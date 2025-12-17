Путин: Российские войска наращивают темпы наступления
17:12 17.12.2025 (обновлено: 17:21 17.12.2025)
© РИА НовостиВладимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО
© РИА Новости
Глава РФ выступил на расширенном заседании коллегии министерства обороны России. Речь шла об успехах армии в зоне СВО и развитии отечественного оборонно-промышленного комплекса.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Российские войска наращивают темпы наступления, сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"Занятые позиции, созданные за последние месяцы плацдармы и, конечно, полученные в боях уникальный тактический и оперативный опыт прорыва глубокой обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях", — отметил он.
Другие заявления российского лидера:
геополитическая ситуация в мире остается напряженной, а в ряде регионов — критической;
гарантом суверенитета и независимости России, ее безопасности и будущего остаются российские вооруженные силы;
России нужно планомерно работать над укреплением Вооруженных сил;
работа по укреплению Вооруженных сил РФ в последние годы идет непрерывно;
возможности Вооруженных Сил России постоянно развиваются;
Вооруженные силы РФ показывают высокую боеспособность;
Россия еще будет работать над ракетами "Буревестник" и аппаратом "Посейдон";
стратегическая крылатая ракета неограниченной дальности "Буревестник" и безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" обеспечат стратегический паритет и безопасность России на десятилетия вперед;
"Буревестник" и "Посейдон" еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде видами вооружений;
ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен в РФ на боевое дежурство до конца года;
ракетные комплексы, беспилотники и робототехника поступают в российские войска беспрерывно;
российский ОПК производит необходимую войскам продукцию в возрастающих объемах;
страхи о якобы неизбежном столкновении с Россией вбивают в головы людям в Европе людям, но это ложь и просто бред;
защитники Родины должны знать, что власти предоставят нужную поддержку;
в сфере поддержки бойцов и их семей еще есть над чем работать;
работа по индексации денежного довольствия военнослужащих должна продолжаться;
Владимир Путин поблагодарил всех участников специальной военной операции за героизм и самоотверженность;
он также отметил героическую работу военных врачей по спасению бойцов;
если Киев откажется от разговора по существу, Россия добьется освобождения земель военным путем;
РФ выступает за выстраивание равноправного сотрудничества с США И Европой;
страны НАТО наращивают наступательные силы и создают новые виды оружия;
масштабная военная помощь Украине со стороны НАТО идет беспрерывно;
за спиной киевского режима — потенциал стран членов НАТО;
руководители в Европе осознанно повышают градус истерии о возможном конфликте с Россией;
ряд европейских деятелей забыли о своей ответственности, ориентируются на личные интересы;
России важно развивать военно-техническое сотрудничество с союзниками;
совершенствование стратегических ядерных сил является приоритетом для РФ, за ними — ключевой элемент сдерживания;
РФ предпочла бы устранить первопричины кризиса на Украине дипломатически;
РФ всегда стремится находить дипломатические развязки в сложных ситуациях;
Россия приветствует прогресс, который наметился в контактах с администрацией президента США Дональда Трампа;
Россия передает своим зарубежным союзникам и партнерам опыт, полученный в ходе специальной военной операции;
российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта;
Вооруженные силы РФ перемалывают противника и их резервы, в том числе оснащенные иностранной техникой;
ВС РФ будут последовательно решать задачу расширения буферной зоны безопасности;
вооруженные силы России освободили свыше 300 населенных пунктов в этом году;
цели спецоперации России на Украине, безусловно, будут достигнуты;
Владимир Путин заявил, что 2025 год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции;
Россия гордится подвигами солдат и офицеров, сражающихся на передовой;
военнослужащие КНДР приняли участие в масштабной работе по разминированию Курской земли;
наш долг — помнить всех павших боевых товарищей;
Путин объявил минуту молчания в память о российских бойцах, погибших на СВО;
государство сделает все для поддержки семей погибших военнослужащих.