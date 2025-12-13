Узбекистан
На новогодние праздники в Ташкенте перекроют несколько центральных улиц — локации
На новогодние праздники в Ташкенте перекроют несколько центральных улиц — локации
Ограничение для передвижения автомобилей будет действовать с 15 декабря 2025 года по 15 января 2026 года возле Национальной библиотеки Узбекистана и на участках гастрономическо-туристической улице Тараса Шевченко.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В целях подготовки к новогодним праздничным мероприятиям и для поддержания общественного порядка на некоторых участках улиц столицы Узбекистана введут ограничения движения транспортных средств, сообщила пресс-служба столичного хокимията.Где ограничат движение автомобилей:С 15 декабря 2025 года по 15 января 2026 года на площади перед Национальной библиотекой Узбекистана:С 17 декабря 2025 года по 5 января 2026 года на гастрономическо-туристической улице Тараса Шевченко:Исходя из данных изменений в хокимияте рекомендуют водителям планировать свои маршруты в указанный период.
17:35 13.12.2025 (обновлено: 17:56 13.12.2025)
Ограничение для передвижения автомобилей будет действовать с 15 декабря 2025 года по 15 января 2026 года возле Национальной библиотеки Узбекистана и на участках гастрономическо-туристической улице Тараса Шевченко.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В целях подготовки к новогодним праздничным мероприятиям и для поддержания общественного порядка на некоторых участках улиц столицы Узбекистана введут ограничения движения транспортных средств, сообщила пресс-служба столичного хокимията.
Где ограничат движение автомобилей:
С 15 декабря 2025 года по 15 января 2026 года на площади перед Национальной библиотекой Узбекистана:
участок улицы Зарафшан между контрольно-пропускным пунктом гостиницы Hyatt Regency Tashkent и улицей Матбуотчилар;
участок улицы Истиклол между Проспектом Амира Темура и улицей Буюк Турон;
участок улицы Буюк Турон от пересечения с улицей Истиклол до Дворца творчества молодежи.
С 17 декабря 2025 года по 5 января 2026 года на гастрономическо-туристической улице Тараса Шевченко:
участок улицы Тараса Шевченко от пересечения с улицей Фидокор до пересечения с улицей Нукус;
участок улицы Саида Барака от пересечения с улицей Ойбека до Проспекта Амира Темура.
Исходя из данных изменений в хокимияте рекомендуют водителям планировать свои маршруты в указанный период.
