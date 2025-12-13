От картинга до Формулы 1: в Ташкенте состоялась церемония награждения FIA Awards 2025
11:05 13.12.2025 (обновлено: 12:45 13.12.2025)
© Олимпийский комитет УзбекистанаВ Ташкенте состоялась церемония награждения FIA Awards
Ташкент стал центром мирового автоспорта. Впервые в Центральной Азии в столице Узбекистана прошла церемония FIA Awards, которая объединила самых известных гонщиков мира и их команды.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В спортивно-развлекательном комплексе "Хумо Арена" в Ташкенте состоялась ежегодная церемония награждения FIA Awards, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
На мероприятии победители и призеры чемпионатов, проводимых под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA), получили награды по итогам автоспортивного сезона 2025 года.
Как отмечается, престижная церемония мира автоспорта проводится впервые в истории Центральной Азии, что придало событию особую значимость.
"Лучшие представители серий, проводимых под эгидой FIA – от картинга до Формулы 1 — собрались в столице Узбекистана, чтобы получить призы и чемпионские кубки", — говорится в сообщении.
В последние годы Узбекистан уверенно укрепляет свои позиции в мировом спортивном сообществе, успешно организуя крупные международные мероприятия на высоком уровне. Проведение церемонии FIA в Ташкенте стало очередным подтверждением доверия и растущего авторитета нашей страны, отмечает Комитет.
По данным портала Avtosport, главным событием вечера стала коронация нового, 35-го в истории чемпиона мира Формулы 1 Ландо Норриса. Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри получили награды за второе и третье места в личном зачете. Ферстаппен не присутствовал на церемонии по состоянию здоровья.
Команда McLaren в этом году второй раз подряд завоевала титул в Кубке конструкторов. Трофей за успех в командном первенстве получили глава британской компании Зак Браун и руководитель коллектива Андреа Стелла.
Свои чемпионские кубки получили и победители других гоночных чемпионатов, проводимых при поддержке FIA: Себастьен Ожье и Венсан Ланде (WRC), Антонио Джовинацци, Джеймс Каладо и Алессандро Пьергвиди (WEC), Оливер Роуленд (Формула E), Леонардо Форнароли (Формула 2), Рафаэль Камара (Международная Формула 3), Лукас Мораес и Эдуар Буланже (W2RX), Йохан Кристофферсон (WRX), чемпионы мира по картингу Ноа Баглин (OK-Junior), Тибо Рамаекерс (класс OK) и Сенна Ван Валстийн (KZ), чемпионы младших категорий WEC и WRC, а также региональных первенств Формулы 3 и Формулы 4.
"Премии "Новичок года" удостоился бразильский гонщик Рафаэле Камара. Воспитанник гоночной Академии Ferrari выиграл титул в своём дебютном сезоне в Международной Формуле 3. В номинации "Экшн года" в Ф1 обладателем награды стал Макс Ферстаппен за обгон Оскара Пиастри в Имоле", — говорится в сообщении.
В этом году церемония награждения приобрела особый формат: в Ташкент были доставлены оригинальные автомобили — чемпионы сезона по 7 различным категориям.
В ходе торжественного мероприятия награды получили гонщики и команды, которые добились значительных результатов в своих направлениях.