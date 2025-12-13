https://uz.sputniknews.ru/20251213/ot-bytovoy-ximii-do-medizdeliy-chto-vypuskayut-v-texnoparke-chirchik-54146344.html

От бытовой химии до медизделий: что выпускают в технопарке "Чирчик"

В химико-индустриальном технопарке "Чирчик" работают 25 резидентов из России, Южной Кореи, Турции и других стран. Только в 2025 году в технопарке открылись восемь новых производств.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В химико-индустриальном технопарке "Чирчик" подвели итоги года и показали новые предприятия, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Сегодня здесь работают 25 резидентов из России, Южной Кореи, Турции и других стран. Только в 2025 году в технопарке открылись восемь новых производств.По его словам, запуск этих проектов позволит создать свыше 300 рабочих мест.Среди новых резидентов — производитель знаменитого чистящего средства Azelit.В технопарке также работает российское производство одноразовых медицинских изделий. Здесь трудятся 60 жителей Чирчика, большинство из них — женщины.Компания уже выполняла заказы и для узбекистанских медучреждений и планирует расширять работу на внутренний рынок.По мнению резидентов, главное преимущество технопарка — удобная локация.В следующем году количество резидентов увеличится. Как сообщил Тимур Болтабаев, на 2026 год сформирован пакет из четырех инвестиционных проектов с общим объемом вложений свыше $40 млн. Реализация проектов должна довести объемы производства до 1 019 млрд сумов, а экспорт — до $28 млн.

