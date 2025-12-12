https://uz.sputniknews.ru/20251212/kakie-otrasli-ekonomiki-privlekayut-inostrantsev-uzbekistan-54135612.html

Какие отрасли экономики привлекают иностранцев в Узбекистане — инфографика

На 1 декабря в республике действуют более 17,9 тысяч компаний с иностранным участием.

2025-12-12T17:40+0500

Чаще всего иностранцы в Узбекистане инвестируют в торговлю, следует из данных Национального комитета республики по статистике.На втором месте со значительным отставанием — сфера промышленности.По информации статведомства, на 1 декабря 2025 года в республике действуют 17 900 предприятий с иностранными инвестициями. Из них 4 228 — совместные предприятия, 13 672 — иностранные компании. Этот показатель увеличился на 15,9 % или на 2 450 предприятий по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Основная часть совместных предприятий, вливающих свой капитал в экономику Узбекистана, приходится на Россию. На 1 декабря их количество составило 909. В тройку также вошли Китай — 725 и Турция — 487.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

