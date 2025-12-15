Узбекистан
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik, Бахром Хатамов. В Галерее изобразительного искусства РУз состоялась торжественная презентация каталога "Избранные произведения из коллекции Национального банка Узбекистана".Новое издание, приуроченное к юбилейным датам, является значительным вкладом в сохранение и популяризацию национального художественного наследия.Каталог "Избранные произведения из коллекции Национального банка Узбекистана" объединяет лучшие образцы узбекского изобразительного искусства XX–XXI веков. В него вошли произведения живописи, графики и скульптуры, отражающие формирование национальной художественной школы, многообразие творческих направлений и индивидуальные поиски мастеров разных поколений.Издание посвящено 30-летию формирования коллекции произведений искусства Акционерного общества "Узнацбанк" и 20-летию со дня основания Галереи изобразительного искусства Узбекистана. Эти юбилейные даты подчеркивают последовательную и долгосрочную работу, направленную на развитие культуры, поддержку художников и укрепление роли искусства в общественной жизни.Презентация объединила художников, искусствоведов, кураторов, музейных работников и ценителей искусства. Участники ознакомились с историей формирования коллекции Национального банка Узбекистана, обсудили концепцию каталога и его значение для изучения и сохранения национального изобразительного искусства.
В издание вошли лучшие произведения узбекских мастеров XX–XXI веков — живописцев, скульпторов и графиков. Они отражают формирование национальной художественной школы, многообразие творческих направлений и индивидуальные поиски авторов разных поколений.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik, Бахром Хатамов. В Галерее изобразительного искусства РУз состоялась торжественная презентация каталога "Избранные произведения из коллекции Национального банка Узбекистана".
Новое издание, приуроченное к юбилейным датам, является значительным вкладом в сохранение и популяризацию национального художественного наследия.
Каталог "Избранные произведения из коллекции Национального банка Узбекистана" объединяет лучшие образцы узбекского изобразительного искусства XX–XXI веков. В него вошли произведения живописи, графики и скульптуры, отражающие формирование национальной художественной школы, многообразие творческих направлений и индивидуальные поиски мастеров разных поколений.
Издание посвящено 30-летию формирования коллекции произведений искусства Акционерного общества "Узнацбанк" и 20-летию со дня основания Галереи изобразительного искусства Узбекистана. Эти юбилейные даты подчеркивают последовательную и долгосрочную работу, направленную на развитие культуры, поддержку художников и укрепление роли искусства в общественной жизни.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каталог "Избранные произведения из коллекции Национального банка Узбекистана"

Каталог &quot;Избранные произведения из коллекции Национального банка Узбекистана&quot; - Sputnik Узбекистан
1/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каталог "Избранные произведения из коллекции Национального банка Узбекистана"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Акмаль Нур (A. Нуридинов). "Кушанская невеста". 1990 Холст, масло, 130х85

Акмаль Нур (A. Нуридинов). &quot;Кушанская невеста&quot;. 1990 Холст, масло, 130х85 - Sputnik Узбекистан
2/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Акмаль Нур (A. Нуридинов). "Кушанская невеста". 1990 Холст, масло, 130х85

© Sputnik / Бахром Хатамов

Директор Галереи изобразительного искусства Узбекистана, академик Академии художеств Узбекистана, доктор искусствоведения, профессор Камола Акилова

Директор Галереи изобразительного искусства Узбекистана, академик Академии художеств Узбекистана, доктор искусствоведения, профессор Камола Акилова - Sputnik Узбекистан
3/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Директор Галереи изобразительного искусства Узбекистана, академик Академии художеств Узбекистана, доктор искусствоведения, профессор Камола Акилова

© Sputnik / Бахром Хатамов

Приглашенные на презентацию

Приглашенные на презентацию - Sputnik Узбекистан
4/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Приглашенные на презентацию

© Sputnik / Бахром Хатамов

Фотокорреспондент УзА Алимурод Мамадаминов за работой

Фотокорреспондент УзА Алимурод Мамадаминов за работой - Sputnik Узбекистан
5/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фотокорреспондент УзА Алимурод Мамадаминов за работой

© Коллекция Национального банка Узбекистана

Жамал Усманов. "Отражение". 2006 холст, масло, 60х80

Жамал Усманов. &quot;Отражение&quot;. 2006 холст, масло, 60х80 - Sputnik Узбекистан
6/16
© Коллекция Национального банка Узбекистана

Жамал Усманов. "Отражение". 2006 холст, масло, 60х80

© Sputnik / Бахром Хатамов

Презентация каталога

Презентация каталога - Sputnik Узбекистан
7/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Презентация каталога

© Sputnik / Бахром Хатамов

Народный художник Узбекистана Баходир Джалолов

Народный художник Узбекистана Баходир Джалолов - Sputnik Узбекистан
8/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Народный художник Узбекистана Баходир Джалолов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Организаторы и гости презентации каталога

Организаторы и гости презентации каталога - Sputnik Узбекистан
9/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Организаторы и гости презентации каталога

© Коллекция Национального банка Узбекистана

Нигмат Кузыбаев. "Вечер". 1998, холст, масло, 65х99

Нигмат Кузыбаев. &quot;Вечер&quot;. 1998, холст, масло, 65х99 - Sputnik Узбекистан
10/16
© Коллекция Национального банка Узбекистана

Нигмат Кузыбаев. "Вечер". 1998, холст, масло, 65х99

© Sputnik / Бахром Хатамов

Презентация каталога

Презентация каталога - Sputnik Узбекистан
11/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Презентация каталога

© Sputnik / Бахром Хатамов

Главный куратор галереи Нуриддин Расулов

Главный куратор галереи Нуриддин Расулов - Sputnik Узбекистан
12/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Главный куратор галереи Нуриддин Расулов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Презентация каталога

Презентация каталога - Sputnik Узбекистан
13/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Презентация каталога

© Коллекция Национального банка Узбекистана

Тельман Мухаммедов. "Фарход и Ширин". 1970, бумага, темпера, 27х16

Тельман Мухаммедов. &quot;Фарход и Ширин&quot;. 1970, бумага, темпера, 27х16 - Sputnik Узбекистан
14/16
© Коллекция Национального банка Узбекистана

Тельман Мухаммедов. "Фарход и Ширин". 1970, бумага, темпера, 27х16

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зрители и пресса

Зрители и пресса - Sputnik Узбекистан
15/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зрители и пресса

© Sputnik / Бахром Хатамов

Директор Галереи изобразительного искусства Узбекистана Камола Акилова и Народный художник Узбекистана Жавлон Умарбеков

Директор Галереи изобразительного искусства Узбекистана Камола Акилова и Народный художник Узбекистана Жавлон Умарбеков - Sputnik Узбекистан
16/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Директор Галереи изобразительного искусства Узбекистана Камола Акилова и Народный художник Узбекистана Жавлон Умарбеков

"Публикация данного каталога — это важный шаг в документировании художественного наследия Узбекистана и подтверждение устойчивой поддержки искусства как неотъемлемой части национальной культуры", отмечает начальник отдела выставок и фондов Галереи изобразительного искусства РУз Саодат Рузиева.

Презентация объединила художников, искусствоведов, кураторов, музейных работников и ценителей искусства. Участники ознакомились с историей формирования коллекции Национального банка Узбекистана, обсудили концепцию каталога и его значение для изучения и сохранения национального изобразительного искусства.
