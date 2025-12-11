Москва готова учитывать имеющиеся предложения, которые приведут к заключению юридически обязывающих соглашений по безопасности; Москва готова учитывать имеющиеся предложения, которые приведут к заключению юридически обязывающих соглашений по безопасности;

предложения России к НАТО по гарантиям безопасности от декабря 2021 года являются последним шансом спасти те достижения в европейской безопасности, которые есть сейчас и которые Запад пытается растоптать вместе с ОБСЕ; предложения России к НАТО по гарантиям безопасности от декабря 2021 года являются последним шансом спасти те достижения в европейской безопасности, которые есть сейчас и которые Запад пытается растоптать вместе с ОБСЕ;

Россия еще не видела предложений по урегулированию конфликта, подготовленных по итогам встречи Зеленского и европейских лидеров, но, если утечки в СМИ верны, многие пункты повторяют "формулу мира Зеленского", которая для России неприемлема; Россия еще не видела предложений по урегулированию конфликта, подготовленных по итогам встречи Зеленского и европейских лидеров, но, если утечки в СМИ верны, многие пункты повторяют "формулу мира Зеленского", которая для России неприемлема;

около сотни британских военных принимают участие в боевых действиях против России в зоне специальной военной операции; около сотни британских военных принимают участие в боевых действиях против России в зоне специальной военной операции;

европейские миротворцы, если они будут направлены на Украину, станут для России законной военной целью; европейские миротворцы, если они будут направлены на Украину, станут для России законной военной целью;

РФ надеется на то, что США объяснят, на основании каких фактов был задержан нефтяной танкер у берегов Венесуэлы; РФ надеется на то, что США объяснят, на основании каких фактов был задержан нефтяной танкер у берегов Венесуэлы;

тема детей в конфликте на Украине крайне политизирована, Киев обвиняет РФ в похищении детей, которые в реальности оказываются в Европе; тема детей в конфликте на Украине крайне политизирована, Киев обвиняет РФ в похищении детей, которые в реальности оказываются в Европе;

Россия ждет информации о том, чем закончатся переговоры между Владимиром Зеленским, европейцами и администрацией президента США Дональда Трампа; Россия ждет информации о том, чем закончатся переговоры между Владимиром Зеленским, европейцами и администрацией президента США Дональда Трампа;

европейцы пытаются всячески пролезть за стол переговоров по Украине, но их предложения не будут полезны; европейцы пытаются всячески пролезть за стол переговоров по Украине, но их предложения не будут полезны;

поддержка, которую Европа оказывает Владимиру Зеленскому, вызывает сомнения во вменяемости европейских лидеров, а также в их полезности в переговорах по урегулированию украинского кризиса; поддержка, которую Европа оказывает Владимиру Зеленскому, вызывает сомнения во вменяемости европейских лидеров, а также в их полезности в переговорах по урегулированию украинского кризиса;

предложения России по гарантиям безопасности, представленные в декабре 2021 года и которые были переданы НАТО и США, сохраняют свою актуальность и могут стать отправной точкой для работы в этом направлении; предложения России по гарантиям безопасности, представленные в декабре 2021 года и которые были переданы НАТО и США, сохраняют свою актуальность и могут стать отправной точкой для работы в этом направлении;

Россия готова продолжит совместную работу с США по решению украинского конфликта, по той причине, что именно Соединенные Штаты показывают серьезный настрой на достижение результата; Россия готова продолжит совместную работу с США по решению украинского конфликта, по той причине, что именно Соединенные Штаты показывают серьезный настрой на достижение результата;

в переговорах с США по Украине все возможные недоразумения и недопонимания были устранены; в переговорах с США по Украине все возможные недоразумения и недопонимания были устранены;

если Европа решит воевать с РФ, Россия к этому готова хоть сейчас; если Европа решит воевать с РФ, Россия к этому готова хоть сейчас;

Россия передала США дополнительные предложения, касающиеся коллективных гарантий безопасности; Россия передала США дополнительные предложения, касающиеся коллективных гарантий безопасности;

Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии; Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии;

после того, как Владимир Зеленский пообщался с главами европейских стран, из мирного плана по урегулированию украинского конфликта пропал пункт о правах национальных меньшинств на Украине; после того, как Владимир Зеленский пообщался с главами европейских стран, из мирного плана по урегулированию украинского конфликта пропал пункт о правах национальных меньшинств на Украине;

достигнутые Россией и США на Аляске понимания по Украине касаются в том числе нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Киева; достигнутые Россией и США на Аляске понимания по Украине касаются в том числе нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Киева;

Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, в ответ Украина передала 201 тело российских военных; Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, в ответ Украина передала 201 тело российских военных;

людские потери ВСУ в ходе конфликта давно перевалили за миллион человек и продолжают расти, киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда превратился в организованную преступную группу; людские потери ВСУ в ходе конфликта давно перевалили за миллион человек и продолжают расти, киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда превратился в организованную преступную группу;

план Запада по антироссийскому блицкригу с использованием Украины провалился; план Запада по антироссийскому блицкригу с использованием Украины провалился;