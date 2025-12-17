https://uz.sputniknews.ru/20251217/na-skolko-uvelichilsya-obem-stroitelnyx-rabot-eaeu-54225062.html

На сколько увеличился объем строительных работ в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Кыргызстане и Армении

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

строительство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/18/47678298_0:63:3419:1986_1920x0_80_0_0_f4bcd32da39e54be590e7b378a13c4a3.jpg

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Объем строительных работ в ЕАЭС увеличился на 4,5% в январе–октябре 2025 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Кыргызстане (28,6%) и Армении (28,3%).Далее следуют Казахстан с 15,1%, Беларусь с 9,5% и Россия с 4%.

2025

Новости

ru_UZ

строительство работы еаэс кыргызстан армения