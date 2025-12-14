https://uz.sputniknews.ru/20251214/glavy-parlamentov-gosudarstv-tsentralnoy-azii-i-respubliki-koreya-soberutsya-v-tashkente-54158389.html
Главы парламентов государств Центральной Азии и Республики Корея соберутся в Ташкенте
Главы парламентов государств Центральной Азии и Республики Корея соберутся в Ташкенте
Пленарное заседание посвятят приоритетам регионального сотрудничества на ближайшую перспективу. По итогам примут Совместную декларацию. 14.12.2025
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Главы парламентов государств Центральной Азии и Республики Корея соберутся в Ташкенте, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Пленарное заседание третьей встречи на тему: "Сотрудничество во имя человеческого достоинства, социальной справедливости и защиты окружающей среды" посвятят приоритетам регионального взаимодействия на ближайшую перспективу.Планируют две сессии — "Экономическое сотрудничество, цифровая трансформация и промышленность: пути к процветанию стран региона" и "Устойчивое развитие и охрана окружающей среды: роль парламентов в обеспечении реализации экологических инициатив".С участием членов межпарламентских комиссий и групп дружбы предусматривается также организовать дискуссии think-tank с представителями научных кругов для изучения передового опыта в законодательной сфере.По итогам заседания планируют принять Совместную декларацию.Первая встреча в этом формате состоялась 19 сентября 2023 года в Сеуле, вторая - 14 октября 2024-го в Ашхабаде, добавили в пресс-службе.
“15-17 декабря текущего года в Ташкенте состоится третье заседание глав парламентов государств Центральной Азии и Республики Корея. Основная цель мероприятия – содействие обеспечению реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне между государствами ЦА и Республикой Корея, углубление межпарламентского диалога и вывод взаимодействия на новый уровень”, — говорится в сообщении.
Пленарное заседание третьей встречи на тему: "Сотрудничество во имя человеческого достоинства, социальной справедливости и защиты окружающей среды" посвятят приоритетам регионального взаимодействия на ближайшую перспективу.
Планируют две сессии — "Экономическое сотрудничество, цифровая трансформация и промышленность: пути к процветанию стран региона" и "Устойчивое развитие и охрана окружающей среды: роль парламентов в обеспечении реализации экологических инициатив".
С участием членов межпарламентских комиссий и групп дружбы предусматривается также организовать дискуссии think-tank с представителями научных кругов для изучения передового опыта в законодательной сфере.
По итогам заседания планируют принять Совместную декларацию.
Первая встреча в этом формате состоялась 19 сентября 2023 года в Сеуле, вторая - 14 октября 2024-го в Ашхабаде, добавили в пресс-службе.