Экология в фокусе: в Ташкенте представляют фотоработы о влиянии изменения климата

В Ташкентском Доме фотографии проходит уникальная фотовыставка "Природное наследие Узбекистана". Экспозиция включает 60 фоторабот, отражающих богатство природных экосистем страны с акцентом на влияние глобального изменения климата.Организаторы — Национальный комитет РУз по экологии и изменению климата, Академия художеств Узбекистана и Ташкентский Дом фотографии. Мероприятие приурочили к Всемирному дню климата — 8 декабря.Фотовыставка стала продолжением работы, проводимой комитетом в сфере экологического просвещения и сохранения природных объектов. Сегодня природное наследие — от уникальных экосистем пустынь до редких геологических памятников и богатого биоразнообразия — приобретает все большую значимость в продвижении Узбекистана на международной арене.Фотографии как инструмент экологического диалогаЦель выставки — привлечь внимание общества к экологическим проблемам и напомнить каждому о личной ответственности за сохранение природы.В экспозиции представлены работы, созданные как профессиональными фотографами, так и талантливыми любителями.Снимки охватывают широкий спектр природных объектов:На фотографиях — бескрайние барханы пустыни Кызылкум, древние массивы Чаткальского хребта, величественные ледники, прозрачные горные озера, степные ландшафты, редкие растения и исчезающие виды животных.Каждый кадр — это не только эстетика, но и документ эпохи, отражение изменений, которые переживает природа под воздействием климата.Влияние изменения климата: факты, которые нельзя игнорироватьОрганизаторы подчеркивают: выставка не только о красоте, но и о тревоге.Глобальное потепление уже влияет на природные зоны Узбекистана:Фотовыставка делает эти процессы видимыми для широкой аудитории, превращая их в предмет общественного обсуждения.Книга-альбом как продолжение визуального рассказаПараллельно с выставкой проходит презентация двух изданий Национального комитета по экологии и изменению климата:В книгах представлены результаты комплексных экологических исследований, включающие описание природных памятников, редких экосистем, уникальных деревьев, лесов, рек, озер, источников, ущелий, водопадов, гор, ледников, болот, пустынь и ландшафтов, находящихся под государственной охраной.Эти издания — не просто альбомы. Это научно-популярные путеводители по природному миру страны и важный инструмент продвижения экологической культуры и государственной политики в сфере охраны природы.Образовательная миссияФотовыставка ориентирована на широкий круг посетителей:Организаторы надеются, что проект поспособствует формированию более сознательного отношения к окружающей среде и станет стимулом для новых экологических инициатив.По его словам, цель была не просто показать природу, а создать эмоциональное пространство, в котором зритель чувствует себя частью экосистемы.Вклад, который начинается с взглядаФотовыставка "Природное наследие Узбекистана" — важное событие в культурной и экологической повестке страны.Она объединяет искусство, науку и общество вокруг общей задачи — сохранения природы для будущих поколений.Выставка продлится до 14 декабря 2025 года.
Организаторы надеются, что проект поспособствует формированию более сознательного отношения к окружающей среде и станет стимулом для новых экологических инициатив.
В Ташкентском Доме фотографии проходит уникальная фотовыставка "Природное наследие Узбекистана". Экспозиция включает 60 фоторабот, отражающих богатство природных экосистем страны с акцентом на влияние глобального изменения климата.
Организаторы — Национальный комитет РУз по экологии и изменению климата, Академия художеств Узбекистана и Ташкентский Дом фотографии. Мероприятие приурочили к Всемирному дню климата — 8 декабря.
Фотовыставка стала продолжением работы, проводимой комитетом в сфере экологического просвещения и сохранения природных объектов. Сегодня природное наследие — от уникальных экосистем пустынь до редких геологических памятников и богатого биоразнообразия — приобретает все большую значимость в продвижении Узбекистана на международной арене.
Цель выставки — привлечь внимание общества к экологическим проблемам и напомнить каждому о личной ответственности за сохранение природы. В экспозиции представлены работы, созданные как профессиональными фотографами, так и талантливыми любителями.
Снимки охватывают широкий спектр природных объектов:
На фотографиях — бескрайние барханы пустыни Кызылкум, древние массивы Чаткальского хребта, величественные ледники, прозрачные горные озера, степные ландшафты, редкие растения и исчезающие виды животных.
Каждый кадр — это не только эстетика, но и документ эпохи, отражение изменений, которые переживает природа под воздействием климата.
Влияние изменения климата: факты, которые нельзя игнорировать
Организаторы подчеркивают: выставка не только о красоте, но и о тревоге.
Глобальное потепление уже влияет на природные зоны Узбекистана:
сокращаются водные ресурсы;
уменьшается площадь ледников;
трансформируются экосистемы;
исчезают отдельные виды флоры и фауны.
Фотовыставка делает эти процессы видимыми для широкой аудитории, превращая их в предмет общественного обсуждения.
Книга-альбом как продолжение визуального рассказа
Параллельно с выставкой проходит презентация двух изданий Национального комитета по экологии и изменению климата:
"Природное наследие Узбекистана";
"Природа Узбекистана во временах года".
В книгах представлены результаты комплексных экологических исследований, включающие описание природных памятников, редких экосистем, уникальных деревьев, лесов, рек, озер, источников, ущелий, водопадов, гор, ледников, болот, пустынь и ландшафтов, находящихся под государственной охраной.
Эти издания — не просто альбомы. Это научно-популярные путеводители по природному миру страны и важный инструмент продвижения экологической культуры и государственной политики в сфере охраны природы.
Образовательная миссия
Фотовыставка ориентирована на широкий круг посетителей:
студентов и школьников;
исследователей;
специалистов по охране окружающей среды;
любителей путешествий;
всех, кто интересуется устойчивым развитием.
Организаторы надеются, что проект поспособствует формированию более сознательного отношения к окружающей среде и станет стимулом для новых экологических инициатив.
"Любая фотография природы — это мгновение, за которым стоит вечность, и наша обязанность сделать так, чтобы эта вечность не исчезла", — рассказал куратор выставки искусствовед Сухроб Курбанов корреспонденту Sputnik Узбекистан.
По его словам, цель была не просто показать природу, а создать эмоциональное пространство, в котором зритель чувствует себя частью экосистемы.
"Мы хотели, чтобы человек, глядя на снимок, ощущал не расстояние между собой и природой, а связь", — пояснил Курбанов.
Вклад, который начинается с взгляда
Фотовыставка "Природное наследие Узбекистана" — важное событие в культурной и экологической повестке страны. Она объединяет искусство, науку и общество вокруг общей задачи — сохранения природы для будущих поколений.