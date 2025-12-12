Как ансамблю "Калинушка" удается превратить "Посиделки" в модный формат для молодежи

Узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0c/54138741_132:0:1695:879_1920x0_80_0_0_f9e0cab2a91a39bcbeae788542ce6f1f.png
Ташкентский ансамбль славянской песни "Калинушка" не только радует зрителей своими этнографическими выступлениями, но и организует ежемесячные "Посиделки" — теплые песенно-поэтические встречи, на которые приходят люди самых разных возрастов.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. История "Калинушек" берет начало с 1972 года. Ансамбль был создан при Дворце ташкентского авиационного производственного объединения имени В. П. Чкалова. Пережив закрытие завода, коллектив нашел новое пристанище в Русском культурном центре Узбекистана и продолжает нести тепло русской песни в сердца слушателей разных поколений и национальностей, обогащая культурную жизнь Ташкента.
Сегодня в ансамбле порядка двадцати участников. Молодежи немного. По словам руководителя ансамбля Марины Касымбаровой, жанр сложный.

"Большинство участников нашего коллектива — люди зрелого возраста от пятидесяти до семидесяти лет. Несмотря на специфику жанра, а он у нас фольклорный, который всегда был непростым для привлечения молодежи из-за своей традиционной, порой немодной направленности, мы стараемся вовлекать в него молодых слушателей и даже студентов. Для этого выступаем в учебных заведениях. Недавно организовали концерт для студентов аграрного университета. Сегодня готовимся к встрече со слушателями лицея при Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина", — отмечает Марина Владимировна.

Популярность среди молодежи набирает и песенно-поэтический клуб "Посиделки", функционирующий при ансамбле. Во время таких встреч, которые ежемесячно организуются в Русском культурном центре, на сцене выступают люди самых разных возрастов.
"На наших "посиделках" порой собираются до сотни человек. Эта площадка, где каждый может выступить: спеть, зачитать любимое стихотворение или сыграть на музыкальном инструменте. К примеру, недавно нашими новыми гостями стали студенты частного вуза, а также их педагог Тулкун Алимарданов. И хотя ребята являются этническими носителями узбекского языка, они с трепетом относятся к русской культуре. Во время нашей встречи первым выступил их педагог, а потом и сами студенты. Один читал стихотворения о Паркенте, другие пели. Завершились "посиделки" традиционно — исполнением русской народной песни, которую пели все", — сказала Марина Владимировна.
Репертуар ансамбля — настоящее сокровище. За более 50 лет создано и исполнено несколько сотен композиций. К примеру, почти 40 лет песне "Мой Ташкент, моя Родина малая", которая интересна слушателям и по сей день. К слову, данное произведение написала поэтесса Вера Снарская — одна из старейшин ансамбля.
Каждый год коллектив готовит около тридцати новых композиций, которые включаются в отчетные концерты. В их последних программах не просто песни, а целые песенные спектакли, посвященные народным праздникам и обрядам.
Один из ярких примеров — постановка "Круглый год", где каждое время года раскрывается через традиционные праздники и связанные с ними ритуалы. Осенью ансамбль представляет "Капустные вечёрки" — традицию, когда женщины собирались вместе, чтобы помочь друг другу заготовить капусту на зиму, сопровождая работу песнями, поговорками и играми. Зима оживает через Рождество и Масленицу, а лето — через веселые свадьбы.
Особое место в творчестве "Калинушек" занимает сохранение и воссоздание забытых русских обрядов. Так, недавно коллектив вдохновился рассказом пожилой жительницы Ташкента о редком свадебном обряде поклонения реке. Молодожены просили у водной стихии благословения на долгую и счастливую жизнь. На основе этого рассказа артисты создали новую песню и с удовольствием исполняют ее во время своих концертов.
Ансамбль гордится своей интернациональностью — в коллективе представлены узбеки, татары, башкиры, белорусы и украинцы. Это отражение общей дружбы народов, которой наполнен теплый и душевный коллектив.
На днях коллектив принимал участие в большом песенном фестивале славянской песни в городе Чирчике, где выступили тринадцать коллективов из разных уголков страны. Среди участников были греческий коллектив из Ташкента, ансамбль из Сырдарьи "Рябинушка", а также коллективы из Чирчика и другие.
За полвека "Калинушка" собрала огромный репертуар — от крестьянских обрядовых песен до авторских произведений, созданных по воспоминаниям старожилов. И все это многообразие живет благодаря людям, которые по-настоящему любят песню и умеют делиться ею — будь то ветераны коллектива или молодые студенты, впервые заглянувшие на "Посиделки".
