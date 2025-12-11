https://uz.sputniknews.ru/20251211/tashkent-fotoraboty-o-vliyanii-izmeneniya-klimata-54078554.html

Экология в фокусе: в Ташкенте представляют фотоработы о влиянии изменения климата

Экология в фокусе: в Ташкенте представляют фотоработы о влиянии изменения климата

Sputnik Узбекистан

10 декабря 2025 года в Ташкентском Доме фотографии открылась уникальная фотовыставка "Природное наследие Узбекистана".

2025-12-11T18:55+0500

2025-12-11T18:55+0500

2025-12-11T18:55+0500

экология

узбекистан

климат

государственный комитет по охране природы

госкомприроды узбекистана

фото

фотолента

ташкент

фотовыставка

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0b/54090094_0:155:3088:1892_1920x0_80_0_0_f75893e514f3cfebfbac0ce24b539c8d.jpg

В Ташкентском Доме фотографии проходит уникальная фотовыставка "Природное наследие Узбекистана". Экспозиция включает 60 фоторабот, отражающих богатство природных экосистем страны с акцентом на влияние глобального изменения климата.Организаторы — Национальный комитет РУз по экологии и изменению климата, Академия художеств Узбекистана и Ташкентский Дом фотографии. Мероприятие приурочили к Всемирному дню климата — 8 декабря.Фотовыставка стала продолжением работы, проводимой комитетом в сфере экологического просвещения и сохранения природных объектов. Сегодня природное наследие — от уникальных экосистем пустынь до редких геологических памятников и богатого биоразнообразия — приобретает все большую значимость в продвижении Узбекистана на международной арене.Фотографии как инструмент экологического диалогаЦель выставки — привлечь внимание общества к экологическим проблемам и напомнить каждому о личной ответственности за сохранение природы.В экспозиции представлены работы, созданные как профессиональными фотографами, так и талантливыми любителями.Снимки охватывают широкий спектр природных объектов:На фотографиях — бескрайние барханы пустыни Кызылкум, древние массивы Чаткальского хребта, величественные ледники, прозрачные горные озера, степные ландшафты, редкие растения и исчезающие виды животных.Каждый кадр — это не только эстетика, но и документ эпохи, отражение изменений, которые переживает природа под воздействием климата.Влияние изменения климата: факты, которые нельзя игнорироватьОрганизаторы подчеркивают: выставка не только о красоте, но и о тревоге.Глобальное потепление уже влияет на природные зоны Узбекистана:Фотовыставка делает эти процессы видимыми для широкой аудитории, превращая их в предмет общественного обсуждения.Книга-альбом как продолжение визуального рассказаПараллельно с выставкой проходит презентация двух изданий Национального комитета по экологии и изменению климата:В книгах представлены результаты комплексных экологических исследований, включающие описание природных памятников, редких экосистем, уникальных деревьев, лесов, рек, озер, источников, ущелий, водопадов, гор, ледников, болот, пустынь и ландшафтов, находящихся под государственной охраной.Эти издания — не просто альбомы. Это научно-популярные путеводители по природному миру страны и важный инструмент продвижения экологической культуры и государственной политики в сфере охраны природы.Образовательная миссияФотовыставка ориентирована на широкий круг посетителей:Организаторы надеются, что проект поспособствует формированию более сознательного отношения к окружающей среде и станет стимулом для новых экологических инициатив.По его словам, цель была не просто показать природу, а создать эмоциональное пространство, в котором зритель чувствует себя частью экосистемы.Вклад, который начинается с взглядаФотовыставка "Природное наследие Узбекистана" — важное событие в культурной и экологической повестке страны.Она объединяет искусство, науку и общество вокруг общей задачи — сохранения природы для будущих поколений.Выставка продлится до 14 декабря 2025 года.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

экология узбекистана, изменение климата, природное наследие, фотовыставка, ташкентский дом фотографии, национальный комитет по экологии, охрана природы, биоразнообразие