Лидеры Узбекистана и Туркменистана обсудили многоплановое сотрудничество — подробности
Лидеры Узбекистана и Туркменистана обсудили многоплановое сотрудничество — подробности
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. По приглашению Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом город Ашхабад. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В столичном аэропорту главу Узбекистана встретили заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжимырат Гелдимырадов и другие официальные лица.Шавкат Мирзиёев примет участие в Международном форуме, посвященном 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркменистана, Международному дню нейтралитета и объявлению 2025 года "Международным годом мира и доверия".По прибытии в столицу Туркменистана узбекский лидер провел ряд двусторонних встреч. В первую очередь Шавкат Мирзиёев встретился с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.Особое внимание собеседники уделили вопросам дальнейшего расширения узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства, дружбы и добрососедства, прежде всего в политической, межпарламентской, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Лидеры Узбекистана и Туркменистана также рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки.После этого Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.Он искренне поздравил президента и братский народ Туркменистана с 30-летием провозглашения нейтралитета страны, организацией на высоком уровне Международного форума, посвященного этой знаменательной дате и объявлению 2025 года "Международным годом мира и доверия".Особое внимание стороны уделили вопросам дальнейшего расширения узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего государственного визита президента Туркменистана в Узбекистан.Главы двух государств подчеркнули важность принятия мер по кратному увеличению объемов торговли, эффективному продвижению совместных проектов кооперации в отраслях экономики, включая энергетику, сельское хозяйство и транспорт.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. По приглашению Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом город Ашхабад. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В столичном аэропорту главу Узбекистана встретили заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжимырат Гелдимырадов и другие официальные лица.
Шавкат Мирзиёев примет участие в Международном форуме, посвященном 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркменистана, Международному дню нейтралитета и объявлению 2025 года "Международным годом мира и доверия".
По прибытии в столицу Туркменистана узбекский лидер провел ряд двусторонних встреч. В первую очередь Шавкат Мирзиёев встретился с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
"Глава нашего государства искренне поздравил лидера Туркменистана с исторической датой — тридцатой годовщиной постоянного Нейтралитета и пожелал успешного проведения завтрашнего Международного форума, посвященного этой знаменательной дате", — отмечает пресс-служба президента.

Особое внимание собеседники уделили вопросам дальнейшего расширения узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства, дружбы и добрососедства, прежде всего в политической, межпарламентской, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Лидеры Узбекистана и Туркменистана также рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки.
После этого Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
Он искренне поздравил президента и братский народ Туркменистана с 30-летием провозглашения нейтралитета страны, организацией на высоком уровне Международного форума, посвященного этой знаменательной дате и объявлению 2025 года "Международным годом мира и доверия".
Особое внимание стороны уделили вопросам дальнейшего расширения узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего государственного визита президента Туркменистана в Узбекистан.

"С начала года товарооборот достиг порядка $1 миллиарда. Успешно работает приграничная торговая зона "Шават – Дашогуз". Объемы грузоперевозок увеличились на 30%, в том числе через порт Туркменбаши. Продолжаются активные гуманитарные и межрегиональные обмены", — отмечено в ходе встречи.

Главы двух государств подчеркнули важность принятия мер по кратному увеличению объемов торговли, эффективному продвижению совместных проектов кооперации в отраслях экономики, включая энергетику, сельское хозяйство и транспорт.
