https://uz.sputniknews.ru/20251212/shavkat-mirziyoev-vystupil-na-mejdunarodnom-forume-mira-doveriya-ashxabad-54128958.html
Президент Узбекистана поздравил руководство Туркменистана и весь братский туркменский народ с Национальным праздником – тридцатой годовщиной постоянного Нейтралитета.
2025-12-12T14:08+0500
2025-12-12T14:08+0500
2025-12-12T15:18+0500
Шавкат Мирзиёев выступил на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде — главное
14:08 12.12.2025 (обновлено: 15:18 12.12.2025)
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на Международном форуме мира и доверия в Туркменистане, сообщила
пресс-служба главы государства.
В своем выступлении узбекский лидер отметил, что нынешний форум является важной политической платформой для продвижения идей миролюбия и миротворчества, укрепления взаимного доверия и уважения между государствами, а также поиска решения актуальных международных проблем посредством диалога и переговоров.
Он поддерживал инициативу Туркменистана по созданию совместно с Организацией Объединенных Наций Университета мира и нейтралитета.
"Для Нового Узбекистана открытость миру, взаимное уважение и стремление к диалогу — фундаментальные ценности. Именно поэтому нами была выдвинута Самаркандская инициатива солидарности во имя общей безопасности и процветания. Она направлена на вовлечение в диалог всех, кому небезразлично будущее человечества, и кто стремится к миру, согласию и устойчивому развитию", — сказал глава Узбекистана.
Мирзиёев также отметил, что главными приоритетами предстоящего председательства Узбекистана в Движении неприсоединения станет поощрение глобального движения в поддержку культуры мира и ненасилия, укрепление доверия в отношениях между государствами на основе политического диалога, содействие установлению в мире атмосферы терпимости, взаимопонимания и солидарности.
"В ходе председательства мы планируем объявить 2027 год — Годом превентивной дипломатии для поддержки усилий по разрешению конфликтов в интересах будущих поколений. В его рамках будет принята программа мероприятий, включающая организацию конференций и форумов, обмен парламентскими, общественными и молодежными делегациями", — сообщил глава Узбекистана.
Он отметил, что в нынешних условиях глобальной напряженности и снижения доверия между государствами сохранение всеобщей приверженности принципам миролюбия и посредничества как никогда актуально.
"Именно поэтому предложение Туркменистана о провозглашении 2025 года Международным годом мира и доверия отвечает насущным запросам мирового сообщества. Узбекистан всецело поддержал эту инициативу и выступил соавтором соответствующей Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН", — заявил президент.
По его словам, эта глобальная идея служит консолидации стран, отвергающих конфронтацию, приверженных разрешению противоречий за столом переговоров и настроенных на действенные миротворческие меры.
"Состоявшаяся в прошлом месяце в Ташкенте 7-я Консультативная встреча глав государств региона еще раз продемонстрировала нашу готовность к укреплению солидарности, совместным действиям по обеспечению мира и стабильности в регионе, расширению многопланового экономического сотрудничества", — сказал он.
О чем еще говорил президент:
Ашхабад сыграл большую роль в возобновлении диалога на высшем уровне в рамках Международного Фонда спасения Арала, организовав в 2018 году первый за многие годы саммит глав государств-членов МФСА;
значимым вкладом в формирование в регионе единого транспортно-логистического пространства стало проведение в августе этого года в Авазе третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю;
наши с Туркменистаном подходы к вопросам содействия мирному развитию Афганистана путем его вовлечения в региональные экономические процессы и усиления инфраструктурной взаимосвязанности полностью совпадают;
инициативы Ашхабада по обеспечению энергетической и водной безопасности, устойчивой транспортной связанности, а также защите экосистем региона органично дополняют наши усилия в Центральной Азии.
Он выразил уверенность, что международные инициативы и предложения Туркменистана, в основе которых лежат благородные идеи мира и доверия, найдут достойное отражение в повестке дня председательства Ашхабада в формате Консультативных встреч глав государств региона.
Отмечая важность гуманитарного взаимодействия для укрепления сотрудничества, основанного на взаимном уважении, доверии и солидарности, лидер Узбекистана предложил организовать в следующем году в Ташкенте международный гуманитарный форум "Диалог культур" и запустить региональную программу "Молодежь во имя мира и доверия".
В завершение выступления Шавкат Мирзиёев подчеркнул готовность Узбекистана и впредь вносить конструктивный вклад в построение справедливого и стабильного миропорядка.
12 декабря в городе Ашхабаде состоялся Международный форум, посвященном 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, Международному дню нейтралитета и объявлению 2025 года "Международным годом мира и доверия".
В мероприятии, прошедшем под председательством президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, также участвовали президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также лидеры других государств, главы правительств и руководители международных и региональных организаций.