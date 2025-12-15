Впервые в Ташкенте: как прошел международный турнир по джимхане
За победу боролись команды из 13 стран. Организаторы и участники отметили высокий уровень подготовки трассы, растущий интерес к дисциплине и укрепление позиции Узбекистана на карте мирового автоспорта.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Столица Узбекистана приняла финал международного турнира Asia Auto Gymkhana Championship 2025, сообщает корреспондент Sputnik.
Джимхана — это дисциплина автоспорта, в которой оценивают не максимальную скорость, а точность управления автомобилем и мастерство пилота. Соревнования проходят на короткой асфальтовой площадке с искусственными препятствиями.
Изначально джимхана развивалась на уровне клубных и национальных турниров, но рост популярности потребовал унификации правил и создания регионального чемпионата. Турнир получил официальный статус благодаря поддержке Международной автомобильной федерации (FIA) и включению в программы развития автоспорта, в том числе FIA Sport Grant Programme. В 2010-е годы в ряде азиатских стран начали регулярно проводить соревнования по данному виду автоспорта, что стало основой для запуска Asia Auto Gymkhana Championship.
Предварительные этапы азиатского турнира в 2025 году проходили в Кыргызстане, Шри-Ланке, Индии и Тайване. Финальную встречу организовали в Ташкенте.
За призовые места на территории Олимпийского городка боролись команды из 13 стран.
Призовой фонд распределили по нескольким зачетным категориям: мужские и женские пары, смешанные дуэты, а также индивидуальные заезды среди мужчин и женщин.
По итогам квалификационных заездов узбекистанка Сабина Юсупова заняла второе место среди женщин, а соотечественник Дильшод Юсупов — третье место в мужском зачете.
По результатам всего сезона дебютантка чемпионата Сабина Юсупова, впервые попробовавшая себя в дисциплине джимхана в 2025 году, стала победительницей в женской категории, завоевав первое место.
"Нужно делать и не бояться. Уже через год занятий можно получить результат. Я, например, в джимхане и в целом в автоспорте лишь с этого года. Я не думаю, что у меня талант, а победа — это результат приложенных усилий", — поделилась эмоциями чемпионка Asia Auto Gymkhana Championship 2025.
В завершение соревнований организаторы и участники отметили высокий уровень подготовки трассы, растущий интерес к дисциплине и укрепление позиции Узбекистана на карте мирового автоспорта.