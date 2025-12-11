https://uz.sputniknews.ru/20251211/sverdlovskaya-oblast-priexala-v-uzbekistan-s-ulybkoy-54103136.html

Свердловская область приехала в Узбекистан с "Улыбкой"

Sputnik Узбекистан

Гастроли детского творческого коллектива прошли в Ташкенте, Фергане и Намангане.

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0b/54105274_0:404:2730:1940_1920x0_80_0_0_79c76fcff72c291335f2c91533eca76b.jpg

В рамках гастролей в Узбекистан в детской школе музыки и искусств №1 города Ташкента состоялся концерт детского ансамбля танца "Улыбка" — популярного творческого коллектива Свердловской области, известного в России и за ее пределами. Зрителям, в числе которых были преподаватели-хореографы и их воспитанники, представили яркую и интересную часовую программу.Также юные артисты представили классические и современные эстрадные танцы. Учащиеся ДШМИ №1, в свою очередь, также порадовали гостей.После концерта состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Свердловской государственной детской филармонией и ДШМИ № 1.Затем для свердловчан организовали небольшую экскурсию по школе, рассказали об учебном процессе.В рамках гастрольной программы ансамбль "Улыбка" выступил в Фергане и Намангане, где также прошли переговоры о сотрудничестве с местными детскими творческими коллективами.Подобности — в видео Sputnik Узбекистан.

