белорусский производитель трикотажных изделий, реализовавший на биржевых торгах чистошерстяной очес (побочный продукт прядения, состоящий из коротких волокон шерсти).Объем сделки составил 107 тонн, а покупателем выступило предприятие текстильной промышленности РУз. Ранее эта компания участвовала в биржевых торгах исключительно как продавец, поставляя на белорусский рынок хлопчатобумажную пряжу.По состоянию на 10 декабря 2025 года на БУТБ были аккредитованы 250 резидентов Узбекистана. С начала года пул пользователей белорусской биржевой площадки пополнился 73 новыми компаниями РУз.

