Свердловская область приехала в Узбекистан с "Улыбкой"
Гастроли детского творческого коллектива прошли в Ташкенте, Фергане и Намангане.
В рамках гастролей в Узбекистан в детской школе музыки и искусств №1 города Ташкента состоялся концерт детского ансамбля танца "Улыбка" — популярного творческого коллектива Свердловской области, известного в России и за ее пределами. Зрителям, в числе которых были преподаватели-хореографы и их воспитанники, представили яркую и интересную часовую программу.
"Это и мордовские, и марийские, и чувашские, и удмуртские танцы, потому что у нас довольно многонациональная область, и мы старались показать всех", — отметила художественный руководитель ансамбля "Улыбка", заслуженный деятель искусств Российской Федерации Ольга Журавлева.
Также юные артисты представили классические и современные эстрадные танцы. Учащиеся ДШМИ №1, в свою очередь, также порадовали гостей.
После концерта состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Свердловской государственной детской филармонией и ДШМИ № 1.
Затем для свердловчан организовали небольшую экскурсию по школе, рассказали об учебном процессе.
"Рад, что у нас в школе побывали гости из России, мы смогли обменяться опытом и наработками, обсудить возможности дальнейшего культурного диалога. Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет плодотворным", — сказал директор ДШМИ №1 Фазлиддин Исламов.
В рамках гастрольной программы ансамбль "Улыбка" выступил в Фергане и Намангане, где также прошли переговоры о сотрудничестве с местными детскими творческими коллективами.
"Я думаю, что продолжением нашего приезда теперь будет встреча коллектива из Узбекистана на нашей доброй Уральской земле", — отметила директор Свердловской государственной детской филармонии, заслуженный работник культуры Российской Федерации Людмила Скосырская.
"У Свердловской области установлены крепкие партнерские связи с Наманганской и Ферганской областями и городом Ташкентом. Мы проводим системную работу как в торгово-экономическом, так и в гуманитарном измерении. Рады, что в этом году удалось направить жителям Узбекистана подарок — гастроли Свердловской государственной детской филармонии. С помощью языка танца ансамбль "Улыбка" представил культурную самобытность народов Среднего Урала. Надеюсь, что узбекский зритель проникся историей и красотой нашего многонационального региона", — отметил в комментарии Sputnik Узбекистан министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.
Подобности — в видео Sputnik Узбекистан.