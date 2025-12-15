https://uz.sputniknews.ru/20251215/kantsler-germanii-progovorilsya-o-buduschem-ukrainy-54169913.html

Канцлер Германии проговорился о будущем Украины

15.12.2025

"Десятилетия Pax Americana в Европе, в том числе и в Германии, в значительной степени закончились. Он больше не существует в том виде, в каком мы его знали. И ностальгия этого не изменит".Спорить тут не с чем, но посмотрите, кто это говорит: канцлер Германии Фридрих Мерц собственной персоной. Старый атлантист констатирует смерть американского доминирования в Европе и той плотной "спайки", которая связывала США и ЕС. И это ни много ни мало программное заявление, поскольку прозвучало на съезде правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС), пишет колумнист РИА Новости.При этом канцлер был вызывающе категоричен. "Не верьте, что это краткосрочное явление", – убеждал он однопартийцев. В Евросоюзе популярно мнение, будто президент США Дональд Трамп — это почти случайность, а потом все будет как при дедушке Байдене. У Мерца другое мнение: с новым хозяином Белого дома ситуация для Европы, наоборот, может ухудшиться, но важно "как можно дольше" сохранять НАТО.Еще полгода назад в России насчет разрыва Старого Cвета с Новым иронизировали: вот изберут американцы следующим президентом Джей Ди Вэнса, вот выведет он США из НАТО к концу десятилетия — и кирдык тогда вашему глобализму. Это реалистичный сценарий, однако Североатлантический альянс — инструмент влияния прежде всего самих США, для них этот инструмент ценен, поэтому "сопротивление материала" при попытках изоляционистов типа Вэнса покинуть альянс будет велико — отсюда и ирония. Вашингтон быстрее ООН развалит, чем НАТО. Скептики почти посрамлены: вчерашние упражнения футурологов — это сегодняшняя политика Германии. Ее руководство верит в неотвратимость разрыва с США и в реальность угрозы существованию НАТО. Если бы Мерц был мудр и четко видел будущее, он вряд ли творил бы все то, что творит. Представляется, что визионер из него такой же, как канцлер, — самодовольный, но плохой. Но раз в год и палка стреляет: а вдруг у Мерца тот самый раз? В любом случае заявление запоздало. О выборе отдельного от Вашингтона пути от канцлера ФРГ давно хотели услышать, а особенно сильно тогда, когда байденовские США втягивали Берлин в авантюру по поддержке Украины и разрыву с Россией. Казалось, надежды напрасны: суверенитет немцев сомнителен.После 1945 года в ФРГ было только два канцлера, которые могли сказать Америке четкое "нет" и поступать по-своему. Это Вилли Брандт в период крупнейшей сделки с СССР "газ в обмен на трубы" и Герхард Шредер при нападении американской коалиции на Ирак. Но они принадлежали к другой партии — Социал-демократической (СДПГ). ХДС всегда была принципиальным сторонником союза с США и совместных действий даже в том случае, если США захотят из окна выпрыгнуть. Отправку немецких солдат в Ирак к моменту начала войны отстаивали и Мерц, и Меркель, хотя возглавляли в партии разные "крылья" и терпеть друг друга не могли.Теперь Мерц дружбу с американцами хоронит чуть ли не со слезами на глазах. Будучи пусть плохим, но все-таки политиком, он делает это именно сейчас не случайно. Случайно такие вещи лидеры стран ЕС о США произносить не могут.Принципиально важно, что эта заупокойная молитва прозвучала накануне переговоров между американцами и украинцами по мирному соглашению с Россией, площадкой для которых стал Берлин. Дискуссия вчера продолжалась более пяти часов и, вопреки изначальным планам, были продлена еще на один день.США представляли друг президента Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, украинскую делегацию возглавил глава СНБО Украины Рустем Умеров, а европейцев из Вашингтона попросили вообще не присутствовать. Мерц тем не менее явился, сел рядом с Владимиром Зеленским, сказал гостям из Америки (теперь уже бывшим друзьям) что-то — и ушел. Оформляя разрыв, он заранее знал, чем эти переговоры закончатся.Европейцы уже успели "обезжирить" мирную концепцию Трампа, вычеркнув из нее любые упоминания о себе. После недель растерянности и истерик их послание к США примерно таково: вы хотите наладить отношения с Россией, а мы не хотим и участвовать в этом не будем, нам вас не отговорить, вам нас не заставить.На практике это означает, что возможная сделка не содержит ряда существенных для Москвы вещей: снятия европейских санкций, разморозки российских активов в ЕС, начала переговоров о новой концепции безопасности в Европе, официального отречения НАТО от Украины. Без согласия Вашингтона Киев в альянс не возьмут, но без согласия европейцев НАТО не откажется от идеи расширения на Украину на уровне программных документов.Со своей стороны, Зеленский, решивший бороться за сохранение власти, отвергнет передачу России примерно 20% территории Донбасса, которая пока находится под контролем ВСУ. Он считает, что может рискнуть и отказать Трампу, поскольку Европа пообещала обеспечить Украину еще на два-три года боевых действий.После столь сильного выхолащивания мирное предложение точно не будет принято Москвой. Тем более что этот скудный набор уступок будут дополнять серьезными гарантиями безопасности для Украины, что сделает вариант с возобновлением боевых действий в случае необходимости для России рискованным, тогда как сейчас оборона ВСУ трещит на ключевых участках фронта.Срыв сделки не означает, что Трамп полностью откажется от идеи договориться с Москвой. Американцы осознают, что на подрыв мирного процесса работают украинцы, а ЕС дает им такую возможность, предоставляя финансовые и технические ресурсы. Белый дом давал понять европейцам, что неуступчивость и противодействие сделке будут иметь для них последствия. Новая стратегия национальной безопасности США должна была доказать серьезность угрозы: стабильность в отношениях с Россией провозглашена там стратегической целью, а европейцы раскритикованы как союзники.Иными словами, обида Трампа дорого обойдется союзническим отношениям США и ЕС — и поэтому Мерц, смирившись, заранее их хоронит. Он предвидит провал переговоров и продолжение войны, которую Брюссель будет обеспечивать уже без поддержки Вашингтона.Для канцлера констатация этого разрыва, помимо прочего, еще и продвижение собственной стратегии: он взял очень много денег в долг для бундесвера и ВПК, чтобы Германия играла основную роль в защите ЕС после демарша США. Оба раза, когда Германия так делала, закончились скверно, но решение принято: Европа продолжит использовать киевский режим для нанесения России ослабляющих увечий и принимает последствия в виде разрыва с Америкой. Если бы Евросоюз не побоялся этого разрыва с США в 2021-2022 годах, вероятно, боевые действия уже закончились бы — к огромному облегчению для самой Европы. "Что ни делает дурак, все он делает не так", — писал Самуил Маршак по схожему поводу.

