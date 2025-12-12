https://uz.sputniknews.ru/20251212/shavkat-mirziyoev-vystupil-na-mejdunarodnom-forume-mira-doveriya-ashxabad-54128958.html

Шавкат Мирзиёев выступил на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде — главное

Президент Узбекистана поздравил руководство Туркменистана и весь братский туркменский народ с Национальным праздником – тридцатой годовщиной постоянного Нейтралитета.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на Международном форуме мира и доверия в Туркменистане, сообщила пресс-служба главы государства.В своем выступлении узбекский лидер отметил, что нынешний форум является важной политической платформой для продвижения идей миролюбия и миротворчества, укрепления взаимного доверия и уважения между государствами, а также поиска решения актуальных международных проблем посредством диалога и переговоров.Он поддерживал инициативу Туркменистана по созданию совместно с Организацией Объединенных Наций Университета мира и нейтралитета.Мирзиёев также отметил, что главными приоритетами предстоящего председательства Узбекистана в Движении неприсоединения станет поощрение глобального движения в поддержку культуры мира и ненасилия, укрепление доверия в отношениях между государствами на основе политического диалога, содействие установлению в мире атмосферы терпимости, взаимопонимания и солидарности.Он отметил, что в нынешних условиях глобальной напряженности и снижения доверия между государствами сохранение всеобщей приверженности принципам миролюбия и посредничества как никогда актуально.По его словам, эта глобальная идея служит консолидации стран, отвергающих конфронтацию, приверженных разрешению противоречий за столом переговоров и настроенных на действенные миротворческие меры.О чем еще говорил президент:Он выразил уверенность, что международные инициативы и предложения Туркменистана, в основе которых лежат благородные идеи мира и доверия, найдут достойное отражение в повестке дня председательства Ашхабада в формате Консультативных встреч глав государств региона.Отмечая важность гуманитарного взаимодействия для укрепления сотрудничества, основанного на взаимном уважении, доверии и солидарности, лидер Узбекистана предложил организовать в следующем году в Ташкенте международный гуманитарный форум "Диалог культур" и запустить региональную программу "Молодежь во имя мира и доверия".В завершение выступления Шавкат Мирзиёев подчеркнул готовность Узбекистана и впредь вносить конструктивный вклад в построение справедливого и стабильного миропорядка.12 декабря в городе Ашхабаде состоялся Международный форум, посвященном 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, Международному дню нейтралитета и объявлению 2025 года "Международным годом мира и доверия".В мероприятии, прошедшем под председательством президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, также участвовали президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также лидеры других государств, главы правительств и руководители международных и региональных организаций.

