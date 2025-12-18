https://uz.sputniknews.ru/20251218/senat-uzbekistana-odobril-gosbyudjet-na-2026-god-54265217.html

Дефицит в 3% ВВП: Сенат Узбекистана одобрил госбюджет на 2026 год

Дефицит в 3% ВВП: Сенат Узбекистана одобрил госбюджет на 2026 год

Главный финансовый документ страны сохранил социальную направленность расходов.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса на пленарном заседании одобрил закон о государственном бюджете Республики Узбекистан на 2026 год с предельным дефицитом в размере 3% ВВП, или 51,8 триллиона сумов. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.Так, почти 55% расходов Государственного бюджета или 220,0 трлн сумов направляется на социальную сферу. В структуре расходов бюджета 100 трлн сумов предусматривается на образование и 49 трлн сумов на здравоохранение, что на 11,4% больше по сравнению с текущим годом.Уровень инфляции в следующем году прогнозируется на уровне 7%.В 2026 году расходы Государственного бюджета составят 402,6 трлн сумов, а доходы — 368,9 трлн сумов.Доходы государственных целевых фондов планируются в размере 78,6 трлн сумов, а расходы — 74,4 трлн сумов (без учета межбюджетных трансфертов).В частности, доходы консолидированного бюджета на 2026 год сформированы в размере 515,8 трлн сумов, а расходы — 567,6 трлн сумов. При этом предусматривается задача, чтобы дефицит консолидированного бюджета по отношению к ВВП не превышал 3%.Сенаторы отметили, что в следующем году особое внимание следует уделить выполнению задач, определенных в качестве приоритетных в сфере макроэкономической политики, решению социальных проблем, улучшению инфраструктуры районов и реализации других важных мероприятий, предусмотренных государственными программами.

