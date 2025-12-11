Узбекистан
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
Прикус и походка — какая связь
Врач: При неправильном прикусе мышцы работают несимметрично, смещается центр тяжести, запускается цепная реакция компенсаций вниз по телу — от шеи до стоп.
Боли в шее, голове и пояснице, напряжение между лопатками, усталость ног, асимметрия лица, щелчки в височно-нижнечелюстных суставах (ВНЧС), бруксизм — все это может быть связано с неправильным прикусом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, стоматолога-ортодонта Яну Дьячкову.Она добавила, что при неправильном прикусе мышцы работают несимметрично, смещается центр тяжести, запускается цепная реакция компенсаций вниз по телу — от шеи до стоп.Она рассказала, что неправильный прикус нельзя лечить изолированно.В заключение она добавила, что когда челюсть занимает физиологичное положение, расслабляются мышцы, голова возвращается в правильную позицию, позвоночник выравнивается, а стопы начинают работать симметрично.
© Sputnik / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСтудентка на занятии в медицинском университете
Врач: при неправильном прикусе мышцы работают несимметрично, смещается центр тяжести, запускается цепная реакция компенсаций вниз по телу — от шеи до стоп.
Боли в шее, голове и пояснице, напряжение между лопатками, усталость ног, асимметрия лица, щелчки в височно-нижнечелюстных суставах (ВНЧС), бруксизм — все это может быть связано с неправильным прикусом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, стоматолога-ортодонта Яну Дьячкову.
"Челюсть — часть опорно-двигательной цепи. Височно-нижнечелюстной сустав расположен рядом с центром гравитации головы. Малейший дисбаланс влияет на положение головы, тонус мышц шеи, плечевого пояса и позвоночника. Неправильный прикус заставляет организм искать компенсаторное положение, меняя осанку", — пояснила специалист.
Она добавила, что при неправильном прикусе мышцы работают несимметрично, смещается центр тяжести, запускается цепная реакция компенсаций вниз по телу — от шеи до стоп.
"Смещение челюсти заставляет тело перераспределять вес. Возникают асимметричная нагрузка на ноги, изменение ротации стоп, сглаживание свода, функциональное укорочение одной ноги", — перечислила врач.
Она рассказала, что неправильный прикус нельзя лечить изолированно.
"Функциональная стоматология объединяет ортодонтов, гнатологов, остеопатов и ортопедов. Коррекция должна учитывать мышцы, суставы, дыхание, осанку и работу стоп. Комплексная диагностика включает КТ/МРТ ВНЧС, анализ прикуса, постурологическое обследование, тесты расслабления мышц, оценку дыхания и стоп. После коррекции прикуса осанка выпрямляется", — подчеркнула Дьячкова.
В заключение она добавила, что когда челюсть занимает физиологичное положение, расслабляются мышцы, голова возвращается в правильную позицию, позвоночник выравнивается, а стопы начинают работать симметрично.
