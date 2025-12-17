https://uz.sputniknews.ru/20251217/na-skolko-uvelichilsya-obem-stroitelnyx-rabot-eaeu-54225062.html
На сколько увеличился объем строительных работ в ЕАЭС
Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Кыргызстане и Армении
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Объем строительных работ в ЕАЭС увеличился на 4,5% в январе–октябре 2025 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Кыргызстане (28,6%) и Армении (28,3%).Далее следуют Казахстан с 15,1%, Беларусь с 9,5% и Россия с 4%.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik.
Объем строительных работ в ЕАЭС увеличился на 4,5% в январе–октябре 2025 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает
пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.
Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Кыргызстане (28,6%) и Армении (28,3%).
Далее следуют Казахстан с 15,1%, Беларусь с 9,5% и Россия с 4%.