Белгородская область и Узбекистан: вместе к новым торговым вершинам
Торговые связи Узбекистана и Белгородской области базируются на многолетнем двустороннем сотрудничестве. Длительное партнерство лежит в основе дальнейшего взаимодействия и подкрепляется новыми возможностями всесторонней поддержки государства, например, в лице Центра поддержки экспорта региона. О том, какая белгородская продукция может быть интересна узбекским потребителям, читайте в нашем материале.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0c/54119752_0:61:1168:718_1920x0_80_0_0_5938797b8fa121b60021ee405c378ee9.jpg
Компания "АгроВи" — инновационное предприятие в сфере ветеринарной медицины и производства препаратов для ортопедии животных. Более 10 лет назад "АгроВи" создана в структуре всемирно известного холдинга "ВладМиВа" — крупнейшего отечественного производителя, выпускающего более 300 наименований стоматологической продукции, которая поставляется более чем в 60 стран мира.В продуктовый портфель предприятия входят уникальные продукты; среди них биоинертный копытный клей БОНДАВИ для копытных и парнокопытных животных, не имеющий аналогов в России. Он сделан на основе жидкости этилметакрилат с различными добавками: оксид кремния, медный купорос, сера, оксид цинка, борная кислота и гидроксид кальция.Другим уникальным продуктом "АгроВи" является первая российская бормашина для лечения зубов животных: домашних питомцев, обитателей зоопарков, лошадей и т. д. Стоматологическая установка работает на электрическом или пневматическом приводе. Для коррекции формы или удаления зубов у животных используются стальные боры с покрытием из алмазного зерна. Так как "АгроВи" может произвести боры практически любых формы, размера и с любым напылением, то машина подходит для помощи практически любым животным. "Конкурентным преимуществом нашей техники, в сравнении с западной, является цена; она примерно в два раза ниже, чем у иностранных аналогов", — добавляет Лавров."АгроВи" также предлагает своим клиентам средства, применяемые в ветеринарной стоматологии животных и не только: дезинфицирующие средства и средства для лечения копыт, спреи ветеринарного назначения, все необходимое для криомедицины и многое другое.Еще одно белгородское предприятие — компания "НЕБЕЛ-ХАУС" — семейное предприятие почти с 25-ти летней историей. Компания предлагает своим клиентам широкий спектр химической продукции — от классических дезинфицирующих средств до современных моющих составов. В каталоге представлены как инновационные разработки, так и продукты от ведущих мировых и отечественных производителей.В мае 2025 года "НЕБЕЛ-ХАУС" завершила разработку и подготовила к выходу на рынок первую в России линейку профессиональных дезинфицирующих средств для бассейнов, НЕ содержащую ХЛОР и работающую в условиях высоких температур под торговой маркой "Акварит".Еще одна уникальная разработка компании — алюмосодержищий коагулянт-флокулянт "АКФ", созданный для очистки сложных многокомпонентных сточных вод. Он обеспечивает быстрое осаждение загрязнений, значительно улучшает качество воды, снижает содержание взвешенных веществ, металлических включений и органических соединений. Идеален для промышленных предприятий, коммунальных служб и экологических проектов. Создан на основе техногенных материалов.Материал опубликован на коммерческих условиях.
Компания "АгроВи" — инновационное предприятие в сфере ветеринарной медицины и производства препаратов для ортопедии животных. Более 10 лет назад "АгроВи" создана в структуре всемирно известного холдинга "ВладМиВа" — крупнейшего отечественного производителя, выпускающего более 300 наименований стоматологической продукции, которая поставляется более чем в 60 стран мира.
В продуктовый портфель предприятия входят уникальные продукты; среди них биоинертный копытный клей БОНДАВИ для копытных и парнокопытных животных, не имеющий аналогов в России. Он сделан на основе жидкости этилметакрилат с различными добавками: оксид кремния, медный купорос, сера, оксид цинка, борная кислота и гидроксид кальция.
