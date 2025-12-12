https://uz.sputniknews.ru/20251212/donald-tramp-predupredil-ob-ugroze-tretey-mirovoy-voyny-iz-za-situatsii-na-ukraine-54127190.html
Дональд Трамп предупредил об угрозе Третьей мировой войны из-за ситуации на Украине
Дональд Трамп предупредил об угрозе Третьей мировой войны из-за ситуации на Украине
Sputnik Узбекистан
По словам американского лидера, США хотят урегулирования, хотя не вовлечены в конфликт, а только в переговоры. Украина и Европа хотят участия США в разрешении ситуации.
2025-12-12T15:45+0500
2025-12-12T15:45+0500
2025-12-12T15:45+0500
сша
россия
украина
дональд трамп
война
владимир путин
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52939631_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_e613f0b43f941ac0f1f51e06bddf0691.jpg
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Президент США Дональд Трамп рассказал, что на днях предупредил кого-то заканчивать с играми в контексте украинского урегулирования, пригрозив Третьей мировой войной. Об этом сообщает РИА Новости.Однако американский лидер не уточнил, к кому адресовывал высказывание о глобальном конфликте.Он подчеркнул, что США хотят урегулирования, хотя не вовлечены в конфликт, а только в переговоры. Украина и Европа хотят участия США в разрешении ситуации, убежден Трамп.Президент США ранее рассказал, что в жестких выражениях обсуждал украинское урегулирование с лидерами Франции, Великобритании и Германии. По информации СМИ, Трамп требовал надавить на Владимира Зеленского. Его глава Штатов призывал реалистично оценивать ситуацию. Сообщалось, что тот якобы контактирует в онлайн-режиме с представителями администрации США. С главой РФ Владимиром Путиным американский коллега разговаривал 16 октября, это был восьмой с начала года телефонный контакт. Кремль в декабре сообщал, что новых бесед пока не планируется.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52939631_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_92a35149db45127e81d5a44827e3b5a5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина россия сша трамп третья мировая война
украина россия сша трамп третья мировая война
Дональд Трамп предупредил об угрозе Третьей мировой войны из-за ситуации на Украине
По словам американского лидера, США хотят урегулирования, хотя не вовлечены в конфликт, а только в переговоры. Украина и Европа хотят участия США в разрешении ситуации.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik.
Президент США Дональд Трамп рассказал, что на днях предупредил кого-то заканчивать с играми в контексте украинского урегулирования, пригрозив Третьей мировой войной. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Это не влияет на США на самом деле, если только это не выйдет из-под контроля. Подобные вещи заканчиваются Третьими мировыми войнами. Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите Третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое", — сказал о положении дел в украинском урегулировании Трамп на мероприятии в Белом доме.
Однако американский лидер не уточнил, к кому адресовывал высказывание о глобальном конфликте.
"Я думал, мы были очень близки с Россией к заключению сделки. Я думал, мы были очень близки с Украиной к заключению сделки", — сказал Трамп.
Он подчеркнул, что США хотят урегулирования, хотя не вовлечены в конфликт, а только в переговоры. Украина и Европа хотят участия США в разрешении ситуации, убежден Трамп.
Президент США ранее рассказал, что в жестких выражениях обсуждал украинское урегулирование с лидерами Франции, Великобритании и Германии. По информации СМИ, Трамп требовал надавить на Владимира Зеленского. Его глава Штатов призывал реалистично оценивать ситуацию. Сообщалось, что тот якобы контактирует в онлайн-режиме с представителями администрации США.
С главой РФ Владимиром Путиным американский коллега разговаривал 16 октября, это был восьмой с начала года телефонный контакт. Кремль в декабре сообщал, что новых бесед пока не планируется.