Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Российские бойцы освободили Варваровку в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Гуляйполе, Косовцево, Любицкое и Терноватое Запорожской области.ВСУ потеряли:
СВО: Российские бойцы освободили Варваровку в Запорожской области
14:33 14.12.2025 (обновлено: 14:34 14.12.2025)
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputni
k. Российские бойцы освободили Варваровку в Запорожской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
“Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области”, — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Гуляйполе, Косовцево, Любицкое и Терноватое Запорожской области.
более 300 военнослужащих;
боевую бронированную машину;
станцию радиоэлектронной борьбы.