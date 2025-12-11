https://uz.sputniknews.ru/20251211/top-5-stran-po-kolichestvu-sovmestnyx-predpriyatiy-v-uzbekistane-54081353.html

Топ-5 стран по количеству совместных предприятий в Узбекистане

В республике действуют почти 17 900 предприятий с участием иностранных инвестиций. По их числу вновь лидирует Китай

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0b/54080518_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e4032c1cfd310dcb8f49e5187ba8cd5e.png

По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, на первое декабря 2025-го в республике действуют 17 900 предприятий с иностранными инвестициями.Из них 4 228 — совместные предприятия, 13 672 — иностранные компании. Количество действующих предприятий с иностранными инвестициями по состоянию на 1 декабря 2025 года возросло на 2 450 ед. (+ 15,9 %) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Большая часть совместных предприятий приходится на Россию. На 1 декабря их число составило 909 (месяцем ранее — 898). Далее следуют Китай — 725 (на 1 ноября — 713) и Турция — 470 против 487 в прошлом месяце. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

