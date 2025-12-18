Узбекистан и Турция укрепляют в сфере транспорта — подробности
13:10 18.12.2025 (обновлено: 14:00 18.12.2025)
© Министерство транспортаДелегация Узбекистана ознакомилась с опытом "умной" транспортной системы в Турции
© Министерство транспорта
Подписаться
Делегация Узбекистана посетила город Анкару, где изучила методы использования современных технологий и стандартов в области управления транспортными потоками и внедрения интеллектуальных дорожных систем.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром транспорта Ильхомом Махкамовым посетила Турцию. Глава узбекского ведомства встретился с министром транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадиром Уралоглу и обсудил возможности дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в сфере автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта и логистики, сообщает ИА "Дунё".
Также стороны обменялись мнениями по вопросам упрощения транзитных операций в сфере автомобильного транспорта, снижения логистических издержек и повышения эффективности процессов грузоперевозок.
В ходе визита представители делегации посетили Главный центр контроля автомобильных дорог в Анкаре и детально ознакомились с его деятельностью, сообщили в министерстве транспорта республики.
© Министерство транспортаДелегация Узбекистана ознакомилась с опытом "умной" транспортной системы в Турции
Делегация Узбекистана ознакомилась с опытом "умной" транспортной системы в Турции
© Министерство транспорта
"Центр играет ключевую роль в управлении и мониторинге дорожной инфраструктуры Турции. Он является частью "умной" транспортной системы (ITS), которая включает в себя сенсорные сети, камеры наблюдения, электронные указатели, системы управления дорожным движением и централизованный контроль состояния дорог на основных автомагистралях страны. Центр обеспечивает безопасное, стабильное и эффективное функционирование автомобильных дорог, повышает общую надежность дорожной системы, гарантируя оптимальное управление транспортной инфраструктурой", — отметили в ведомстве.
© Министерство транспортаДелегация Узбекистана ознакомилась с опытом "умной" транспортной системы в Турции
Делегация Узбекистана ознакомилась с опытом "умной" транспортной системы в Турции
© Министерство транспорта
В центре были изучены методы использования современных технологий и стандартов в области управления транспортными потоками и внедрения интеллектуальных дорожных систем.
Кроме того, члены делегации ознакомились с процессом строительства автомобильных дорог в районе Лалахан.
© Министерство транспортаДелегация Узбекистана ознакомилась с опытом "умной" транспортной системы в Турции
Делегация Узбекистана ознакомилась с опытом "умной" транспортной системы в Турции
© Министерство транспорта
Представители узбекской делегации ознакомились с современными автомагистралями и дорожной инфраструктурой, строящимися в Турции, обсудили вопросы налаживания обмена передовым опытом в области современных инженерных решений и инновационных технологий, используемых при их проектировании, строительстве и эксплуатации.
Рассмотрены также перспективы внедрения современных технологий в техническое обслуживание и управление автомагистралями. По итогам переговоров стороны выразили готовность к продолжению сотрудничества в этом направлении.
© Министерство транспортаДелегация Узбекистана ознакомилась с опытом "умной" транспортной системы в Турции
Делегация Узбекистана ознакомилась с опытом "умной" транспортной системы в Турции
© Министерство транспорта
Отмечено, что встречи будут способствовать дальнейшему углублению стратегического сотрудничества между Узбекистаном и Турцией в сфере транспорта.