"Необходимо отметить, что этилметакрилат не является прекурсором, в отличие от метилметакрилата, который является основой импортных клев и требует особых условий хранения и списания, как прекурсор, — рассказывает директор компании Сергей Лавров. — Скорость застывания клея — всего 3 минуты. Год назад у нас появилась новинка — двухкомпонентный полиметакрилатный клей (паста-паста) для ремонта копыт, который пакуется в объеме -200 мл (1:1) и для которого сокращено время затвердевания до 30 секунд".
Другим уникальным продуктом "АгроВи" является первая российская бормашина для лечения зубов животных: домашних питомцев, обитателей зоопарков, лошадей и т. д. Стоматологическая установка работает на электрическом или пневматическом приводе. Для коррекции формы или удаления зубов у животных используются стальные боры с покрытием из алмазного зерна. Так как "АгроВи" может произвести боры практически любых формы, размера и с любым напылением, то машина подходит для помощи практически любым животным. "Конкурентным преимуществом нашей техники, в сравнении с западной, является цена; она примерно в два раза ниже, чем у иностранных аналогов", — добавляет Лавров.
"АгроВи" также предлагает своим клиентам средства, применяемые в ветеринарной стоматологии животных и не только: дезинфицирующие средства и средства для лечения копыт, спреи ветеринарного назначения, все необходимое для криомедицины и многое другое.
"Узбекистан — аграрная страна, где коровы, быки, буйволы, овцы, козы, лошади, ослы и верблюды, а также домашние животные играют важную роль в экономике и повседневной жизни населения, поэтому мы надеемся заинтересовать своей продукцией узбекских потребителей", — отмечает Лавров.
Еще одно белгородское предприятие — компания "НЕБЕЛ-ХАУС" — семейное предприятие почти с 25-ти летней историей. Компания предлагает своим клиентам широкий спектр химической продукции — от классических дезинфицирующих средств до современных моющих составов. В каталоге представлены как инновационные разработки, так и продукты от ведущих мировых и отечественных производителей.
"С 2018 года, с момента открытия собственной лаборатории, мы строим наше производство на фундаменте передовой науки, сотрудничая с ведущими техническими вузами, — говорит генеральный директор ООО "НЕБЕЛ-ХАУС" Маргарита Иванова. — Каждая формула, каждый продукт, выпускаемый под нашей маркой, — это запатентованный результат кропотливых совместных исследований, испытаний и поиска инновационных решений. На данный момент мы сотрудничаем с 3 университетами и имеем 25 собственных научных разработок".
В мае 2025 года "НЕБЕЛ-ХАУС" завершила разработку и подготовила к выходу на рынок первую в России линейку профессиональных дезинфицирующих средств для бассейнов, НЕ содержащую ХЛОР и работающую в условиях высоких температур под торговой маркой "Акварит".
"Акварит БИО — инновационный биоцидный препарат для эффективной дезинфекции воды в бассейнах, — отмечает Иванова. — Его уникальность в отсутствии хлора и тяжелых металлов. Он уничтожает широкий спектр патогенных микроорганизмов, имеет длительное сохранение эффекта, не влияет на уровень pH воды и подходит для любых типов бассейнов".
Еще одна уникальная разработка компании — алюмосодержищий коагулянт-флокулянт "АКФ", созданный для очистки сложных многокомпонентных сточных вод. Он обеспечивает быстрое осаждение загрязнений, значительно улучшает качество воды, снижает содержание взвешенных веществ, металлических включений и органических соединений. Идеален для промышленных предприятий, коммунальных служб и экологических проектов. Создан на основе техногенных материалов.
"В настоящий момент Узбекистан проявляет значительный интерес к импорту химической продукции, так как в стране наблюдается рост промышленного производства, развитие сельского хозяйства, повышение уровня жизни населения. Поэтому мы рады предложить свою продукцию потребителям в Республике", — добавляет Иванова.
Материал опубликован на коммерческих условиях.