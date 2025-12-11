Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251211/sverdlovskaya-oblast-priexala-v-uzbekistan-s-ulybkoy-54103136.html
Свердловская область приехала в Узбекистан с "Улыбкой"
Свердловская область приехала в Узбекистан с "Улыбкой"
Sputnik Узбекистан
Гастроли детского творческого коллектива прошли в Ташкенте, Фергане и Намангане.
2025-12-11T18:30+0500
2025-12-11T18:30+0500
видео
эксклюзив
дети
ансамбль
свердловская область
россия
гастроли
ташкент
фергана
наманган
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0b/54105274_0:404:2730:1940_1920x0_80_0_0_79c76fcff72c291335f2c91533eca76b.jpg
В рамках гастролей в Узбекистан в детской школе музыки и искусств №1 города Ташкента состоялся концерт детского ансамбля танца "Улыбка" — популярного творческого коллектива Свердловской области, известного в России и за ее пределами. Зрителям, в числе которых были преподаватели-хореографы и их воспитанники, представили яркую и интересную часовую программу.Также юные артисты представили классические и современные эстрадные танцы. Учащиеся ДШМИ №1, в свою очередь, также порадовали гостей.После концерта состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Свердловской государственной детской филармонией и ДШМИ № 1.Затем для свердловчан организовали небольшую экскурсию по школе, рассказали об учебном процессе.В рамках гастрольной программы ансамбль "Улыбка" выступил в Фергане и Намангане, где также прошли переговоры о сотрудничестве с местными детскими творческими коллективами.Подобности — в видео Sputnik Узбекистан.
свердловская область
россия
ташкент
фергана
наманган
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0b/54105274_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a8ac65376010acd843e9f955c1709364.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия коллективы узбекистан гастроли
россия коллективы узбекистан гастроли

Свердловская область приехала в Узбекистан с "Улыбкой"

18:30 11.12.2025
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Гастроли детского творческого коллектива прошли в Ташкенте, Фергане и Намангане.
В рамках гастролей в Узбекистан в детской школе музыки и искусств №1 города Ташкента состоялся концерт детского ансамбля танца "Улыбка" — популярного творческого коллектива Свердловской области, известного в России и за ее пределами. Зрителям, в числе которых были преподаватели-хореографы и их воспитанники, представили яркую и интересную часовую программу.
"Это и мордовские, и марийские, и чувашские, и удмуртские танцы, потому что у нас довольно многонациональная область, и мы старались показать всех", — отметила художественный руководитель ансамбля "Улыбка", заслуженный деятель искусств Российской Федерации Ольга Журавлева.
Также юные артисты представили классические и современные эстрадные танцы. Учащиеся ДШМИ №1, в свою очередь, также порадовали гостей.
После концерта состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Свердловской государственной детской филармонией и ДШМИ № 1.
Затем для свердловчан организовали небольшую экскурсию по школе, рассказали об учебном процессе.
"Рад, что у нас в школе побывали гости из России, мы смогли обменяться опытом и наработками, обсудить возможности дальнейшего культурного диалога. Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет плодотворным", — сказал директор ДШМИ №1 Фазлиддин Исламов.
В рамках гастрольной программы ансамбль "Улыбка" выступил в Фергане и Намангане, где также прошли переговоры о сотрудничестве с местными детскими творческими коллективами.
"Я думаю, что продолжением нашего приезда теперь будет встреча коллектива из Узбекистана на нашей доброй Уральской земле", — отметила директор Свердловской государственной детской филармонии, заслуженный работник культуры Российской Федерации Людмила Скосырская.

"У Свердловской области установлены крепкие партнерские связи с Наманганской и Ферганской областями и городом Ташкентом. Мы проводим системную работу как в торгово-экономическом, так и в гуманитарном измерении. Рады, что в этом году удалось направить жителям Узбекистана подарок — гастроли Свердловской государственной детской филармонии. С помощью языка танца ансамбль "Улыбка" представил культурную самобытность народов Среднего Урала. Надеюсь, что узбекский зритель проникся историей и красотой нашего многонационального региона", — отметил в комментарии Sputnik Узбекистан министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

Подобности — в видео Sputnik Узбекистан.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0