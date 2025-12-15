https://uz.sputniknews.ru/20251215/v-chem-opasnost-dlitelnoy-umstvennoy-nagruzki-54168504.html

В чем опасность длительной умственной нагрузки — врач

В чем опасность длительной умственной нагрузки — врач

Sputnik Узбекистан

Специалист рекомендует ограничивать интенсивную интеллектуальную работу тремя- четырьмя часами в день, а также делать паузы каждые 60–90 минут

2025-12-15T22:05+0500

2025-12-15T22:05+0500

2025-12-15T22:05+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

отдых

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0c/0f/15601478_0:455:2048:1607_1920x0_80_0_0_1137643a89c1fedcf1190e098552d4c9.jpg

Продолжительная умственная нагрузка может вызвать развитие гипертонии, аритмии и ишемии сердца, сообщает РИА Новости со ссылкой на кардиолога Николая Гуляева.По словам специалиста, когнитивное переутомление — не просто усталость мозга, оно отражается на вегетативной регуляции сердца. Через несколько часов напряженной умственной деятельности учащается пульс, повышается давление, растет уровень кортизола.Продолжительная умственная нагрузка может вызвать развитие гипертонии, аритмии и ишемии сердца, сообщает РИА Новости со ссылкой на кардиолога Николая Гуляева.По словам специалиста, когнитивное переутомление — не просто усталость мозга, оно отражается на вегетативной регуляции сердца. Через несколько часов напряженной умственной деятельности учащается пульс, повышается давление, растет уровень кортизола.В связи с этим он рекомендует ограничивать интенсивную интеллектуальную работу тремя- четырьмя часами в день, а также делать паузы каждые 60–90 минут.Восстановить же баланса вегетативной нервной системы помогут дыхательные техники и физическая активность, заключил Гуляев.Восстановить же баланса вегетативной нервной системы помогут дыхательные техники и физическая активность, заключил Гуляев.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

длительность умственная нагрузка опасность