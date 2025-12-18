В Узбекистане разработали стратегию для защиты детей от насилия — что предусмотрено

Узбекистан
Основная цель стратегии — это создание безопасной и свободной от насилия среды для детей, раннее выявление детей, находящихся в группе риска, а также предоставление комплексной помощи детям, ставшим жертвами или свидетелями насилия.
2025-12-18T12:12+0500
2025-12-18T12:25+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1a/45855548_0:65:1370:836_1920x0_80_0_0_29ca7c137963825f320592f184e0f1b3.jpg
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Для создания безопасной среды и оказания комплексной помощи детям, ставшим жертвами насилия, в Узбекистане разработали стратегию на 2026–2030 годы по защите детей от всех форм насилия. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Президенту страны была представлена информация о стратегии на 2026–2030 годы по защите детей от всех форм насилия.Стратегия определила приоритетные направления по профилактике насилия в отношении детей, ранней работе с семьями и детьми из группы риска, а также оказанию детям и их семьям социальных, психологических, образовательных и правовых услуг.Так в республике появятся малоформатные "открытые" центры работы с детьми, будут разработаны индивидуальные планы по каждому ребенку, а также приняты меры по обеспечению доступа к образованию и социальной интеграции детей.Для усиления правовой защиты детей обозначены задачи: Кроме того, стратегия предусматривает:В работе с семьями определены отдельные задачи по снижению рисков насилия в отношении детей, поддержке родителей, организации психологической и социальной помощи.Также будет сформирована единая электронная платформа в сфере социальной защиты детей и система учета и мониторинга случаев насилия в отношении детей.Президент поручил ответственным ведомствам обеспечить системный подход в реализации намеченных задач в сфере защиты детей, а также держать под контролем исполнение обозначенных мер.
© iStock / EvgenyatamanenkoИспуганная дочь и ругающая мать
Испуганная дочь и ругающая мать - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2025
© iStock / Evgenyatamanenko
Основная цель стратегии — это создание безопасной и свободной от насилия среды для детей, раннее выявление детей, находящихся в группе риска, а также предоставление комплексной помощи детям, ставшим жертвами или свидетелями насилия.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Для создания безопасной среды и оказания комплексной помощи детям, ставшим жертвами насилия, в Узбекистане разработали стратегию на 2026–2030 годы по защите детей от всех форм насилия. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Президенту страны была представлена информация о стратегии на 2026–2030 годы по защите детей от всех форм насилия.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЗащита прав граждан и предпринимателей
Защита прав граждан и предпринимателей - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2025
Защита прав граждан и предпринимателей
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стратегия определила приоритетные направления по профилактике насилия в отношении детей, ранней работе с семьями и детьми из группы риска, а также оказанию детям и их семьям социальных, психологических, образовательных и правовых услуг.
Так в республике появятся малоформатные "открытые" центры работы с детьми, будут разработаны индивидуальные планы по каждому ребенку, а также приняты меры по обеспечению доступа к образованию и социальной интеграции детей.
Для усиления правовой защиты детей обозначены задачи:
гарантирование интересов ребенка в процессуальных действиях;
специальная подготовка специалистов, работающих с детьми;
укрепление межведомственного взаимодействия по вопросам защиты детства.
Кроме того, стратегия предусматривает:
расширение охвата социально уязвимых детей образованием;
развитие механизмов альтернативного размещения;
профориентацию и меры по социальной адаптации детей.
В работе с семьями определены отдельные задачи по снижению рисков насилия в отношении детей, поддержке родителей, организации психологической и социальной помощи.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с предложениями по совершенствованию системы защиты детей от всех форм насилия.
Президент ознакомился с предложениями по совершенствованию системы защиты детей от всех форм насилия. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2025
Президент ознакомился с предложениями по совершенствованию системы защиты детей от всех форм насилия.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также будет сформирована единая электронная платформа в сфере социальной защиты детей и система учета и мониторинга случаев насилия в отношении детей.
Президент поручил ответственным ведомствам обеспечить системный подход в реализации намеченных задач в сфере защиты детей, а также держать под контролем исполнение обозначенных мер.
