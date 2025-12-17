https://uz.sputniknews.ru/20251217/rossiyskie-boytsy-osvobodili-gerasimovku-v-dnepropetrovskoy-oblasti-54232949.html
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Российская армия освободила Герасимовку в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.Взятие под контроль Герасимовки стало важным этапом закрепления подразделений группировки войск "Восток" на западном берегу Гайчура и создало условия для дальнейшего развития наступления вглубь Днепропетровской области, добавили в Минобороны РФ.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Терноватое, Гуляй-поле и Косовцево Запорожской области. ВСУ потеряли:
15:04 17.12.2025
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik
. Российская армия освободила Герасимовку в Днепропетровской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Герасимовка Днепропетровской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Взятие под контроль Герасимовки стало важным этапом закрепления подразделений группировки войск "Восток" на западном берегу Гайчура и создало условия для дальнейшего развития наступления вглубь Днепропетровской области, добавили в Минобороны РФ.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Терноватое, Гуляй-поле и Косовцево Запорожской области.
три боевые бронированные машины HMMWV производства США;
три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую гаубицу М777.