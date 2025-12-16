https://uz.sputniknews.ru/20251216/rossiyskaya-armiya-osvobodila-novoplatonovku-v-xarkovskoy-oblasti-54207474.html

Российская армия освободила Новоплатоновку в Харьковской области

Российская армия освободила Новоплатоновку в Харьковской области

2025-12-16T15:30+0500

Министр обороны РФ поздравил военнослужащих с освобождением данного населенного пункта, поблагодарил их за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу

2025-12-16T15:30+0500

2025-12-16T15:30+0500

2025-12-16T15:58+0500

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Российские бойцы освободили Новоплатоновку в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Запад". Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением данного населенного пункта, поблагодарил их за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Подолы, Шийковка, Глушковка, Купянск-Узловой Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.Противник потерял:

