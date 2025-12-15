https://uz.sputniknews.ru/20251215/prezentatsiya-kataloga-izbrannye-proizvedeniya-iz-kollektsii-natsionalnogo-banka-uzbekistana-54167854.html

Презентация каталога "Избранные произведения из коллекции Национального банка Узбекистана"

Презентация каталога "Избранные произведения из коллекции Национального банка Узбекистана"

В Галерее изобразительного искусства Узбекистана состоится торжественная презентация каталога "Избранные произведения из коллекции Национального банка Узбекистана".

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik, Бахром Хатамов. В Галерее изобразительного искусства РУз состоялась торжественная презентация каталога "Избранные произведения из коллекции Национального банка Узбекистана".Новое издание, приуроченное к юбилейным датам, является значительным вкладом в сохранение и популяризацию национального художественного наследия.Каталог "Избранные произведения из коллекции Национального банка Узбекистана" объединяет лучшие образцы узбекского изобразительного искусства XX–XXI веков. В него вошли произведения живописи, графики и скульптуры, отражающие формирование национальной художественной школы, многообразие творческих направлений и индивидуальные поиски мастеров разных поколений.Издание посвящено 30-летию формирования коллекции произведений искусства Акционерного общества "Узнацбанк" и 20-летию со дня основания Галереи изобразительного искусства Узбекистана. Эти юбилейные даты подчеркивают последовательную и долгосрочную работу, направленную на развитие культуры, поддержку художников и укрепление роли искусства в общественной жизни.Презентация объединила художников, искусствоведов, кураторов, музейных работников и ценителей искусства. Участники ознакомились с историей формирования коллекции Национального банка Узбекистана, обсудили концепцию каталога и его значение для изучения и сохранения национального изобразительного искусства.

