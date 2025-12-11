Узбекистан
Экология в фокусе: в Ташкенте представляют фотоработы о влиянии изменения климата
Экология в фокусе: в Ташкенте представляют фотоработы о влиянии изменения климата
Sputnik Узбекистан
10 декабря 2025 года в Ташкентском Доме фотографии открылась уникальная фотовыставка "Природное наследие Узбекистана".
В Ташкентском Доме фотографии проходит уникальная фотовыставка "Природное наследие Узбекистана". Экспозиция включает 60 фоторабот, отражающих богатство природных экосистем страны с акцентом на влияние глобального изменения климата.Организаторы — Национальный комитет РУз по экологии и изменению климата, Академия художеств Узбекистана и Ташкентский Дом фотографии. Мероприятие приурочили к Всемирному дню климата — 8 декабря.Фотовыставка стала продолжением работы, проводимой комитетом в сфере экологического просвещения и сохранения природных объектов. Сегодня природное наследие — от уникальных экосистем пустынь до редких геологических памятников и богатого биоразнообразия — приобретает все большую значимость в продвижении Узбекистана на международной арене.Фотографии как инструмент экологического диалогаЦель выставки — привлечь внимание общества к экологическим проблемам и напомнить каждому о личной ответственности за сохранение природы.В экспозиции представлены работы, созданные как профессиональными фотографами, так и талантливыми любителями.Снимки охватывают широкий спектр природных объектов:На фотографиях — бескрайние барханы пустыни Кызылкум, древние массивы Чаткальского хребта, величественные ледники, прозрачные горные озера, степные ландшафты, редкие растения и исчезающие виды животных.Каждый кадр — это не только эстетика, но и документ эпохи, отражение изменений, которые переживает природа под воздействием климата.Влияние изменения климата: факты, которые нельзя игнорироватьОрганизаторы подчеркивают: выставка не только о красоте, но и о тревоге.Глобальное потепление уже влияет на природные зоны Узбекистана:Фотовыставка делает эти процессы видимыми для широкой аудитории, превращая их в предмет общественного обсуждения.Книга-альбом как продолжение визуального рассказаПараллельно с выставкой проходит презентация двух изданий Национального комитета по экологии и изменению климата:В книгах представлены результаты комплексных экологических исследований, включающие описание природных памятников, редких экосистем, уникальных деревьев, лесов, рек, озер, источников, ущелий, водопадов, гор, ледников, болот, пустынь и ландшафтов, находящихся под государственной охраной.Эти издания — не просто альбомы. Это научно-популярные путеводители по природному миру страны и важный инструмент продвижения экологической культуры и государственной политики в сфере охраны природы.Образовательная миссияФотовыставка ориентирована на широкий круг посетителей:Организаторы надеются, что проект поспособствует формированию более сознательного отношения к окружающей среде и станет стимулом для новых экологических инициатив.По его словам, цель была не просто показать природу, а создать эмоциональное пространство, в котором зритель чувствует себя частью экосистемы.Вклад, который начинается с взглядаФотовыставка "Природное наследие Узбекистана" — важное событие в культурной и экологической повестке страны.Она объединяет искусство, науку и общество вокруг общей задачи — сохранения природы для будущих поколений.Выставка продлится до 14 декабря 2025 года.
Экология в фокусе: в Ташкенте представляют фотоработы о влиянии изменения климата

18:55 11.12.2025
Организаторы надеются, что проект поспособствует формированию более сознательного отношения к окружающей среде и станет стимулом для новых экологических инициатив.
В Ташкентском Доме фотографии проходит уникальная фотовыставка "Природное наследие Узбекистана". Экспозиция включает 60 фоторабот, отражающих богатство природных экосистем страны с акцентом на влияние глобального изменения климата.
Организаторы — Национальный комитет РУз по экологии и изменению климата, Академия художеств Узбекистана и Ташкентский Дом фотографии. Мероприятие приурочили к Всемирному дню климата — 8 декабря.
Фотовыставка стала продолжением работы, проводимой комитетом в сфере экологического просвещения и сохранения природных объектов. Сегодня природное наследие — от уникальных экосистем пустынь до редких геологических памятников и богатого биоразнообразия — приобретает все большую значимость в продвижении Узбекистана на международной арене.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Х. Шорахмедов. Деревня Гилан, Кашкадарьинская область, 2022

Х. Шорахмедов. Деревня Гилан, Кашкадарьинская область, 2022 - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Х. Шорахмедов. Деревня Гилан, Кашкадарьинская область, 2022

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители фотовыставки

Посетители фотовыставки - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители фотовыставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Р. Грановская. Озеро Бадак. Ташкентская область, 2019

Р. Грановская. Озеро Бадак. Ташкентская область, 2019 - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Р. Грановская. Озеро Бадак. Ташкентская область, 2019

© Sputnik / Бахром Хатамов

На открытии фотовыставки

На открытии фотовыставки - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

На открытии фотовыставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

В. Гончаренко. Айдаркуль. Навоийская область, 2019

В. Гончаренко. Айдаркуль. Навоийская область, 2019 - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

В. Гончаренко. Айдаркуль. Навоийская область, 2019

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выступление на открытии известного фотохудожника Рустама Шарипова

