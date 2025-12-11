https://uz.sputniknews.ru/20251211/ekonomicheskoye-sotrudnichestvo-uzbekistan-rossiya-54079100.html
Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России — видео
Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России — видео
Sputnik Узбекистан
Участники международного видеомоста обсудили итоги прошедших в Ташкенте мероприятий по развитию экономических связей между Россией и Узбекистаном
2025-12-11T14:08+0500
2025-12-11T14:08+0500
2025-12-11T14:08+0500
видео
эксклюзив
узбекистан
россия
экономика
сотрудничество
видеомост
sputnik
пресс-центр
пресс-центр
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0b/54099772_5:0:1916:1075_1920x0_80_0_0_952c6f8bcf87a6d34f5df4987d88eba7.png
В МПЦ Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент – Москва, посвященный итогам межправительственной комиссии по экономическому взаимодействию двух стран.Начальник Департамента по привлечению инвестиций из РФ и стран СНГ МИПТ РУз Эрвин Тургунов рассказал, что в республике уже работают четыре узбекско-российских технопарка: в Бухаре, Навои, Чирчике и Джизаке. До конца года в Чирчике планируют запустить еще 8 проектов почти на $75 млн, что позволит создать около 1 000 новых рабочих мест.Узбекистан также подготовил концепцию инженерного центра "Центральная Азия – Россия", который планируют разместить в Бухаре. В рабочую группу вошли представители всех стран региона и РФ.Портфель совместных проектов достиг 359 инициатив на сумму свыше $55 млрд. Стороны договорились ежегодно осваивать не менее $5 млрд российских инвестиций и запускать новые проекты.Заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина отметила перспективы расширения сотрудничества в технических науках, химии, нефтехимии, физике и атомной энергетике, а также возможности Узбекистана в авиастроении.Напомним, в Ташкенте 3 декабря состоялось 26-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РУз и РФ, а также бизнес-форум деловых кругов двух стран.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0b/54099772_356:0:1789:1075_1920x0_80_0_0_2754e621fc397a1bdc9368f74a34680d.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан россия экономика сотрудничество
узбекистан россия экономика сотрудничество
Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России — видео
Эксклюзив
Участники международного видеомоста обсудили итоги прошедших в Ташкенте мероприятий по развитию экономических связей между Россией и Узбекистаном.
В МПЦ Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент – Москва, посвященный итогам межправительственной комиссии по экономическому взаимодействию двух стран.
Начальник Департамента по привлечению инвестиций из РФ и стран СНГ МИПТ РУз Эрвин Тургунов рассказал, что в республике уже работают четыре узбекско-российских технопарка: в Бухаре, Навои, Чирчике и Джизаке. До конца года в Чирчике планируют запустить еще 8 проектов почти на $75 млн, что позволит создать около 1 000 новых рабочих мест.
Узбекистан также подготовил концепцию инженерного центра "Центральная Азия – Россия", который планируют разместить в Бухаре. В рабочую группу вошли представители всех стран региона и РФ.
Портфель совместных проектов достиг 359 инициатив на сумму свыше $55 млрд. Стороны договорились ежегодно осваивать не менее $5 млрд российских инвестиций и запускать новые проекты.
Заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина отметила перспективы расширения сотрудничества в технических науках, химии, нефтехимии, физике и атомной энергетике, а также возможности Узбекистана в авиастроении.
Напомним, в Ташкенте 3 декабря состоялось 26-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РУз и РФ, а также бизнес-форум деловых кругов двух стран.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
.