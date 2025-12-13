https://uz.sputniknews.ru/20251213/tashkent-sostoyalas-tseremoniya-nagrajdeniya-fia-awards-2025-54146513.html

От картинга до Формулы 1: в Ташкенте состоялась церемония награждения FIA Awards 2025

От картинга до Формулы 1: в Ташкенте состоялась церемония награждения FIA Awards 2025

Церемония вручения наград Международной автомобильной федерации FIA Awards состоялась в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В спортивно-развлекательном комплексе "Хумо Арена" в Ташкенте состоялась ежегодная церемония награждения FIA Awards, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.На мероприятии победители и призеры чемпионатов, проводимых под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA), получили награды по итогам автоспортивного сезона 2025 года.Как отмечается, престижная церемония мира автоспорта проводится впервые в истории Центральной Азии, что придало событию особую значимость. В последние годы Узбекистан уверенно укрепляет свои позиции в мировом спортивном сообществе, успешно организуя крупные международные мероприятия на высоком уровне. Проведение церемонии FIA в Ташкенте стало очередным подтверждением доверия и растущего авторитета нашей страны, отмечает Комитет.По данным портала Avtosport, главным событием вечера стала коронация нового, 35-го в истории чемпиона мира Формулы 1 Ландо Норриса. Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри получили награды за второе и третье места в личном зачете. Ферстаппен не присутствовал на церемонии по состоянию здоровья.Команда McLaren в этом году второй раз подряд завоевала титул в Кубке конструкторов. Трофей за успех в командном первенстве получили глава британской компании Зак Браун и руководитель коллектива Андреа Стелла.Свои чемпионские кубки получили и победители других гоночных чемпионатов, проводимых при поддержке FIA: Себастьен Ожье и Венсан Ланде (WRC), Антонио Джовинацци, Джеймс Каладо и Алессандро Пьергвиди (WEC), Оливер Роуленд (Формула E), Леонардо Форнароли (Формула 2), Рафаэль Камара (Международная Формула 3), Лукас Мораес и Эдуар Буланже (W2RX), Йохан Кристофферсон (WRX), чемпионы мира по картингу Ноа Баглин (OK-Junior), Тибо Рамаекерс (класс OK) и Сенна Ван Валстийн (KZ), чемпионы младших категорий WEC и WRC, а также региональных первенств Формулы 3 и Формулы 4.В этом году церемония награждения приобрела особый формат: в Ташкент были доставлены оригинальные автомобили — чемпионы сезона по 7 различным категориям. В ходе торжественного мероприятия награды получили гонщики и команды, которые добились значительных результатов в своих направлениях.

