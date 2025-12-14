https://uz.sputniknews.ru/20251214/predstaviteli-stran-sosedey-afganistana-i-rossii-vstrechsa-tegeran-54160290.html

Представители стран-соседей Афганистана и России проводят встречу в Тегеране

Цель — обсудить, как можно помочь Афганистану поддержать стабильность, используя региональные механизмы, в свете возникшей напряженности между Пакистаном и Афганистаном вокруг движения пакистанских талибов. Кабул решил не участвовать в мероприятии

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Тегеране стартовала встреча стран-соседей Афганистана с участием РФ, сообщает РИА Новости.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о необходимости решения проблем вокруг Афганистана посредством диалога.Региональная встреча проходит с участием спецпредставителей Узбекистана, России, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана по Афганистану. По информации официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Кабул принял решение не участвовать в мероприятии, Тегеран уважает это решение, но считает полезным вовлечение Афганистана в диалог.Ранее замглавы иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде сообщил, что цель мероприятия — обсудить, каким образом можно помочь Афганистану поддержать стабильность, используя региональные механизмы, в свете возникшей напряженности между Пакистаном и Афганистаном вокруг движения пакистанских талибов.

