Топ-5 стран по количеству совместных предприятий в Узбекистане
В республике действуют почти 17 900 предприятий с участием иностранных инвестиций. По их числу вновь лидирует Китай
2025-12-11T14:40+0500
2025-12-11T14:40+0500
2025-12-11T14:40+0500
По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, на первое декабря 2025-го в республике действуют 17 900 предприятий с иностранными инвестициями.Из них 4 228 — совместные предприятия, 13 672 — иностранные компании. Количество действующих предприятий с иностранными инвестициями по состоянию на 1 декабря 2025 года возросло на 2 450 ед. (+ 15,9 %) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Большая часть совместных предприятий приходится на Россию. На 1 декабря их число составило 909 (месяцем ранее — 898). Далее следуют Китай — 725 (на 1 ноября — 713) и Турция — 470 против 487 в прошлом месяце. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
