геополитическая ситуация в мире остается напряженной, а в ряде регионов — критической;

гарантом суверенитета и независимости России, ее безопасности и будущего остаются российские вооруженные силы;

работа по укреплению Вооруженных сил РФ в последние годы идет непрерывно;

Россия еще будет работать над ракетами "Буревестник" и аппаратом "Посейдон";

стратегическая крылатая ракета неограниченной дальности "Буревестник" и безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" обеспечат стратегический паритет и безопасность России на десятилетия вперед;

"Буревестник" и "Посейдон" еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде видами вооружений;

ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен в РФ на боевое дежурство до конца года;

страхи о якобы неизбежном столкновении с Россией вбивают в головы людям в Европе людям, но это ложь и просто бред;