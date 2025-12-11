https://uz.sputniknews.ru/20251211/ekonomicheskoye-sotrudnichestvo-uzbekistan-rossiya-54079100.html

Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России — видео

Sputnik Узбекистан

Участники международного видеомоста обсудили итоги прошедших в Ташкенте мероприятий по развитию экономических связей между Россией и Узбекистаном

В МПЦ Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент – Москва, посвященный итогам межправительственной комиссии по экономическому взаимодействию двух стран.Начальник Департамента по привлечению инвестиций из РФ и стран СНГ МИПТ РУз Эрвин Тургунов рассказал, что в республике уже работают четыре узбекско-российских технопарка: в Бухаре, Навои, Чирчике и Джизаке. До конца года в Чирчике планируют запустить еще 8 проектов почти на $75 млн, что позволит создать около 1 000 новых рабочих мест.Узбекистан также подготовил концепцию инженерного центра "Центральная Азия – Россия", который планируют разместить в Бухаре. В рабочую группу вошли представители всех стран региона и РФ.Портфель совместных проектов достиг 359 инициатив на сумму свыше $55 млрд. Стороны договорились ежегодно осваивать не менее $5 млрд российских инвестиций и запускать новые проекты.Заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина отметила перспективы расширения сотрудничества в технических науках, химии, нефтехимии, физике и атомной энергетике, а также возможности Узбекистана в авиастроении.Напомним, в Ташкенте 3 декабря состоялось 26-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РУз и РФ, а также бизнес-форум деловых кругов двух стран.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

