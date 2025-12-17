https://uz.sputniknews.ru/20251217/v-jeneve-otmetili-den-konstitutsii-uzbekistana-54227552.html

В Женеве отметили День Конституции Узбекистана

Мероприятие стало эффективной площадкой для профессионального обмена мнениями, подтвердило стремление республики к открытому взаимодействию с международным сообществом для продвижения прав человека, социальной справедливости и устойчивого развития

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Во Дворце Наций в Женеве прошло мероприятие "Человеческое достоинство и социальная справедливость: Конституция Узбекистана в новой редакции — как гарант прав человека", сообщает пресс-служба НЦПЧ. Дискуссия объединила свыше 50 представителей дипмиссий, международных организаций, экспертных кругов и СМИ. Участникам презентовали специальную брошюру, посвященную конституционным реформам в стране. Директор Национального центра Республики Узбекистан по правам человека Акмал Саидов представил ключевые положения новой редакции Конституции Узбекистана, направленные на укрепление принципов верховенства закона, усиление гарантий прав и свобод человека, развитие механизмов парламентского и общественного контроля, а также расширение роли институтов гражданского общества. Отдельно он остановился на новеллах, касающихся защиты личных прав, совершенствования цифровых и экологических прав, повышения прозрачности деятельности госорганов и создания условий для формирования культуры конституционного сознания. Президент Дипломатического круга Женевы Роберт Блюм отметил, что конституционная реформа Узбекистана стала значимым шагом в направлении демократического обновления и отвечает запросам времени, демонстрируя готовность страны к открытому диалогу и дальнейшему развитию правовых институтов. По мнению участников встречи, новая Конституция формирует фундамент для реализации долгосрочных программ в сфере прав человека, включая Национальную стратегию по правам человека до 2030 года, способствует дальнейшему укреплению международного сотрудничества Узбекистана с ООН и другими партнерами.

