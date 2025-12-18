Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251218/uzbekistan-i-turtsiya-ukreplyayut-v-sfere-transporta--podrobnosti-54258474.html
Узбекистан и Турция укрепляют в сфере транспорта — подробности
Узбекистан и Турция укрепляют в сфере транспорта — подробности
Sputnik Узбекистан
В ходе визита министра транспорта Узбекистана в Турцию, изучены методы использования современных технологий и стандартов в области управления транспортными потоками и внедрения интеллектуальных дорожных систем.
2025-12-18T13:10+0500
2025-12-18T14:00+0500
транспорт
логистика
турция
илхом махкамов
узбекистан
министерство транспорта республики узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/12/54261844_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8e5d446f2a0badab7838586db35052c7.jpg
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром транспорта Ильхомом Махкамовым посетила Турцию. Глава узбекского ведомства встретился с министром транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадиром Уралоглу и обсудил возможности дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в сфере автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта и логистики, сообщает ИА "Дунё".Также стороны обменялись мнениями по вопросам упрощения транзитных операций в сфере автомобильного транспорта, снижения логистических издержек и повышения эффективности процессов грузоперевозок.В ходе визита представители делегации посетили Главный центр контроля автомобильных дорог в Анкаре и детально ознакомились с его деятельностью, сообщили в министерстве транспорта республики.В центре были изучены методы использования современных технологий и стандартов в области управления транспортными потоками и внедрения интеллектуальных дорожных систем.Кроме того, члены делегации ознакомились с процессом строительства автомобильных дорог в районе Лалахан.Представители узбекской делегации ознакомились с современными автомагистралями и дорожной инфраструктурой, строящимися в Турции, обсудили вопросы налаживания обмена передовым опытом в области современных инженерных решений и инновационных технологий, используемых при их проектировании, строительстве и эксплуатации. Рассмотрены также перспективы внедрения современных технологий в техническое обслуживание и управление автомагистралями. По итогам переговоров стороны выразили готовность к продолжению сотрудничества в этом направлении. Отмечено, что встречи будут способствовать дальнейшему углублению стратегического сотрудничества между Узбекистаном и Турцией в сфере транспорта.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/12/54261844_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f29887b63482334c943da4f54e7d56ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан турция транспорт сотрудничество логистика махкамов минтранс
узбекистан турция транспорт сотрудничество логистика махкамов минтранс

Узбекистан и Турция укрепляют в сфере транспорта — подробности

13:10 18.12.2025 (обновлено: 14:00 18.12.2025)
© Министерство транспортаДелегация Узбекистана ознакомилась с опытом "умной" транспортной системы в Турции
Делегация Узбекистана ознакомилась с опытом умной транспортной системы в Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2025
© Министерство транспорта
Подписаться
Делегация Узбекистана посетила город Анкару, где изучила методы использования современных технологий и стандартов в области управления транспортными потоками и внедрения интеллектуальных дорожных систем.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром транспорта Ильхомом Махкамовым посетила Турцию. Глава узбекского ведомства встретился с министром транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадиром Уралоглу и обсудил возможности дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в сфере автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта и логистики, сообщает ИА "Дунё".
Также стороны обменялись мнениями по вопросам упрощения транзитных операций в сфере автомобильного транспорта, снижения логистических издержек и повышения эффективности процессов грузоперевозок.
В ходе визита представители делегации посетили Главный центр контроля автомобильных дорог в Анкаре и детально ознакомились с его деятельностью, сообщили в министерстве транспорта республики.
© Министерство транспортаДелегация Узбекистана ознакомилась с опытом "умной" транспортной системы в Турции
Делегация Узбекистана ознакомилась с опытом умной транспортной системы в Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2025
Делегация Узбекистана ознакомилась с опытом "умной" транспортной системы в Турции
© Министерство транспорта

"Центр играет ключевую роль в управлении и мониторинге дорожной инфраструктуры Турции. Он является частью "умной" транспортной системы (ITS), которая включает в себя сенсорные сети, камеры наблюдения, электронные указатели, системы управления дорожным движением и централизованный контроль состояния дорог на основных автомагистралях страны. Центр обеспечивает безопасное, стабильное и эффективное функционирование автомобильных дорог, повышает общую надежность дорожной системы, гарантируя оптимальное управление транспортной инфраструктурой", — отметили в ведомстве.

© Министерство транспортаДелегация Узбекистана ознакомилась с опытом "умной" транспортной системы в Турции
Делегация Узбекистана ознакомилась с опытом умной транспортной системы в Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2025
Делегация Узбекистана ознакомилась с опытом "умной" транспортной системы в Турции
© Министерство транспорта
В центре были изучены методы использования современных технологий и стандартов в области управления транспортными потоками и внедрения интеллектуальных дорожных систем.
Кроме того, члены делегации ознакомились с процессом строительства автомобильных дорог в районе Лалахан.
© Министерство транспортаДелегация Узбекистана ознакомилась с опытом "умной" транспортной системы в Турции
Делегация Узбекистана ознакомилась с опытом умной транспортной системы в Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2025
Делегация Узбекистана ознакомилась с опытом "умной" транспортной системы в Турции
© Министерство транспорта
Представители узбекской делегации ознакомились с современными автомагистралями и дорожной инфраструктурой, строящимися в Турции, обсудили вопросы налаживания обмена передовым опытом в области современных инженерных решений и инновационных технологий, используемых при их проектировании, строительстве и эксплуатации.
Рассмотрены также перспективы внедрения современных технологий в техническое обслуживание и управление автомагистралями. По итогам переговоров стороны выразили готовность к продолжению сотрудничества в этом направлении.
© Министерство транспортаДелегация Узбекистана ознакомилась с опытом "умной" транспортной системы в Турции
Делегация Узбекистана ознакомилась с опытом умной транспортной системы в Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2025
Делегация Узбекистана ознакомилась с опытом "умной" транспортной системы в Турции
© Министерство транспорта
Отмечено, что встречи будут способствовать дальнейшему углублению стратегического сотрудничества между Узбекистаном и Турцией в сфере транспорта.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0