Дональд Трамп предупредил об угрозе Третьей мировой войны из-за ситуации на Украине

По словам американского лидера, США хотят урегулирования, хотя не вовлечены в конфликт, а только в переговоры. Украина и Европа хотят участия США в разрешении ситуации.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Президент США Дональд Трамп рассказал, что на днях предупредил кого-то заканчивать с играми в контексте украинского урегулирования, пригрозив Третьей мировой войной. Об этом сообщает РИА Новости.Однако американский лидер не уточнил, к кому адресовывал высказывание о глобальном конфликте.Он подчеркнул, что США хотят урегулирования, хотя не вовлечены в конфликт, а только в переговоры. Украина и Европа хотят участия США в разрешении ситуации, убежден Трамп.Президент США ранее рассказал, что в жестких выражениях обсуждал украинское урегулирование с лидерами Франции, Великобритании и Германии. По информации СМИ, Трамп требовал надавить на Владимира Зеленского. Его глава Штатов призывал реалистично оценивать ситуацию. Сообщалось, что тот якобы контактирует в онлайн-режиме с представителями администрации США. С главой РФ Владимиром Путиным американский коллега разговаривал 16 октября, это был восьмой с начала года телефонный контакт. Кремль в декабре сообщал, что новых бесед пока не планируется.

