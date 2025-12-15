https://uz.sputniknews.ru/20251215/pri-strelbe-v-braunovskom-universitete-ssha-pogib-student-iz-uzbekistana-54167191.html

МИД РУз: При стрельбе в Брауновском университете США погиб студент из Узбекистана

Внешнеполитическое ведомство республики выразило соболезнования семье и близким погибшего Мухаммадазиза Умурзакова

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Студент из Узбекистана погиб при стрельбе в Брауновском университете в США, сообщает МИД республики.Внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования семье и близким погибшего, отметив, что гибель невинных людей в результате трагедии стала тяжелой утратой для всех.Сотрудники диппредставительств Узбекистана в США находятся в постоянном контакте с родственниками погибшего и тесно взаимодействуют с соответствующими американскими ведомствами по всем необходимым вопросам, добавили в МИД.13 декабря неизвестный открыл стрельбу на территории кампуса Брауновского университета в американском штате Род-Айленд. Инцидент произошел во второй день экзаменов по итогам осеннего семестра. В результате погибло два человека, девять пострадали и находятся в критическом состоянии. Погибшие были студентами.Задержанный в связи со стрельбой в Брауновском университете в США служил в американской армии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах."Человек, задержанный в связи со стрельбой в Университете Брауна, которого правоохранительные органы идентифицировали как Бенджамина Эриксона, является военнослужащим, имеющим награды, и ранее занимал должность в Арлингтонском национальном кладбище", — передает телеканал.Брауновский университет отменил все экзамены после стрельбы в кампусе.

