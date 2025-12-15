https://uz.sputniknews.ru/20251215/top-5-stran-kuda-chasche-vsego-uezjali-uzbekistantsy-na-uchebu-54185004.html
Топ-5 стран, куда чаще всего уезжали узбекистанцы на учебу
Топ-5 стран, куда чаще всего уезжали узбекистанцы на учебу
Sputnik Узбекистан
По данным Национального комитета по статистике, в январе-октябре 2025 года 26,4 тыс. граждан Узбекистана выехали за границу с целью обучения
2025-12-15T17:35+0500
2025-12-15T17:35+0500
2025-12-15T17:35+0500
инфографика
узбекистанцы
обучение
страны
россия
таджикистан
статистика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0f/54183169_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3360acc1e892a4bba01c75de3617dc47.png
В пятерке стран, куда чаще всего уезжали узбекистанцы на учебу за первые 10 месяцев этого года, лидирует Россия. На втором месте с незначительным отставанием — Таджикистан.По данным Нацкомстата, в январе–октябре 2025-го 26,4 тыс. граждан республики выехали за границу с целью обучения.Это почти на 6,1 тыс. человек или на 18,9% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
страны
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0f/54183169_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_3d9ac83c32719262cb2b6e8288ab9b39.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистанцы учеба страны
узбекистанцы учеба страны
Топ-5 стран, куда чаще всего уезжали узбекистанцы на учебу
По данным Национального комитета по статистике, в январе–октябре 2025 года 26,4 тыс. граждан Узбекистана выехали за границу с целью обучения.
В пятерке стран, куда чаще всего уезжали узбекистанцы на учебу за первые 10 месяцев этого года, лидирует Россия. На втором месте с незначительным отставанием — Таджикистан.
По данным Нацкомстата, в январе–октябре 2025-го 26,4 тыс. граждан республики выехали за границу с целью обучения.
Это почти на 6,1 тыс. человек или на 18,9% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан
.