Российские стартапы заинтересованы участвовать в программах IT-парка Узбекистана

IT-Парк Узбекистана в 2023 году запустил программу для поддержки иностранных компаний Zero Risk, позволяющую упростить локализацию иностранного бизнеса в IT-сфере
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Российские стартапы заинтересованы в участии в программах IT-парка Узбекистана, сообщает пресс-служба IT-парка.Об этом шла речь в ходе переговоров с делегацией из Татарстана в составе представителей IТ-парка Казани, ряда стартап-проектов и академии "Тулпар".Отдельное внимание стороны уделили возможностям выхода технологических компаний на международные рынки, а также потенциалу совместных проектов между Узбекистаном и Республикой Татарстан.Как отмечалось, сотрудничество с Татарстаном создает для IT Park Узбекистана дополнительные возможности по привлечению компетенций, развитию международных связей и обмену опытом, а также способствует укреплению IT-экосистемы страны, повышает ее конкурентоспособность и открывает новые направления для развития цифровых технологий.IT-Парк Узбекистана в 2023 году запустил программу для поддержки иностранных компаний Zero Risk, позволяющую упростить локализацию иностранного бизнеса в IT-сфере.Число резидентов парка — около 3,2 тыс. компаний, включая российские, в которых работают более 14 тыс. специалистов. По итогам 2025-го объем оказанных резидентами IT-услуг, как ожидают, превысит $2,5 млрд.
