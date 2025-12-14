https://uz.sputniknews.ru/20251214/opasnost-samostoyatelnogo-priema-magniya-54155771.html

Врач предупредила об опасности самостоятельного приема магния

Врач предупредила об опасности самостоятельного приема магния

Sputnik Узбекистан

Малышева: Дефицита магния не существует, так как необходимую для организма дозу этого микроэлемента человек получает из многих продуктов, в частности, картофеля, гречки, риса, творога, сыра, зелени и хлеба

2025-12-14T22:02+0500

2025-12-14T22:02+0500

2025-12-14T22:02+0500

это интересно

мнение эксперта

витамины

здоровье

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/0b/22146285_0:100:2593:1559_1920x0_80_0_0_0e35b75fdb6a41d1ff3d89190e459d1b.jpg

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева раскритиковала тех, кто принимает магний без назначения врача, сообщает РИА Новости.Она отметила, что в России участились случаи, когда пациенты поступают в больницу с остановкой сердца и критическим падением артериального давления из-за самостоятельного приема магния.По словам специалиста, дефицита магния не существует: необходимую для организма дозу этого микроэлемента человек получает из многих продуктов, в частности, картофеля, гречки, риса, творога, сыра, зелени и хлеба.Физиологическая потребность в магнии у взрослых составляет не более 420 мг в сутки. У детей — от 55 до 400 мг в сутки в зависимости от возраста. Постоянный прием магния извне может превысить суточную норму, поскольку минерал усваивается не только из пищи, но и обладает таким свойством как рециркуляция.Ряд органов (слюнные железы, желудок, печень, толстый и тонкий кишечник) позволяют минералу повторно всасываться в пищеварительном тракте. Таким способом человек получает дополнительное количество магния, даже если рацион ограничен.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

врач магний прием опасность