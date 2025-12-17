https://uz.sputniknews.ru/20251217/tashkent-ispolzovanie-atomnoy-energii-v-mirnyx-tselyax-54239381.html

В Ташкенте обсудили использование атомной энергии в мирных целях

В Ташкенте обсудили использование атомной энергии в мирных целях

Sputnik Узбекистан

Государства-участники СНГ рассмотрели вопросы, связанные с атомной энергией, и перспективы сотрудничества в сфере

2025-12-17T18:15+0500

2025-12-17T18:15+0500

2025-12-17T18:15+0500

эксклюзив

узбекистан

ташкент

атомная энергетика

снг

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/11/54240314_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_023eaa656e1cfdaed278cbb33cd8a460.jpg

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В Ташкенте прошло двадцать шестое заседание Комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, сообщает корреспондент Sputnik.К диалогу пригласили представителей профильных министерств, ведомств и организаций Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.Участники обсудили вопросы, связанные с атомной энергией: использование реакторов малой мощности, подготовку персонала, работы в случае аварийной ситуации и другие. Также рассмотрели планы мероприятий на 2026 год и перспективы развития атомной отрасли до 2030 года.Замдиректора Агентства по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров РУз Нозим Муксинов отметил, что Узбекистан становится активным участником международного ядерно-энергетического диалога.Он добавил, что республика последовательно реализует национальную ядерно-энергетическую программу, направленную на повышение энергетической безопасности. Активно продолжается работа над проектом строительства интегрированной атомной электростанции, что, в свою очередь, позволит укрепить энергетическую безопасность страны.Ключевые проекты включают создание современной инфраструктуры ядерной медицины для улучшения диагностики и лечения онкобольных, а также внедрение радиационных технологий в сельхозсекторе.Заместитель Генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов отметил, что проведение впервые в Узбекистане заседания Комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях имеет очень важное значение.Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию АЭС в Узбекистане, наряду с обеспечением устойчивости энергетической системы страны, создаст новые рабочие места для населения.Советник Гендиректора Госкорпорации "Росатом" Михаил Лысенко в своем выступлении отметил, что для России атом, мирный атом — это приоритет.Член Комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, первый замминистра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Азамат Мамбетов добавил, что в перспективе атомная энергия, использование ее в мирных целях станет очень важным направлением.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент обсуждение использование атомная энергия мирные цели