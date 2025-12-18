Узбекистан и Турция укрепляют в сфере транспорта — подробности

https://uz.sputniknews.ru/20251218/uzbekistan-i-turtsiya-ukreplyayut-v-sfere-transporta--podrobnosti-54258474.html

В ходе визита министра транспорта Узбекистана в Турцию, изучены методы использования современных технологий и стандартов в области управления транспортными потоками и внедрения интеллектуальных дорожных систем.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром транспорта Ильхомом Махкамовым посетила Турцию. Глава узбекского ведомства встретился с министром транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадиром Уралоглу и обсудил возможности дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в сфере автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта и логистики, сообщает ИА "Дунё".Также стороны обменялись мнениями по вопросам упрощения транзитных операций в сфере автомобильного транспорта, снижения логистических издержек и повышения эффективности процессов грузоперевозок.В ходе визита представители делегации посетили Главный центр контроля автомобильных дорог в Анкаре и детально ознакомились с его деятельностью, сообщили в министерстве транспорта республики.В центре были изучены методы использования современных технологий и стандартов в области управления транспортными потоками и внедрения интеллектуальных дорожных систем.Кроме того, члены делегации ознакомились с процессом строительства автомобильных дорог в районе Лалахан.Представители узбекской делегации ознакомились с современными автомагистралями и дорожной инфраструктурой, строящимися в Турции, обсудили вопросы налаживания обмена передовым опытом в области современных инженерных решений и инновационных технологий, используемых при их проектировании, строительстве и эксплуатации. Рассмотрены также перспективы внедрения современных технологий в техническое обслуживание и управление автомагистралями. По итогам переговоров стороны выразили готовность к продолжению сотрудничества в этом направлении. Отмечено, что встречи будут способствовать дальнейшему углублению стратегического сотрудничества между Узбекистаном и Турцией в сфере транспорта.

