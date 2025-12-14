Узбекистан
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20251214/organy-po-akkreditatsii-stran-eaes-zaschischayut-edinyy-rynok-soyuza-ot-nebezopasnoy-produktsii-54159503.html
Органы по аккредитации стран ЕАЭС защищают единый рынок Союза от небезопасной продукции
Sputnik Узбекистан
Задача — повысить прозрачность и доверие к документам о соответствии, исключив возможности для недобросовестных практик
2025-12-14T17:05+0500
2025-12-14T17:05+0500
17:05 14.12.2025
Задача — повысить прозрачность и доверие к документам о соответствии, исключив возможности для недобросовестных практик.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Органы по аккредитации стран ЕАЭС защищают единый рынок Союза от небезопасной продукции, сообщает пресс-служба ЕЭК.
“Одна из главных целей органов по аккредитации стран Евразийского экономического союза – пресечение деятельности недобросовестных органов по оценке соответствия, в том числе имеющей трансграничный характер, недопущение необоснованной выдачи документов об оценке соответствия”, — говорится в сообщении.
На заседании Совета руководителей данных органов с участием министра по техническому регулированию комиссии Валентина Татарицкого отмечалось, что для достижения поставленной цели, необходимо основательно усилить межгосударственное взаимодействие в сфере аккредитации в рамках ЕАЭС.

"Консолидация усилий органов по аккредитации формирует надежный барьер против недобросовестных органов по оценке соответствия, защищая единый рынок Союза от небезопасной продукции. Наша задача — повысить прозрачность и доверие к документам о соответствии, исключив возможности для недобросовестных практик", — подчеркнул Татарицкий.

Для справки: Совет руководителей органов по аккредитации государств ЕАЭС создан Высшим Евразийским экономическим советом в 2018 году как вспомогательный орган Союза для развития аккредитации в области технического регулирования
