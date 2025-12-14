https://uz.sputniknews.ru/20251214/rossiyskie-boytsy-osvobodili-varvarovku-v-zaporojskoy-oblasti-54160796.html

СВО: Российские бойцы освободили Варваровку в Запорожской области

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Российские бойцы освободили Варваровку в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Гуляйполе, Косовцево, Любицкое и Терноватое Запорожской области.ВСУ потеряли:

