На новогодние праздники в Ташкенте перекроют несколько центральных улиц — локации

Ограничение для передвижения автомобилей будет действовать с 15 декабря 2025 года по 15 января 2026 года возле Национальной библиотеки Узбекистана и на участках гастрономическо-туристической улице Тараса Шевченко.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В целях подготовки к новогодним праздничным мероприятиям и для поддержания общественного порядка на некоторых участках улиц столицы Узбекистана введут ограничения движения транспортных средств, сообщила пресс-служба столичного хокимията.Где ограничат движение автомобилей:С 15 декабря 2025 года по 15 января 2026 года на площади перед Национальной библиотекой Узбекистана:С 17 декабря 2025 года по 5 января 2026 года на гастрономическо-туристической улице Тараса Шевченко:Исходя из данных изменений в хокимияте рекомендуют водителям планировать свои маршруты в указанный период.

