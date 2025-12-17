https://uz.sputniknews.ru/20251217/proekt-kontseptsii-dni-kultury-sodrujestva-54229802.html
В СНГ доработали проект Концепции "Дни культуры Содружества"
В СНГ доработали проект Концепции "Дни культуры Содружества"
Инициатива Узбекистана направлена на углубление гуманитарного сотрудничества через проведение тематических культурных мероприятий.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В СНГ доработали проект Концепции "Дни культуры Содружества", сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.В заседании участвовали представители Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Исполнительного комитета Содружества.Рабочая группа рассмотрела замечания и предложения, поступившие от государств к документу, а затем доработала и согласовала проект Концепции.По итогам встречи приняли решение направить его членам Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ для согласования.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik
. В СНГ доработали проект Концепции "Дни культуры Содружества", сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
В заседании участвовали представители Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Исполнительного комитета Содружества.
"Проект Концепции "Дни культуры Содружества" — это инициатива узбекской стороны, направленная на углубление гуманитарного сотрудничества через проведение тематических культурных мероприятий, которые знакомят народы с общими ценностями, традициями и искусством", — говорится в сообщении.
Рабочая группа рассмотрела замечания и предложения, поступившие от государств к документу, а затем доработала и согласовала проект Концепции.
По итогам встречи приняли решение направить его членам Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ для согласования.