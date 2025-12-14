https://uz.sputniknews.ru/20251214/opasnost-samostoyatelnogo-priema-magniya-54155771.html
Врач предупредила об опасности самостоятельного приема магния
Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева раскритиковала тех, кто принимает магний без назначения врача, сообщает РИА Новости.Она отметила, что в России участились случаи, когда пациенты поступают в больницу с остановкой сердца и критическим падением артериального давления из-за самостоятельного приема магния.По словам специалиста, дефицита магния не существует: необходимую для организма дозу этого микроэлемента человек получает из многих продуктов, в частности, картофеля, гречки, риса, творога, сыра, зелени и хлеба.Физиологическая потребность в магнии у взрослых составляет не более 420 мг в сутки. У детей — от 55 до 400 мг в сутки в зависимости от возраста. Постоянный прием магния извне может превысить суточную норму, поскольку минерал усваивается не только из пищи, но и обладает таким свойством как рециркуляция.Ряд органов (слюнные железы, желудок, печень, толстый и тонкий кишечник) позволяют минералу повторно всасываться в пищеварительном тракте. Таким способом человек получает дополнительное количество магния, даже если рацион ограничен.
Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева раскритиковала тех, кто принимает магний без назначения врача, сообщает РИА Новости.
"Это жесть, это дикость, когда люди на себе ставят эксперименты", — сказала она.
Она отметила, что в России участились случаи, когда пациенты поступают в больницу с остановкой сердца и критическим падением артериального давления из-за самостоятельного приема магния.
По словам специалиста, дефицита магния не существует: необходимую для организма дозу этого микроэлемента человек получает из многих продуктов, в частности, картофеля, гречки, риса, творога, сыра, зелени и хлеба.
"Вы понимаете, что даже конфеты нельзя есть слишком много, потому что будет плохо, это неправильно. А почему-то вдруг магний вы стали все есть", — добавила она.
Физиологическая потребность в магнии у взрослых составляет не более 420 мг в сутки. У детей — от 55 до 400 мг в сутки в зависимости от возраста. Постоянный прием магния извне может превысить суточную норму, поскольку минерал усваивается не только из пищи, но и обладает таким свойством как рециркуляция.
Ряд органов (слюнные железы, желудок, печень, толстый и тонкий кишечник) позволяют минералу повторно всасываться в пищеварительном тракте. Таким способом человек получает дополнительное количество магния, даже если рацион ограничен.