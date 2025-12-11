https://uz.sputniknews.ru/20251211/prikus-i-poxodka--kakaya-svyaz-54076328.html

Прикус и походка — какая связь

Врач: При неправильном прикусе мышцы работают несимметрично, смещается центр тяжести, запускается цепная реакция компенсаций вниз по телу — от шеи до стоп.

Боли в шее, голове и пояснице, напряжение между лопатками, усталость ног, асимметрия лица, щелчки в височно-нижнечелюстных суставах (ВНЧС), бруксизм — все это может быть связано с неправильным прикусом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, стоматолога-ортодонта Яну Дьячкову.Она добавила, что при неправильном прикусе мышцы работают несимметрично, смещается центр тяжести, запускается цепная реакция компенсаций вниз по телу — от шеи до стоп.Она рассказала, что неправильный прикус нельзя лечить изолированно.В заключение она добавила, что когда челюсть занимает физиологичное положение, расслабляются мышцы, голова возвращается в правильную позицию, позвоночник выравнивается, а стопы начинают работать симметрично.

