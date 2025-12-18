https://uz.sputniknews.ru/20251218/tashkent-vstretil-pervyy-sneg-foto-54271644.html

Ташкент встретил первый снег — фото

В середине декабря столица Узбекистана неожиданно преобразилась: первый снег укрыл улицы Ташкента тонким белым покрывалом, подарив горожанам зимнее настроение и редкие для мегаполиса виды.

Первый снег этой зимы стал для Ташкента заметным событием. Легкие снежинки опустились на проспекты, парки и дворы, на короткое время изменив привычный облик города. Горожане делились фотографиями в социальных сетях, отмечая контраст между восточной архитектурой и зимним пейзажем.Несмотря на кратковременность снегопада, он напомнил о смене сезонов и добавил уюта в повседневную городскую суету. Коммунальные службы оперативно отреагировали на погодные условия, а жители воспользовались моментом, чтобы насладиться редкой для Ташкента зимней атмосферой.

