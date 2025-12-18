Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251218/tashkent-vstretil-pervyy-sneg-foto-54271644.html
Ташкент встретил первый снег — фото
Ташкент встретил первый снег — фото
Sputnik Узбекистан
В середине декабря столица Узбекистана неожиданно преобразилась: первый снег укрыл улицы Ташкента тонким белым покрывалом, подарив горожанам зимнее настроение и редкие для мегаполиса виды.
2025-12-18T19:26+0500
2025-12-18T19:26+0500
ташкент
снег
зима
погода
погода в ташкенте
фото
фотолента
мультимедиа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/12/54267095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e14791b8283ff188968dd75ecdc93286.jpg
Первый снег этой зимы стал для Ташкента заметным событием. Легкие снежинки опустились на проспекты, парки и дворы, на короткое время изменив привычный облик города. Горожане делились фотографиями в социальных сетях, отмечая контраст между восточной архитектурой и зимним пейзажем.Несмотря на кратковременность снегопада, он напомнил о смене сезонов и добавил уюта в повседневную городскую суету. Коммунальные службы оперативно отреагировали на погодные условия, а жители воспользовались моментом, чтобы насладиться редкой для Ташкента зимней атмосферой.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/12/54267095_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_e7a7781a97b2812586373d5f912b7945.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташкент первый снег зима погода в ташкенте снегопад новости узбекистана зима в городе фото фотолента
ташкент первый снег зима погода в ташкенте снегопад новости узбекистана зима в городе фото фотолента

Ташкент встретил первый снег — фото

19:26 18.12.2025
Подписаться
Эксклюзив
В середине декабря столица Узбекистана неожиданно преобразилась: первый снег укрыл улицы Ташкента тонким белым покрывалом, подарив горожанам зимнее настроение и редкие для мегаполиса виды.
Первый снег этой зимы стал для Ташкента заметным событием. Легкие снежинки опустились на проспекты, парки и дворы, на короткое время изменив привычный облик города. Горожане делились фотографиями в социальных сетях, отмечая контраст между восточной архитектурой и зимним пейзажем.

"Первый снег всегда приносит особое настроение — даже в таком солнечном городе, как Ташкент".

Несмотря на кратковременность снегопада, он напомнил о смене сезонов и добавил уюта в повседневную городскую суету. Коммунальные службы оперативно отреагировали на погодные условия, а жители воспользовались моментом, чтобы насладиться редкой для Ташкента зимней атмосферой.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зимний городской трафик

Зимний городской трафик - Sputnik Узбекистан
1/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зимний городской трафик

© Sputnik / Бахром Хатамов

Скульптура лошади

Скульптура лошади - Sputnik Узбекистан
2/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Скульптура лошади

© Sputnik / Бахром Хатамов

Прохожий в новогодней шапке на заснеженной улице

Прохожий в новогодней шапке на заснеженной улице - Sputnik Узбекистан
3/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Прохожий в новогодней шапке на заснеженной улице

© Sputnik / Бахром Хатамов

Столы и стулья покрыты плотным слоем свежего снега

Столы и стулья покрыты плотным слоем свежего снега - Sputnik Узбекистан
4/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Столы и стулья покрыты плотным слоем свежего снега

© Sputnik / Бахром Хатамов
Ташкент встретил первый снег - Sputnik Узбекистан
5/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Скульптура "Мальчик, спасающий кошку"

Скульптура &quot;Мальчик, спасающий кошку&quot; - Sputnik Узбекистан
6/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Скульптура "Мальчик, спасающий кошку"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Заснеженные ели на фоне строящегося здания

Заснеженные ели на фоне строящегося здания - Sputnik Узбекистан
7/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Заснеженные ели на фоне строящегося здания

© Sputnik / Бахром Хатамов

Молодежь под праздничной аркой

Молодежь под праздничной аркой - Sputnik Узбекистан
8/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Молодежь под праздничной аркой

© Sputnik / Бахром Хатамов
Ташкент встретил первый снег - Sputnik Узбекистан
9/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рабочие на строительных лесах развешивают праздничные красные шары

Рабочие на строительных лесах развешивают праздничные красные шары - Sputnik Узбекистан
10/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рабочие на строительных лесах развешивают праздничные красные шары

© Sputnik / Бахром Хатамов
Ташкент встретил первый снег - Sputnik Узбекистан
11/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ташкент встретил первый снег - Sputnik Узбекистан
12/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Нежные цветы, застигнутые врасплох зимней непогодой

Нежные цветы, застигнутые врасплох зимней непогодой - Sputnik Узбекистан
13/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Нежные цветы, застигнутые врасплох зимней непогодой

© Sputnik / Бахром Хатамов
Ташкент встретил первый снег - Sputnik Узбекистан
14/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Праздничная улица украшенная елкой и гирляндами

Праздничная улица украшенная елкой и гирляндами - Sputnik Узбекистан
15/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Праздничная улица украшенная елкой и гирляндами

© Sputnik / Бахром Хатамов

Пришла зима в Ташкент

Пришла зима в Ташкент - Sputnik Узбекистан
16/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Пришла зима в Ташкент

© Sputnik / Бахром Хатамов
Ташкент встретил первый снег - Sputnik Узбекистан
17/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ташкент встретил первый снег - Sputnik Узбекистан
18/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Группа коммунальных рабочих на заснеженной городской улице

Группа коммунальных рабочих на заснеженной городской улице - Sputnik Узбекистан
19/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Группа коммунальных рабочих на заснеженной городской улице

© Sputnik / Бахром Хатамов
Ташкент встретил первый снег - Sputnik Узбекистан
20/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зимняя прогулка

Зимняя прогулка - Sputnik Узбекистан
21/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зимняя прогулка

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0