Главы парламентов государств Центральной Азии и Республики Корея соберутся в Ташкенте

Пленарное заседание посвятят приоритетам регионального сотрудничества на ближайшую перспективу. По итогам примут Совместную декларацию. 14.12.2025, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Главы парламентов государств Центральной Азии и Республики Корея соберутся в Ташкенте, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Пленарное заседание третьей встречи на тему: "Сотрудничество во имя человеческого достоинства, социальной справедливости и защиты окружающей среды" посвятят приоритетам регионального взаимодействия на ближайшую перспективу.Планируют две сессии — "Экономическое сотрудничество, цифровая трансформация и промышленность: пути к процветанию стран региона" и "Устойчивое развитие и охрана окружающей среды: роль парламентов в обеспечении реализации экологических инициатив".С участием членов межпарламентских комиссий и групп дружбы предусматривается также организовать дискуссии think-tank с представителями научных кругов для изучения передового опыта в законодательной сфере.По итогам заседания планируют принять Совместную декларацию.Первая встреча в этом формате состоялась 19 сентября 2023 года в Сеуле, вторая - 14 октября 2024-го в Ашхабаде, добавили в пресс-службе.

