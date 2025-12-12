https://uz.sputniknews.ru/20251212/effektivnaya-infografika-novaya-lektsiya-sputnikpro-54127337.html

Эффективная инфографика: новая лекция в рамках SputnikPRO

Эффективная инфографика: новая лекция в рамках SputnikPRO

Sputnik Узбекистан

В рамках образовательного проекта SputnikPRO студенты узнали все о предназначении, создании и особенностях инфографик.

2025-12-12T13:12+0500

2025-12-12T13:12+0500

2025-12-12T13:16+0500

видео

sputnikpro

инфографика

лекция

образование

мультимедиа

медиа

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0c/54127984_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_08fcbe6124bbd3c4ad0d4dd3cdf0acdf.png

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Инфографика стала одним из ключевых инструментов журналистики и медиа. Она не просто "украшает" материал, а делает его понятным и доступным для широкой аудитории. Именно этой теме была посвящена лекция Ярослава Пронько — дизайнера Sputnik Узбекистан, прошедшая в рамках образовательного проекта SputnikPRO.Лекция от SputnikPRO впервые состоялась в университете Пучон в Ташкенте и собрала более 70 слушателей. Вуз работает по корейской системе образования и готовит специалистов в сфере IT и других современных направлений. Именно поэтому тема инфографики оказалась особенно актуальной для студентов: визуализация данных напрямую связана с их будущей профессиональной деятельностью.По словам спикера, грамотная визуализация помогает решить следующие практические задачи:Отдельный блок был посвящен типичным ошибкам в работе над инфографикой.Один из самых практичных блоков мастер-класса был посвящен техническому заданию. Чтобы дизайнер сделал работающий продукт, ТЗ должно включать:В завершение прошла сессия вопросов и ответов, в ходе которой студенты получили советы и профессиональные рекомендации от эксперта.Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент инфографика лекция sputnikpro пронько