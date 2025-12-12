Эффективная инфографика: новая лекция в рамках SputnikPRO
12.12.2025
В рамках образовательного проекта SputnikPRO студенты узнали все о предназначении, создании и особенностях инфографики.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Инфографика стала одним из ключевых инструментов журналистики и медиа. Она не просто "украшает" материал, а делает его понятным и доступным для широкой аудитории. Именно этой теме была посвящена лекция Ярослава Пронько — дизайнера Sputnik Узбекистан, прошедшая в рамках образовательного проекта SputnikPRO.
Лекция от SputnikPRO впервые состоялась в университете Пучон в Ташкенте и собрала более 70 слушателей. Вуз работает по корейской системе образования и готовит специалистов в сфере IT и других современных направлений. Именно поэтому тема инфографики оказалась особенно актуальной для студентов: визуализация данных напрямую связана с их будущей профессиональной деятельностью.
По словам спикера, грамотная визуализация помогает решить следующие практические задачи:
сэкономить время читателя, показывая главное за секунды;
прояснить процессы — особенно те, что сложно объяснить словами;
выделить по-настоящему важные цифры, не теряясь в массиве данных;
оживить статистику, которая в чистом виде редко удерживает внимание.
"Инфографика может развлекать: эмодзи, иконки, картинки — при условии, что они не нагружают, а уместно сочетаются с информацией", — подчеркнул спикер.
Отдельный блок был посвящен типичным ошибкам в работе над инфографикой.
"Критерий хорошей инфографики — чтобы она читалась в смартфоне: огромный заголовок и хорошо видно цифры. Плохая инфографика — та, в которой много иконок, в которые нужно вглядываться, и текст разбросан неструктурированно", — отметил Ярослав Пронько.
Один из самых практичных блоков мастер-класса был посвящен техническому заданию. Чтобы дизайнер сделал работающий продукт, ТЗ должно включать:
платформу, на которой инфографика выйдет;
формат (карточки, статичная графика, видео);
дедлайн;
все данные в финальном виде;
четкий заголовок и подзаголовок;
источник информации;
желаемые акценты (если они есть).
В завершение прошла сессия вопросов и ответов, в ходе которой студенты получили советы и профессиональные рекомендации от эксперта.
Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.