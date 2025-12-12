https://uz.sputniknews.ru/20251212/belgorodskaya-oblast-uzbekistan-vmeste-k-novym-torgovym-vershinam-54120978.html

Белгородская область и Узбекистан: вместе к новым торговым вершинам

Торговые связи Узбекистана и Белгородской области базируются на многолетнем двустороннем сотрудничестве. Длительное партнерство лежит в основе дальнейшего взаимодействия и подкрепляется новыми возможностями всесторонней поддержки государства, например, в лице Центра поддержки экспорта региона. О том, какая белгородская продукция может быть интересна узбекским потребителям, читайте в нашем материале.

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0c/54119752_0:61:1168:718_1920x0_80_0_0_5938797b8fa121b60021ee405c378ee9.jpg

Торговые связи Узбекистана и Белгородской области базируются на многолетнем двустороннем сотрудничестве. Длительное партнерство лежит в основе дальнейшего взаимодействия и подкрепляется новыми возможностями всесторонней поддержки государства, например, в лице Центра поддержки экспорта региона. О том, какая белгородская продукция может быть интересна узбекским потребителям, читайте в нашем материале.Компания "АгроВи" — инновационное предприятие в сфере ветеринарной медицины и производства препаратов для ортопедии животных. Более 10 лет назад "АгроВи" создана в структуре всемирно известного холдинга "ВладМиВа" — крупнейшего отечественного производителя, выпускающего более 300 наименований стоматологической продукции, которая поставляется более чем в 60 стран мира.В продуктовый портфель предприятия входят уникальные продукты; среди них биоинертный копытный клей БОНДАВИ для копытных и парнокопытных животных, не имеющий аналогов в России. Он сделан на основе жидкости этилметакрилат с различными добавками: оксид кремния, медный купорос, сера, оксид цинка, борная кислота и гидроксид кальция.Другим уникальным продуктом "АгроВи" является первая российская бормашина для лечения зубов животных: домашних питомцев, обитателей зоопарков, лошадей и т. д. Стоматологическая установка работает на электрическом или пневматическом приводе. Для коррекции формы или удаления зубов у животных используются стальные боры с покрытием из алмазного зерна. Так как "АгроВи" может произвести боры практически любых формы, размера и с любым напылением, то машина подходит для помощи практически любым животным. "Конкурентным преимуществом нашей техники, в сравнении с западной, является цена; она примерно в два раза ниже, чем у иностранных аналогов", — добавляет Лавров."АгроВи" также предлагает своим клиентам средства, применяемые в ветеринарной стоматологии животных и не только: дезинфицирующие средства и средства для лечения копыт, спреи ветеринарного назначения, все необходимое для криомедицины и многое другое.Еще одно белгородское предприятие — компания "НЕБЕЛ-ХАУС" — семейное предприятие почти с 25-ти летней историей. Компания предлагает своим клиентам широкий спектр химической продукции — от классических дезинфицирующих средств до современных моющих составов. В каталоге представлены как инновационные разработки, так и продукты от ведущих мировых и отечественных производителей.В мае 2025 года "НЕБЕЛ-ХАУС" завершила разработку и подготовила к выходу на рынок первую в России линейку профессиональных дезинфицирующих средств для бассейнов, НЕ содержащую ХЛОР и работающую в условиях высоких температур под торговой маркой "Акварит".Еще одна уникальная разработка компании — алюмосодержищий коагулянт-флокулянт "АКФ", созданный для очистки сложных многокомпонентных сточных вод. Он обеспечивает быстрое осаждение загрязнений, значительно улучшает качество воды, снижает содержание взвешенных веществ, металлических включений и органических соединений. Идеален для промышленных предприятий, коммунальных служб и экологических проектов. Создан на основе техногенных материалов.Материал опубликован на коммерческих условиях.

