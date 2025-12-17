https://uz.sputniknews.ru/20251217/rossiyskie-boytsy-osvobodili-gerasimovku-v-dnepropetrovskoy-oblasti-54232949.html

СВО: российские бойцы освободили Герасимовку в Днепропетровской области

СВО: российские бойцы освободили Герасимовку в Днепропетровской области

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Российская армия освободила Герасимовку в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.Взятие под контроль Герасимовки стало важным этапом закрепления подразделений группировки войск "Восток" на западном берегу Гайчура и создало условия для дальнейшего развития наступления вглубь Днепропетровской области, добавили в Минобороны РФ.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Терноватое, Гуляй-поле и Косовцево Запорожской области. ВСУ потеряли:

