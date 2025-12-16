https://uz.sputniknews.ru/20251216/rossiyskaya-armiya-osvobodila-novoplatonovku-v-xarkovskoy-oblasti-54207474.html
Российская армия освободила Новоплатоновку в Харьковской области
Российская армия освободила Новоплатоновку в Харьковской области
Sputnik Узбекистан
Министр обороны РФ поздравил военнослужащих с освобождением данного населенного пункта, поблагодарил их за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу
2025-12-16T15:30+0500
2025-12-16T15:30+0500
2025-12-16T15:58+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
безопасность
всу
в мире
минобороны рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/06/23804532_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9089eafce2f2e746dfba10ccab5c0bed.jpg
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Российские бойцы освободили Новоплатоновку в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Запад". Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением данного населенного пункта, поблагодарил их за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Подолы, Шийковка, Глушковка, Купянск-Узловой Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.Противник потерял:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/06/23804532_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6a35a88dc13cf478fb6878c83f5acaff.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия армия освобождение новоплатоновка харьковская область
россия армия освобождение новоплатоновка харьковская область
Российская армия освободила Новоплатоновку в Харьковской области
15:30 16.12.2025 (обновлено: 15:58 16.12.2025)
Министр обороны РФ поздравил военнослужащих с освобождением данного населенного пункта, поблагодарил их за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
Российские бойцы освободили Новоплатоновку в Харьковской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Запад".
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области", — говорится в сообщении.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил
военнослужащих с освобождением данного населенного пункта, поблагодарил их за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Подолы, Шийковка, Глушковка, Купянск-Узловой Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.
более 220 военнослужащих;
четыре боевые бронированные машины;
три артиллерийских орудия;
станцию радиоэлектронной борьбы;