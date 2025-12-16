Узбекистан
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Российская армия освободила Новоплатоновку в Харьковской области
Российская армия освободила Новоплатоновку в Харьковской области
Sputnik Узбекистан
Министр обороны РФ поздравил военнослужащих с освобождением данного населенного пункта, поблагодарил их за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Российские бойцы освободили Новоплатоновку в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Запад". Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением данного населенного пункта, поблагодарил их за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Подолы, Шийковка, Глушковка, Купянск-Узловой Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.Противник потерял:
Российская армия освободила Новоплатоновку в Харьковской области

15:30 16.12.2025 (обновлено: 15:58 16.12.2025)
Министр обороны РФ поздравил военнослужащих с освобождением данного населенного пункта, поблагодарил их за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Российские бойцы освободили Новоплатоновку в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Запад".
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области", — говорится в сообщении.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением данного населенного пункта, поблагодарил их за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Подолы, Шийковка, Глушковка, Купянск-Узловой Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.
Противник потерял:
более 220 военнослужащих;
четыре боевые бронированные машины;
18 автомобилей;
три артиллерийских орудия;
станцию радиоэлектронной борьбы;
три склада боеприпасов.
