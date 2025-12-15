МИД РУз: При стрельбе в Брауновском университете США погиб студент из Узбекистана

https://uz.sputniknews.ru/20251215/pri-strelbe-v-braunovskom-universitete-ssha-pogib-student-iz-uzbekistana-54167191.html
Внешнеполитическое ведомство республики выразило соболезнования семье и близким погибшего Мухаммадазиза Умурзакова
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik.
Студент из Узбекистана погиб при стрельбе в Брауновском университете в США, сообщает
МИД республики.
Внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования семье и близким погибшего, отметив, что гибель невинных людей в результате трагедии стала тяжелой утратой для всех.
“Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего узбекского студента Мухаммадазиза Умурзакова в связи с трагической стрельбой, произошедшей на территории Брауновского университета в Провиденсе, штат Род-Айленд, США. Гибель невинных жизней в результате этой трагедии — тяжелая утрата для всех нас”, — говорится в сообщении.
Сотрудники диппредставительств Узбекистана в США находятся в постоянном контакте с родственниками погибшего и тесно взаимодействуют с соответствующими американскими ведомствами по всем необходимым вопросам, добавили в МИД.
13 декабря неизвестный открыл стрельбу на территории кампуса Брауновского университета в американском штате Род-Айленд. Инцидент произошел во второй день экзаменов по итогам осеннего семестра. В результате погибло два человека, девять пострадали и находятся в критическом состоянии. Погибшие были студентами.
Задержанный в связи со стрельбой в Брауновском университете в США служил в американской армии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Человек, задержанный в связи со стрельбой в Университете Брауна, которого правоохранительные органы идентифицировали как Бенджамина Эриксона, является военнослужащим, имеющим награды, и ранее занимал должность в Арлингтонском национальном кладбище", — передает телеканал.
Брауновский университет отменил все экзамены после стрельбы в кампусе.