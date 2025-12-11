Лавров: Европе снова неймется
17:12 11.12.2025 (обновлено: 17:29 11.12.2025)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил на конференции об исторических южнорусских землях
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Глава российского внешнеполитического ведомства выступил на посольском круглом столе по теме украинского урегулирования.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Европе опять неймется, и она переживает, что о ней забыли, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, Европа лишний раз доказывает, что не зря за свою длинную историю становилась практически главным организатором всех бед, включая колониализм, рабовладельчество, Первую и Вторую Мировые войны.
"Европе сейчас опять неймется: то ли она переживает, что о ней забыли, что она в силу объективных тенденций мирового экономического и политического развития оказалась на обочине главных процессов и событий, не знаю", — сказал дипломат.
Другие заявления Сергея Лаврова:
Москва готова учитывать имеющиеся предложения, которые приведут к заключению юридически обязывающих соглашений по безопасности;
предложения России к НАТО по гарантиям безопасности от декабря 2021 года являются последним шансом спасти те достижения в европейской безопасности, которые есть сейчас и которые Запад пытается растоптать вместе с ОБСЕ;
Россия еще не видела предложений по урегулированию конфликта, подготовленных по итогам встречи Зеленского и европейских лидеров, но, если утечки в СМИ верны, многие пункты повторяют "формулу мира Зеленского", которая для России неприемлема;
около сотни британских военных принимают участие в боевых действиях против России в зоне специальной военной операции;
европейские миротворцы, если они будут направлены на Украину, станут для России законной военной целью;
РФ надеется на то, что США объяснят, на основании каких фактов был задержан нефтяной танкер у берегов Венесуэлы;
тема детей в конфликте на Украине крайне политизирована, Киев обвиняет РФ в похищении детей, которые в реальности оказываются в Европе;
Россия ждет информации о том, чем закончатся переговоры между Владимиром Зеленским, европейцами и администрацией президента США Дональда Трампа;
европейцы пытаются всячески пролезть за стол переговоров по Украине, но их предложения не будут полезны;
поддержка, которую Европа оказывает Владимиру Зеленскому, вызывает сомнения во вменяемости европейских лидеров, а также в их полезности в переговорах по урегулированию украинского кризиса;
предложения России по гарантиям безопасности, представленные в декабре 2021 года и которые были переданы НАТО и США, сохраняют свою актуальность и могут стать отправной точкой для работы в этом направлении;
Россия готова продолжит совместную работу с США по решению украинского конфликта, по той причине, что именно Соединенные Штаты показывают серьезный настрой на достижение результата;
в переговорах с США по Украине все возможные недоразумения и недопонимания были устранены;
если Европа решит воевать с РФ, Россия к этому готова хоть сейчас;
Россия передала США дополнительные предложения, касающиеся коллективных гарантий безопасности;
Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии;
после того, как Владимир Зеленский пообщался с главами европейских стран, из мирного плана по урегулированию украинского конфликта пропал пункт о правах национальных меньшинств на Украине;
достигнутые Россией и США на Аляске понимания по Украине касаются в том числе нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Киева;
Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, в ответ Украина передала 201 тело российских военных;
людские потери ВСУ в ходе конфликта давно перевалили за миллион человек и продолжают расти, киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда превратился в организованную преступную группу;
план Запада по антироссийскому блицкригу с использованием Украины провалился;
финансовые, военные и материально-технические ресурсы стран Запада, которые выделялись для ведения прокси-войны против России, истощаются.