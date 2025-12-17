https://uz.sputniknews.ru/20251217/nukuse-filial-odnogo-iz-veduschix-universitetov-indii-54221888.html
В Нукусе откроют филиал одного из ведущих университетов Индии
В Нукусе откроют филиал одного из ведущих университетов Индии
Sputnik Узбекистан
Руководство индийского вуза отмечает значительный потенциал региона для развития медицинского образования и подготовки высококвалифицированных кадров
2025-12-17T11:00+0500
2025-12-17T11:00+0500
2025-12-17T11:03+0500
каракалпакстан
нукус
филиал
университет
индия
сотрудничество
образование
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/11/54221722_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7386358c6a1430f6e05399cd054e5c1f.jpg
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Делегация Каракалпакстана провела переговоры с руководством одного из ведущих университетов Индии — ERA University — об открытии его филиала в Нукусе, сообщает ИА "Дунё".Индийская сторона обратилась с просьбой о содействии в предоставлении земельного участка или подходящего здания для размещения филиала.В свою очередь делегация Каракалпакстана, представила информацию об инвестиционном потенциале, приоритетах и возможностях региона для размещения иностранного образовательного учреждения.В феврале 2026 руководство индийского вуза приедет в Каракалпакстан с рабочим визитом, чтобы рассмотреть потенциальные площадки для размещения филиала, обсудить юридические, инфраструктурные и академические аспекты проекта, подготовить предварительный инвестиционный план.Как отмечалось, открытие филиала ERA University в Нукусе — проект стратегической важности для всего региона Приаралья.Его реализация позволит не только привлечь значительные инвестиции и укрепить международные связи, но и существенно расширит возможности для молодежи Каракалпакстана и соседних регионов в получении современных, востребованных на мировом уровне знаний и профессий в таких сферах, как медицина, фармацевтика, информационные технологии и другие.
каракалпакстан
нукус
индия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/11/54221722_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_df77c9c90fc4f3ae0e5d4efe2cb794b9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
нукус филиал университет индия
нукус филиал университет индия
В Нукусе откроют филиал одного из ведущих университетов Индии
11:00 17.12.2025 (обновлено: 11:03 17.12.2025)
Руководство индийского вуза отмечает значительный потенциал региона для развития медицинского образования и подготовки высококвалифицированных кадров.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik.
Делегация Каракалпакстана провела переговоры с руководством одного из ведущих университетов Индии — ERA University — об открытии его филиала в Нукусе, сообщает
ИА "Дунё".
"Ключевым итогом встречи стало заявление владельца ERA University Мохсина Али Хана о твердом намерении открыть филиал университета в Нукусе. Руководство индийского вуза выразило особую заинтересованность в установлении долгосрочного сотрудничества, отметив значительный потенциал региона для развития медицинского образования и подготовки высококвалифицированных кадров", — говорится в сообщении.
Индийская сторона обратилась с просьбой о содействии в предоставлении земельного участка или подходящего здания для размещения филиала.
В свою очередь делегация Каракалпакстана, представила информацию об инвестиционном потенциале, приоритетах и возможностях региона для размещения иностранного образовательного учреждения.
В феврале 2026 руководство индийского вуза приедет в Каракалпакстан с рабочим визитом, чтобы рассмотреть потенциальные площадки для размещения филиала, обсудить юридические, инфраструктурные и академические аспекты проекта, подготовить предварительный инвестиционный план.
Как отмечалось, открытие филиала ERA University в Нукусе — проект стратегической важности для всего региона Приаралья.
Его реализация позволит не только привлечь значительные инвестиции и укрепить международные связи, но и существенно расширит возможности для молодежи Каракалпакстана и соседних регионов в получении современных, востребованных на мировом уровне знаний и профессий в таких сферах, как медицина, фармацевтика, информационные технологии и другие.