Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО.
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20251214/rossiyskie-boytsy-osvobodili-varvarovku-v-zaporojskoy-oblasti-54160796.html
Sputnik Узбекистан
2025-12-14T14:33+0500
2025-12-14T14:34+0500
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Российские бойцы освободили Варваровку в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Гуляйполе, Косовцево, Любицкое и Терноватое Запорожской области.ВСУ потеряли:
сво россия бойцы запорожская область
СВО: Российские бойцы освободили Варваровку в Запорожской области

14:33 14.12.2025 (обновлено: 14:34 14.12.2025)
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО.
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Российские бойцы освободили Варваровку в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
“Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области”, — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Гуляйполе, Косовцево, Любицкое и Терноватое Запорожской области.
ВСУ потеряли:
более 300 военнослужащих;
боевую бронированную машину;
пять автомобилей;
станцию радиоэлектронной борьбы.
