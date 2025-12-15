Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20251215/v-chem-opasnost-dlitelnoy-umstvennoy-nagruzki-54168504.html
В чем опасность длительной умственной нагрузки — врач
В чем опасность длительной умственной нагрузки — врач
Sputnik Узбекистан
Специалист рекомендует ограничивать интенсивную интеллектуальную работу тремя- четырьмя часами в день, а также делать паузы каждые 60–90 минут
2025-12-15T22:05+0500
2025-12-15T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
отдых
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0c/0f/15601478_0:455:2048:1607_1920x0_80_0_0_1137643a89c1fedcf1190e098552d4c9.jpg
Продолжительная умственная нагрузка может вызвать развитие гипертонии, аритмии и ишемии сердца, сообщает РИА Новости со ссылкой на кардиолога Николая Гуляева.По словам специалиста, когнитивное переутомление — не просто усталость мозга, оно отражается на вегетативной регуляции сердца. Через несколько часов напряженной умственной деятельности учащается пульс, повышается давление, растет уровень кортизола.Продолжительная умственная нагрузка может вызвать развитие гипертонии, аритмии и ишемии сердца, сообщает РИА Новости со ссылкой на кардиолога Николая Гуляева.По словам специалиста, когнитивное переутомление — не просто усталость мозга, оно отражается на вегетативной регуляции сердца. Через несколько часов напряженной умственной деятельности учащается пульс, повышается давление, растет уровень кортизола.В связи с этим он рекомендует ограничивать интенсивную интеллектуальную работу тремя- четырьмя часами в день, а также делать паузы каждые 60–90 минут.Восстановить же баланса вегетативной нервной системы помогут дыхательные техники и физическая активность, заключил Гуляев.Восстановить же баланса вегетативной нервной системы помогут дыхательные техники и физическая активность, заключил Гуляев.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0c/0f/15601478_0:107:2049:1643_1920x0_80_0_0_5180d15e5836f825f948d674c025a38b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
длительность умственная нагрузка опасность
длительность умственная нагрузка опасность

В чем опасность длительной умственной нагрузки — врач

22:05 15.12.2025
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЧтение
Чтение - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2025
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Специалист рекомендует ограничивать интенсивную интеллектуальную работу тремя- четырьмя часами в день, а также делать паузы каждые 60–90 минут.
Продолжительная умственная нагрузка может вызвать развитие гипертонии, аритмии и ишемии сердца, сообщает РИА Новости со ссылкой на кардиолога Николая Гуляева.
"Длительная умственная нагрузка без восстановления способствует гипертонии через повышение тонуса симпатической нервной системы, учащению сердечного ритма и нарушению вариабельности ритма, то есть снижается "гибкость" сердца, а также повышению риска стресс-индуцированных аритмий и ишемии у предрасположенных", — пояснил он.
По словам специалиста, когнитивное переутомление — не просто усталость мозга, оно отражается на вегетативной регуляции сердца. Через несколько часов напряженной умственной деятельности учащается пульс, повышается давление, растет уровень кортизола.
"После четырех-пяти часов сложной умственной работы меняется обмен в префронтальной коре и повышается уровень глутамата — медиатора, связанного с утомлением и стрессом", — сказал врач.
Продолжительная умственная нагрузка может вызвать развитие гипертонии, аритмии и ишемии сердца, сообщает РИА Новости со ссылкой на кардиолога Николая Гуляева.
"Длительная умственная нагрузка без восстановления способствует гипертонии через повышение тонуса симпатической нервной системы, учащению сердечного ритма и нарушению вариабельности ритма, то есть снижается "гибкость" сердца, а также повышению риска стресс-индуцированных аритмий и ишемии у предрасположенных", — пояснил он.
По словам специалиста, когнитивное переутомление — не просто усталость мозга, оно отражается на вегетативной регуляции сердца. Через несколько часов напряженной умственной деятельности учащается пульс, повышается давление, растет уровень кортизола.
"После четырех-пяти часов сложной умственной работы меняется обмен в префронтальной коре и повышается уровень глутамата — медиатора, связанного с утомлением и стрессом", — сказал врач.
В связи с этим он рекомендует ограничивать интенсивную интеллектуальную работу тремя- четырьмя часами в день, а также делать паузы каждые 60–90 минут.
Восстановить же баланса вегетативной нервной системы помогут дыхательные техники и физическая активность, заключил Гуляев.
Восстановить же баланса вегетативной нервной системы помогут дыхательные техники и физическая активность, заключил Гуляев.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0