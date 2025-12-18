https://uz.sputniknews.ru/20251218/uzbekistan-altayskiy-kray-opredelili-perspektivnye-sfery-sotrudnichestva-na-2026-god-54278807.html

Узбекистан и Алтайский край определили перспективные сферы сотрудничества на 2026 год

Узбекистан и Алтайский край определили перспективные сферы сотрудничества на 2026 год

Sputnik Узбекистан

Генконсул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров встретился с губернатором Алтайского края России Виктором Томенко. Стороны подвели итоги взаимодействия двустороннего сотрудничества за 2025 год, а также обсудили перспективные направления взаимодействия на будущий год.

2025-12-18T17:40+0500

2025-12-18T17:40+0500

2025-12-18T17:56+0500

алтай

узбекистан

сотрудничество

россия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/12/54280563_0:51:800:501_1920x0_80_0_0_95c9b8fc9415d270d87942515f8f8603.jpg

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Состоялась рабочая встреча генерального консула Узбекистана в Новосибирске Аслама Акбарова с губернатором Алтайского края России Виктором Томенко. Стороны подвели итоги взаимодействия Узбекистана и Алтайского края за 2025 год, а также обсудили перспективные направления взаимодействия на будущий год, сообщает ИА "Дунё"В ходе встречи губернатор Виктор Томенко подчеркнул особое значение, которое Алтайский край уделяет всестороннему сотрудничеству с Узбекистаном.Томенко сделал акцент на направлениях экономического сотрудничества, отметив, что Алтайский край экспортирует в Узбекистан лесоматериалы, вагоны, шины, цинковые концентраты, фармацевтическую продукцию и оборудование.В свою очередь из Узбекистана в Алтайский край поставляются плодоовощная продукция, текстиль, химические соединения и металлопрокат.Важным инструментом развития деловых контактов становятся бизнес-миссии, организуемые Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства края. Генеральный консул также обозначил заинтересованность узбекской стороны, помимо сельского хозяйства, в развитии взаимодействия в химико-технологической и текстильной сферах. При этом был особо отмечен потенциал уникальной площадки для развития двусторонних связей — Совета регионов Узбекистана и России, созданного по инициативе президентов двух стран.Была также обсуждена возможность организации в 2026 году визита бизнес-миссии представителей деловых кругов Сырдарьинской области в Алтайский край, с посещением различных предприятий широкого профиля.В завершение Аслам Акбаров пригласил Виктора Томенко с официальным визитом в Узбекистан.

алтай

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

алтайский край россия узбекистан сотрудничество генеральный консул