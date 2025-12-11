https://uz.sputniknews.ru/20251211/kogda-podpishut-soglashenie-o-svobodnoy-torgovle-eaes-s-indoneziey-54097935.html
В ЕЭК рассказали, когда подпишут соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Индонезией
В ЕЭК рассказали, когда подпишут соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Индонезией
Андрей Слепнев: Соглашения о свободной торговле с одной стороны, облегчают доступ на крупные внешние рынки, а с другой – диверсифицируют импорт
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. На Высшем Евразийском экономическом совете в Санкт-Петербурге в конце следующей недели ожидается подписание соглашения с Индонезией. Об этом рассказал на пресс-конференции министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии. Вопросы журналистов касались реализации в 2025 году действующих соглашений о свободной торговле и подготовке новых, регулировании электронной торговли и маркировки товаров средствами идентификации, а также других важных для стран Евразийского экономического союза тем.Слепнев напомнил о недавнем подписании соглашений о свободной торговле с ОАЭ и Монголией.Министр по торговле ЕЭК также остановился на важном событии — проведении первого раунда переговоров с Индией. Он отметил конструктивный настрой индийских партнеров на работу, в частности, на обсуждение регуляторной части соглашения, и подтвердил готовность двигаться в режиме fast track. Следующий раунд переговоров запланировали предварительно на февраль, добавил Слепнев.В целом, соглашения о свободной торговле помогают решить две задачи. С одной стороны, облегчают доступ на крупные внешние рынки, а с другой – диверсифицируют импорт, резюмировал глава торгового блока Комиссии.
В ЕЭК рассказали, когда подпишут соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Индонезией
Андрей Слепнев: Соглашения о свободной торговле, с одной стороны, облегчают доступ на крупные внешние рынки, а с другой – диверсифицируют импорт.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik.
На Высшем Евразийском экономическом совете в Санкт-Петербурге в конце следующей недели ожидается подписание соглашения с Индонезией. Об этом рассказал на пресс-конференции министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Об этом сообщает
пресс-служба Комиссии.
Вопросы журналистов касались реализации в 2025 году действующих соглашений о свободной торговле и подготовке новых, регулировании электронной торговли и маркировки товаров средствами идентификации, а также других важных для стран Евразийского экономического союза тем.
"За предыдущие три года полностью перестроен ландшафт нашей внешней торговли. Если раньше доля ЕС в нашем торговом обороте была выше 50%, то сейчас она составляет 18%, а доля стран БРИКС+ увеличилась с 30 до почти 70%", – отметил министр ЕЭК.
Слепнев напомнил о недавнем подписании соглашений о свободной торговле с ОАЭ и Монголией.
"Кроме того, на Высшем Евразийском экономическом совете в Санкт-Петербурге в конце следующей недели ожидается подписание соглашения с Индонезией", — говорится в сообщении.
Министр по торговле ЕЭК также остановился на важном событии — проведении первого раунда переговоров с Индией. Он отметил конструктивный настрой индийских партнеров на работу, в частности, на обсуждение регуляторной части соглашения, и подтвердил готовность двигаться в режиме fast track. Следующий раунд переговоров запланировали предварительно на февраль, добавил Слепнев.
В целом, соглашения о свободной торговле помогают решить две задачи. С одной стороны, облегчают доступ на крупные внешние рынки, а с другой – диверсифицируют импорт, резюмировал глава торгового блока Комиссии.