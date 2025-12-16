https://uz.sputniknews.ru/20251216/uzbekistan-pervyy-sezon-mediynoy-futbolnoy-ligi-mfl-54191143.html

В Узбекистане пройдет первый сезон Медийной футбольной лиги (MFL) — дата

Проект реализуют в стране впервые. Инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни среди узбекистанцев и повышение интереса к футболу

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В 2026 году в Узбекистане состоится первый сезон Медийной футбольной лиги (United MFL), сообщает НОК. Инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни среди узбекистанцев, а также повышение интереса к футболу. На конференции с участием руководства Минспорта, Национального Олимпийского комитета и Ассоциации футбола Узбекистана выразили поддержку данному проекту, который реализуют в республике впервые, представили подробную информацию о предстоящем турнире. "Согласно планам, чемпионат стартует 1 марта 2026 года и продлится до 14 июня. В соревнованиях примут участие 16 команд. Кроме того, в дальнейшем в рамках United MFL планируется проведение кубковых соревнований", — говорится в сообщении. В медиафутбольных командах, помимо футболистов, играют блогеры, актеры, музыканты и другие известные личности.

