В Нукусе откроют филиал одного из ведущих университетов Индии

Руководство индийского вуза отмечает значительный потенциал региона для развития медицинского образования и подготовки высококвалифицированных кадров

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Делегация Каракалпакстана провела переговоры с руководством одного из ведущих университетов Индии — ERA University — об открытии его филиала в Нукусе, сообщает ИА "Дунё".Индийская сторона обратилась с просьбой о содействии в предоставлении земельного участка или подходящего здания для размещения филиала.В свою очередь делегация Каракалпакстана, представила информацию об инвестиционном потенциале, приоритетах и возможностях региона для размещения иностранного образовательного учреждения.В феврале 2026 руководство индийского вуза приедет в Каракалпакстан с рабочим визитом, чтобы рассмотреть потенциальные площадки для размещения филиала, обсудить юридические, инфраструктурные и академические аспекты проекта, подготовить предварительный инвестиционный план.Как отмечалось, открытие филиала ERA University в Нукусе — проект стратегической важности для всего региона Приаралья.Его реализация позволит не только привлечь значительные инвестиции и укрепить международные связи, но и существенно расширит возможности для молодежи Каракалпакстана и соседних регионов в получении современных, востребованных на мировом уровне знаний и профессий в таких сферах, как медицина, фармацевтика, информационные технологии и другие.

