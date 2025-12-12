https://uz.sputniknews.ru/20251212/tovarooborot-uzbekistana-eaes-prevysil-16-mlrd-v-2025-goda-54118259.html

Арипов: товарооборот Узбекистана и ЕАЭС превысил $16 млрд в 2025 году

В Москве состоялось сорок пятое заседание Межправительственного совета ЕАЭС.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Объем взаимной торговли Узбекистана и Евразийского экономического союза за первые 10 месяцев 2025 года увеличился на 12%, превысив $16 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Москве.Он отметил, что за последние четыре года товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС вырос на 80%. В январе–октябре этого года этот показатель вырос на 12% и превысил $16 млрд. Растут и объемы грузоперевозок, удвоилась частота регулярных авиарейсов, а число совместных предприятий достигло 5 тысяч.По словам Арипова, для расширения взаимовыгодного партнерства и в рамках реализации плана совместных мероприятий Узбекистан активно участвует в работе отраслевых площадок и проектов ЕАЭС в сферах торговли и промышленности, транспорта и логистики, таможенного и налогового администрирования, энергетики, сельского хозяйства, а также информационных технологий.Премьер напомнил, что товарооборот Узбекистана и ЕАЭС по итогам 2024 года составил $18 млрд.Он сообщил о том, что Узбекистан и Евразийский банк развития сформировали портфель проектов на сумму свыше трех миллиардов долларов.Узбекистан является наблюдателем в Евразийском экономическом союзе с 2020 года. В апреле 2025 года республика завершила все процедуры и присоединились к соглашению об учреждении ЕАБР.По мнению премьера Узбекистана, открытие офиса ЕАБР в Ташкенте позволит ускорить финансирование приоритетных инициатив.Сорок пятое заседание Межправительственного совета ЕАЭС прошло в Москве. Оно стало четвертым в текущем году. В расширенном формате в нем приняли участие глава правительства Армении Никол Пашинян, премьер-министр Беларуси Александр Турчин, казахстанский премьер Олжас Бектенов, премьер-министр Кыргызстана Адылбек Касымалиев, премьер Узбекистана Абдулла Арипов, посол Ирана Казем Джалали, а также премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Кус (в формате видеообращения) и председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.Участники рассмотрели вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции, уделив особое внимание функционированию внутреннего рынка ЕАЭС, развитию взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.В 2025 году в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправсовет, председательствует Беларусь. Предыдущее заседание состоялось 30 сентября в Минске.