Выступление на открытии известного фотохудожника Рустама Шарипова - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выступление на открытии известного фотохудожника Рустама Шарипова

© Sputnik / Бахром Хатамов

А. Пан. Поселок "Cукок", Ташкентская область, 2023

А. Пан. Поселок &quot;Cукок&quot;, Ташкентская область, 2023 - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

А. Пан. Поселок "Cукок", Ташкентская область, 2023

© Sputnik / Бахром Хатамов

Обсуждение экспонатов

Обсуждение экспонатов - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Обсуждение экспонатов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Гости выставки

Гости выставки - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гости выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Магия объектива

Магия объектива - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Магия объектива

© Sputnik / Бахром Хатамов

Р. Янгаев. Хисорак, Кашкадарьинская область, 2024

Р. Янгаев. Хисорак, Кашкадарьинская область, 2024 - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Р. Янгаев. Хисорак, Кашкадарьинская область, 2024

© Sputnik / Бахром Хатамов

Участник выставки фотограф Рамиль Валиев

Участник выставки фотограф Рамиль Валиев - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Участник выставки фотограф Рамиль Валиев

© Sputnik / Бахром Хатамов

Погружение в детали

Погружение в детали - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Погружение в детали

© Sputnik / Бахром Хатамов

Р. Грановская. Лесная завирушка, 2023

Р. Грановская. Лесная завирушка, 2023 - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Р. Грановская. Лесная завирушка, 2023

© Sputnik / Бахром Хатамов

Участник выставки Хамдам Шорахмедов

Участник выставки Хамдам Шорахмедов - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Участник выставки Хамдам Шорахмедов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Х. Шорахмедов. Деревня Гилан, Кашкадарьинская область, 2022

Х. Шорахмедов. Деревня Гилан, Кашкадарьинская область, 2022 - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Х. Шорахмедов. Деревня Гилан, Кашкадарьинская область, 2022

© Sputnik / Бахром Хатамов

Погружение в пейзаж

Погружение в пейзаж - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Погружение в пейзаж

© Sputnik / Бахром Хатамов

Афиша выставки

Афиша выставки - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Афиша выставки

Фотографии как инструмент экологического диалога

Цель выставки — привлечь внимание общества к экологическим проблемам и напомнить каждому о личной ответственности за сохранение природы.
В экспозиции представлены работы, созданные как профессиональными фотографами, так и талантливыми любителями.
Снимки охватывают широкий спектр природных объектов:
гидрологические памятники — реки, природные озера, родники;
геологические структуры — скалы, каньоны, редкие формы рельефа;
биологические комплексы — флору, фауну, экосистемы заповедных зон;
палеонтологические объекты, представляющие особую научную ценность.
На фотографиях — бескрайние барханы пустыни Кызылкум, древние массивы Чаткальского хребта, величественные ледники, прозрачные горные озера, степные ландшафты, редкие растения и исчезающие виды животных.
Каждый кадр — это не только эстетика, но и документ эпохи, отражение изменений, которые переживает природа под воздействием климата.

Влияние изменения климата: факты, которые нельзя игнорировать

Организаторы подчеркивают: выставка не только о красоте, но и о тревоге.

Глобальное потепление уже влияет на природные зоны Узбекистана:
сокращаются водные ресурсы;
уменьшается площадь ледников;
трансформируются экосистемы;
исчезают отдельные виды флоры и фауны.
Фотовыставка делает эти процессы видимыми для широкой аудитории, превращая их в предмет общественного обсуждения.

Книга-альбом как продолжение визуального рассказа

Параллельно с выставкой проходит презентация двух изданий Национального комитета по экологии и изменению климата:
"Природное наследие Узбекистана";
"Природа Узбекистана во временах года".
В книгах представлены результаты комплексных экологических исследований, включающие описание природных памятников, редких экосистем, уникальных деревьев, лесов, рек, озер, источников, ущелий, водопадов, гор, ледников, болот, пустынь и ландшафтов, находящихся под государственной охраной.
Эти издания — не просто альбомы. Это научно-популярные путеводители по природному миру страны и важный инструмент продвижения экологической культуры и государственной политики в сфере охраны природы.

Образовательная миссия

Фотовыставка ориентирована на широкий круг посетителей:
студентов и школьников;
исследователей;
специалистов по охране окружающей среды;
любителей путешествий;
всех, кто интересуется устойчивым развитием.
Организаторы надеются, что проект поспособствует формированию более сознательного отношения к окружающей среде и станет стимулом для новых экологических инициатив.

"Любая фотография природы — это мгновение, за которым стоит вечность, и наша обязанность сделать так, чтобы эта вечность не исчезла", — рассказал куратор выставки искусствовед Сухроб Курбанов корреспонденту Sputnik Узбекистан.

По его словам, цель была не просто показать природу, а создать эмоциональное пространство, в котором зритель чувствует себя частью экосистемы.
"Мы хотели, чтобы человек, глядя на снимок, ощущал не расстояние между собой и природой, а связь", — пояснил Курбанов.

Вклад, который начинается с взгляда

Фотовыставка "Природное наследие Узбекистана" — важное событие в культурной и экологической повестке страны.
Она объединяет искусство, науку и общество вокруг общей задачи — сохранения природы для будущих поколений.
Выставка продлится до 14 декабря 2025 года.
