В чем опасность длительной умственной нагрузки — врач
Специалист рекомендует ограничивать интенсивную интеллектуальную работу тремя- четырьмя часами в день, а также делать паузы каждые 60–90 минут.
Продолжительная умственная нагрузка может вызвать развитие гипертонии, аритмии и ишемии сердца, сообщает РИА Новости со ссылкой на кардиолога Николая Гуляева.
"Длительная умственная нагрузка без восстановления способствует гипертонии через повышение тонуса симпатической нервной системы, учащению сердечного ритма и нарушению вариабельности ритма, то есть снижается "гибкость" сердца, а также повышению риска стресс-индуцированных аритмий и ишемии у предрасположенных", — пояснил он.
По словам специалиста, когнитивное переутомление — не просто усталость мозга, оно отражается на вегетативной регуляции сердца. Через несколько часов напряженной умственной деятельности учащается пульс, повышается давление, растет уровень кортизола.
"После четырех-пяти часов сложной умственной работы меняется обмен в префронтальной коре и повышается уровень глутамата — медиатора, связанного с утомлением и стрессом", — сказал врач.
В связи с этим он рекомендует ограничивать интенсивную интеллектуальную работу тремя- четырьмя часами в день, а также делать паузы каждые 60–90 минут.
Восстановить же баланса вегетативной нервной системы помогут дыхательные техники и физическая активность, заключил Гуляев.
