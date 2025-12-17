https://uz.sputniknews.ru/20251217/uzbekistan-dom-dlya-iskusstva-v-gody-voyny-54233891.html
Как Узбекистан стал домом для искусства в годы войны расскажут в МПЦ Sputnik
Как Узбекистан стал домом для искусства в годы войны расскажут в МПЦ Sputnik
Sputnik Узбекистан
Особое внимание спикеры уделят феномену Ташкента, принявшего эвакуированных деятелей искусства и ставшего пространством сохранения и развития русской культуры в тесном взаимодействии с узбекскими традициями.
2025-12-17T15:38+0500
2025-12-17T15:38+0500
2025-12-17T15:49+0500
пресс-центр
пресс-центр
видеомост
ташкент
москва
узбекистан
дом
искусство
великая отечественная война
культура
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46052447_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0816aea259053e83561cd43a9052f78f.jpg
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 18 декабря в 13.00 по ташкентскому времени пройдет видеомост Ташкент – Москва на тему: "Ташкент — культурный тыл Победы: как Узбекистан стал домом для искусства в годы Великой Отечественной войны".Участники в Ташкенте:в Москве:Участники обсудят роль искусства и культуры в годы Великой Отечественной войны, как важнейшего источника моральной поддержки и духовного единения общества.Особое внимание уделят феномену Ташкента, как одного из главных культурных центров военного времени, принявшего эвакуированных деятелей искусства и ставшего пространством сохранения и развития русской культуры в тесном взаимодействии с узбекскими традициями.Эксперты расскажут о вкладе артистов, музыкантов, писателей и художников, работавших в Ташкенте в годы войны, их влиянии на формирование патриотического духа, а также о значении этого культурного наследия для современного исторического и общественного сознания.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
ташкент
москва
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46052447_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7af05f0db2fb828591de0dc041c31663.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан дом искусство война
узбекистан дом искусство война
Как Узбекистан стал домом для искусства в годы войны расскажут в МПЦ Sputnik
15:38 17.12.2025 (обновлено: 15:49 17.12.2025)
Особое внимание спикеры уделят феномену Ташкента, принявшего эвакуированных деятелей искусства и ставшего пространством сохранения и развития русской культуры в тесном взаимодействии с узбекскими традициями.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 18 декабря в 13.00 по ташкентскому времени пройдет видеомост Ташкент – Москва на тему: "Ташкент — культурный тыл Победы: как Узбекистан стал домом для искусства в годы Великой Отечественной войны".
учитель истории, педагог, публицист, кандидат исторических наук Василий Костецкий;
историк, заведующий кафедрой исторических дисциплин Ташкентской Духовной семинарии Юрий Флыгин;
доктор искусствоведения, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи Игорь Смекалов.
Участники обсудят роль искусства и культуры в годы Великой Отечественной войны, как важнейшего источника моральной поддержки и духовного единения общества.
Особое внимание уделят феномену Ташкента, как одного из главных культурных центров военного времени, принявшего эвакуированных деятелей искусства и ставшего пространством сохранения и развития русской культуры в тесном взаимодействии с узбекскими традициями.
Эксперты расскажут о вкладе артистов, музыкантов, писателей и художников, работавших в Ташкенте в годы войны, их влиянии на формирование патриотического духа, а также о значении этого культурного наследия для современного исторического и общественного сознания.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.