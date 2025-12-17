Как Узбекистан стал домом для искусства в годы войны расскажут в МПЦ Sputnik

https://uz.sputniknews.ru/20251217/uzbekistan-dom-dlya-iskusstva-v-gody-voyny-54233891.html

Особое внимание спикеры уделят феномену Ташкента, принявшего эвакуированных деятелей искусства и ставшего пространством сохранения и развития русской культуры в тесном взаимодействии с узбекскими традициями.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 18 декабря в 13.00 по ташкентскому времени пройдет видеомост Ташкент – Москва на тему: "Ташкент — культурный тыл Победы: как Узбекистан стал домом для искусства в годы Великой Отечественной войны".Участники в Ташкенте:в Москве:Участники обсудят роль искусства и культуры в годы Великой Отечественной войны, как важнейшего источника моральной поддержки и духовного единения общества.Особое внимание уделят феномену Ташкента, как одного из главных культурных центров военного времени, принявшего эвакуированных деятелей искусства и ставшего пространством сохранения и развития русской культуры в тесном взаимодействии с узбекскими традициями.Эксперты расскажут о вкладе артистов, музыкантов, писателей и художников, работавших в Ташкенте в годы войны, их влиянии на формирование патриотического духа, а также о значении этого культурного наследия для современного исторического и общественного сознания.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

