В Ташкенте обсудили использование атомной энергии в мирных целях
Государства-участники СНГ рассмотрели вопросы, связанные с атомной энергией, и перспективы сотрудничества в сфере.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В Ташкенте прошло двадцать шестое заседание Комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, сообщает корреспондент Sputnik.
К диалогу пригласили представителей профильных министерств, ведомств и организаций Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
В Ташкенте проходит заседание Комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях
Участники обсудили вопросы, связанные с атомной энергией: использование реакторов малой мощности, подготовку персонала, работы в случае аварийной ситуации и другие. Также рассмотрели планы мероприятий на 2026 год и перспективы развития атомной отрасли до 2030 года.
Замдиректора Агентства по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров РУз Нозим Муксинов отметил, что Узбекистан становится активным участником международного ядерно-энергетического диалога.
В Ташкенте проходит заседание Комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях
Он добавил, что республика последовательно реализует национальную ядерно-энергетическую программу, направленную на повышение энергетической безопасности. Активно продолжается работа над проектом строительства интегрированной атомной электростанции, что, в свою очередь, позволит укрепить энергетическую безопасность страны.
"Узбекистан также комплексно развивает использование мирного атома в гражданских отраслях", — сказал он.
Узбекистан активно участвует в международном ядерно-энергетическом диалоге
Узбекистан активно участвует в международном ядерно-энергетическом диалоге
Ключевые проекты включают создание современной инфраструктуры ядерной медицины для улучшения диагностики и лечения онкобольных, а также внедрение радиационных технологий в сельхозсекторе.
Заместитель Генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов отметил, что проведение впервые в Узбекистане заседания Комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях имеет очень важное значение.
Обеспечение устойчивости энергосистемы сегодня - ключевой приоритет для Узбекистана, отметил Ильхом Нематов
Обеспечение устойчивости энергосистемы сегодня - ключевой приоритет для Узбекистана, отметил Ильхом Нематов
"Практически 70% обсужденных вопросов касались строительства атомной электростанции: ее использования, подготовки кадров, экономии электроэнергии, экономии газа, вопросов безопасности и экологии. Естественно, также был рассмотрен вопрос рекультивации уранодобывающих земель, которая проводится в четырех государствах СНГ: Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане и России", — сказал Нематов.
Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию АЭС в Узбекистане, наряду с обеспечением устойчивости энергетической системы страны, создаст новые рабочие места для населения.
Советник Гендиректора Госкорпорации "Росатом" Михаил Лысенко в своем выступлении отметил, что для России атом, мирный атом — это приоритет.
"Мы наблюдаем, что все больше и больше внимания во всех наших странах уделяется атомной проблематике", — сказал он.
Член Комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, первый замминистра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Азамат Мамбетов добавил, что в перспективе атомная энергия, использование ее в мирных целях станет очень важным направлением.