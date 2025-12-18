Узбекистан и Алтайский край определили перспективные сферы сотрудничества на 2026 год

Узбекистан
Генконсул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров встретился с губернатором Алтайского края России Виктором Томенко. Стороны подвели итоги взаимодействия двустороннего сотрудничества за 2025 год, а также обсудили перспективные направления взаимодействия на будущий год.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Состоялась рабочая встреча генерального консула Узбекистана в Новосибирске Аслама Акбарова с губернатором Алтайского края России Виктором Томенко. Стороны подвели итоги взаимодействия Узбекистана и Алтайского края за 2025 год, а также обсудили перспективные направления взаимодействия на будущий год, сообщает ИА "Дунё"В ходе встречи губернатор Виктор Томенко подчеркнул особое значение, которое Алтайский край уделяет всестороннему сотрудничеству с Узбекистаном.Томенко сделал акцент на направлениях экономического сотрудничества, отметив, что Алтайский край экспортирует в Узбекистан лесоматериалы, вагоны, шины, цинковые концентраты, фармацевтическую продукцию и оборудование.В свою очередь из Узбекистана в Алтайский край поставляются плодоовощная продукция, текстиль, химические соединения и металлопрокат.Важным инструментом развития деловых контактов становятся бизнес-миссии, организуемые Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства края. Генеральный консул также обозначил заинтересованность узбекской стороны, помимо сельского хозяйства, в развитии взаимодействия в химико-технологической и текстильной сферах. При этом был особо отмечен потенциал уникальной площадки для развития двусторонних связей — Совета регионов Узбекистана и России, созданного по инициативе президентов двух стран.Была также обсуждена возможность организации в 2026 году визита бизнес-миссии представителей деловых кругов Сырдарьинской области в Алтайский край, с посещением различных предприятий широкого профиля.В завершение Аслам Акбаров пригласил Виктора Томенко с официальным визитом в Узбекистан.
Генконсул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров встретился с губернатором Алтайского края России Виктором Томенко. Стороны подвели итоги взаимодействия двустороннего сотрудничества за 2025 год, а также обсудили перспективные направления взаимодействия на будущий год.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Состоялась рабочая встреча генерального консула Узбекистана в Новосибирске Аслама Акбарова с губернатором Алтайского края России Виктором Томенко. Стороны подвели итоги взаимодействия Узбекистана и Алтайского края за 2025 год, а также обсудили перспективные направления взаимодействия на будущий год, сообщает ИА "Дунё"
В ходе встречи губернатор Виктор Томенко подчеркнул особое значение, которое Алтайский край уделяет всестороннему сотрудничеству с Узбекистаном.

"Узбекистан прочно занимает третье место среди ключевых зарубежных торговых партнеров нашего региона. За девять месяцев 2025 года товарооборот вырос на 33% к аналогичному периоду прошлого года", — отметил глава края.

Томенко сделал акцент на направлениях экономического сотрудничества, отметив, что Алтайский край экспортирует в Узбекистан лесоматериалы, вагоны, шины, цинковые концентраты, фармацевтическую продукцию и оборудование.
В свою очередь из Узбекистана в Алтайский край поставляются плодоовощная продукция, текстиль, химические соединения и металлопрокат.
Важным инструментом развития деловых контактов становятся бизнес-миссии, организуемые Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства края.

"Исторически на рынок Узбекистана поставляется продукция нашей промышленности — котельное оборудование, вагоны, арматура. Мы видим потенциал в наращивании поставок, в том числе для геологоразведки и добычи урана", — добавил глава российского региона.

Генеральный консул также обозначил заинтересованность узбекской стороны, помимо сельского хозяйства, в развитии взаимодействия в химико-технологической и текстильной сферах.
При этом был особо отмечен потенциал уникальной площадки для развития двусторонних связей — Совета регионов Узбекистана и России, созданного по инициативе президентов двух стран.
Была также обсуждена возможность организации в 2026 году визита бизнес-миссии представителей деловых кругов Сырдарьинской области в Алтайский край, с посещением различных предприятий широкого профиля.
В завершение Аслам Акбаров пригласил Виктора Томенко с официальным визитом в Узбекистан.
