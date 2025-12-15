Впервые в Ташкенте: как прошел международный турнир по джимхане

https://uz.sputniknews.ru/20251215/tashkente-mejdunarodnyy-turnir-po-djimxane-54180523.html

За победу боролись команды из 13 стран. Организаторы и участники отметили высокий уровень подготовки трассы, растущий интерес к дисциплине и укрепление позиции Узбекистана на карте мирового автоспорта

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Столица Узбекистана приняла финал международного турнира Asia Auto Gymkhana Championship 2025, сообщает корреспондент Sputnik.Джимхана — это дисциплина автоспорта, в которой оценивают не максимальную скорость, а точность управления автомобилем и мастерство пилота. Соревнования проходят на короткой асфальтовой площадке с искусственными препятствиями.Изначально джимхана развивалась на уровне клубных и национальных турниров, но рост популярности потребовал унификации правил и создания регионального чемпионата. Турнир получил официальный статус благодаря поддержке Международной автомобильной федерации (FIA) и включению в программы развития автоспорта, в том числе FIA Sport Grant Programme. В 2010-е годы в ряде азиатских стран начали регулярно проводить соревнования по данному виду автоспорта, что стало основой для запуска Asia Auto Gymkhana Championship.Предварительные этапы азиатского турнира в 2025 году проходили в Кыргызстане, Шри-Ланке, Индии и Тайване. Финальную встречу организовали в Ташкенте.За призовые места на территории Олимпийского городка боролись команды из 13 стран.Призовой фонд распределили по нескольким зачетным категориям: мужские и женские пары, смешанные дуэты, а также индивидуальные заезды среди мужчин и женщин.По итогам квалификационных заездов узбекистанка Сабина Юсупова заняла второе место среди женщин, а соотечественник Дильшод Юсупов — третье место в мужском зачете.По результатам всего сезона дебютантка чемпионата Сабина Юсупова, впервые попробовавшая себя в дисциплине джимхана в 2025 году, стала победительницей в женской категории, завоевав первое место.В завершение соревнований организаторы и участники отметили высокий уровень подготовки трассы, растущий интерес к дисциплине и укрепление позиции Узбекистана на карте мирового автоспорта.

