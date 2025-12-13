https://uz.sputniknews.ru/20251213/nadejdy-na-mir-net-zelenskiy-reshil-prepodat-trampu-urok-demokratii-54152172.html

Надежды на мир нет: Зеленский решил преподать Трампу урок демократии

Надежды на мир нет: Зеленский решил преподать Трампу урок демократии

Sputnik Узбекистан

Из свежего интервью Дональда Трампа Politico в целом можно понять, как он видит ситуацию на Украине: Киев проигрывает — и всегда проигрывал, поэтому в его интересах заключить мир как можно скорее.

2025-12-13T16:40+0500

2025-12-13T16:40+0500

2025-12-13T16:40+0500

дональд трамп

владимир зеленский

украина

сша

аналитика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0d/54152397_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5469b18257634add18f00764d4f019a7.jpg

Условия должны устраивать побеждающую сторону, поэтому Зеленскому президент США предлагает пойти на уступки, причем в его представлении — и на самом деле — минимальные. Фактически от Украины требуются признание статус-кво и отказ от попыток изменить его силовым путем в будущем.То есть Киев должен согласиться, причем даже не юридически, с тем, что: а) ВСУ выходят с оставшихся территорий ДНР; б) Россия сохраняет за собой Донбасс и подконтрольные территории в Запорожской и Херсонской областях; в) Украина никогда не вступит в НАТО; г) Украине необходимо провести президентские выборы, дабы соглашение о мирном урегулировании могло быть подписано легитимными в глазах друг друга сторонами. По остальным условиям, думается, всем участникам процесса будет проще договориться.Все эти условия — лучшее, что Украина может получить за переговорным столом. Любой адекватный политик, заботящийся о судьбе своей страны, принял бы их. И уже потом пытался бы уговорить на них Россию. Но Зеленский к таким не относится. Не то чтобы после Стамбула весной 2022-го были сомнения, но вот очередное подтверждение.Вероятно, перед тем как эти предложения были сформулированы, Дональда Трампа куда больше волновал вопрос, как согласовать мирное урегулирование с Россией. Но оказалось, что усадить за стол переговоров Украину — задача куда более непростая.Однако напрямую отказать американскому президенту Зеленский не может.И поэтому из трех условий, которые он крайне не хочет принимать, выбрал одно — наименее болезненное. Как бы неожиданно это ни звучало, но речь о выборах.Причина проста: коррупционный скандал в Киеве показал, что неприкосновенных в украинской политике нет. И стоит имени Зеленского прозвучать на пленках НАБУ, не говоря уже о малейшем писке его голоса, — о президентстве можно забыть. То, как это можно реализовать технически, очень убедительно показал летний картонный протест."Что ж, Дональд, ты хотел выборов? Будут тебе выборы. Я тебя научу демократию любить" — вот ответ Зеленского.И выкатил пакет условий. "Во-первых, уважаемые американцы и, если хотите, европейцы (последним он все же оставляет выбор), обеспечьте безопасность Украины в период выборов".Под этим следует понимать перемирие. Потому что США отправлять своих солдат для этого на Украину не будут, да и за готовностью "коалиции желающих" пойти на такой шаг мы уже наблюдаем не первый год. Бесполетную зону тоже никто вводить не будет.И плевать, что Россия ни на какое перемирие не пойдет, потому что, пока Украина готовит выборы, условие с выводом ВСУ из оставшейся части ДНР решится само по себе военными методами. Плевать, что сам Трамп согласился с позицией Москвы по поводу того, что перемирие только помешает урегулированию конфликта. Плевать, что все понимают: эту передышку Киев использует для того, чтобы зализать раны ВСУ.А заодно Зеленский пытается и энергетическое перемирие пропихнуть как-нибудь, чтобы пережить эту зиму."Во-вторых, нам нужно принять необходимые изменения в законе — это тоже требует времени — и проголосовать за эти требования должна Верховная рада" — примерно так продолжает обитатель Банковой.Тут он тоже преследует двух зайцев. С одной стороны, тянет время и оправдывается тем, что все происходит по самой строгой букве демократии. С другой, размывает ответственность. Чтобы, когда это решение примут, Зеленский мог сказать, что во всем виноваты нардепы, а он как истинно демократический лидер не решился им помешать. А нардепов вы выбирали сами, дорогие украинцы.Аналогичный прием мы видели во время общения просроченного президента с депутатами после отставки Ермака и двух министров нынешнего правительства: "Министров предлагал премьер, утверждала Рада — я тут с какого боку?"И все в таком духе. Вот вылез некий замглавы украинского ЦИК Дубовик и выдавил из себя что-то в духе "за 90 дней подготовить выборы не успеем, нужно полгода".Но Зеленский идет еще дальше. О выводе войск из Донбасса он заявил буквально следующее: "Я считаю, что на этот вопрос должен ответить народ Украины. Либо в формате выборов, либо в формате референдума, но должна быть позиция украинского народа".Давайте откровенно: все жители остающейся под контролем Киева части ДНР уже проголосовали по этому вопросу ногами. Те, кто до сих пор там, — ждут Россию. И только их мнение важно. Они рискуют жизнями за то, чтобы разделить судьбу своей малой родины. Мнение львовян — коренных или новоиспеченных — по этому вопросу никого волновать не должно. Хотя даже среди тех, кто уехал, найдутся желающие присоединения Славянска и Краматорска к России и стремящиеся в них после этого вернуться. В своих командировках в зону СВО я сталкивался с людьми, которые даже после эвакуации украинскими властями приезжали в Россию через фильтрацию в Шереметьево и ехали к себе домой — уже на освобожденные территории.Но Зеленский собирается решать вопрос исключительно военный — речь ведь идет о выводе войск, а не о признании Украиной территориальных изменений — на референдуме. И подает это как выражение народной воли. Никого не волнует, что вся свобода СМИ сводится к телемарафону, а любая оппозиция, которая была способна возразить, вырезана почти под корень, и уж тем более неважно, что Зеленский узурпировал всю власть и сосредоточил ее в своих руках.Нет, все можно понять: открыто и прямо отказываться от плана Трампа Киеву нельзя. Нужно сделать так, чтобы от него отказалась Россия, а Зеленский вышел сухим из воды. Но, право слово, нынешний глава киевского режима из-за затянувшейся политической карьеры забыл, как нужно играть, — и переигрывает. Из комедии скатывается в хамский гротеск.Он буквально подтирается планом Трампа. "Референдум!" — кричит.И думается, среди всех вопросов, которые сейчас волнуют Дональда Трампа, имеет значение ответ лишь на один: "А зачем мне в таком случае Зеленский? Референдум любой может провести. Как долго я готов его терпеть?"

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Давид Нармания

Давид Нармания

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Давид Нармания

трамп зеленский аналитика сша украина референдум