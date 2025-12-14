https://uz.sputniknews.ru/20251214/organy-po-akkreditatsii-stran-eaes-zaschischayut-edinyy-rynok-soyuza-ot-nebezopasnoy-produktsii-54159503.html

Органы по аккредитации стран ЕАЭС защищают единый рынок Союза от небезопасной продукции

Органы по аккредитации стран ЕАЭС защищают единый рынок Союза от небезопасной продукции

Задача — повысить прозрачность и доверие к документам о соответствии, исключив возможности для недобросовестных практик

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Органы по аккредитации стран ЕАЭС защищают единый рынок Союза от небезопасной продукции, сообщает пресс-служба ЕЭК.На заседании Совета руководителей данных органов с участием министра по техническому регулированию комиссии Валентина Татарицкого отмечалось, что для достижения поставленной цели, необходимо основательно усилить межгосударственное взаимодействие в сфере аккредитации в рамках ЕАЭС.Для справки: Совет руководителей органов по аккредитации государств ЕАЭС создан Высшим Евразийским экономическим советом в 2018 году как вспомогательный орган Союза для развития аккредитации в области технического регулирования

