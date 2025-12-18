https://uz.sputniknews.ru/20251218/v-uzbekistane-razrabotali-strategiyu-dlya-zaschity-detey-ot-nasiliya--chto-predusmotreno-54247830.html

В Узбекистане разработали стратегию для защиты детей от насилия — что предусмотрено

Основная цель стратегии — это создание безопасной и свободной от насилия среды для детей, раннее выявление детей, находящихся в группе риска, а также предоставление комплексной помощи детям, ставшим жертвами или свидетелями насилия.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Для создания безопасной среды и оказания комплексной помощи детям, ставшим жертвами насилия, в Узбекистане разработали стратегию на 2026–2030 годы по защите детей от всех форм насилия. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Президенту страны была представлена информация о стратегии на 2026–2030 годы по защите детей от всех форм насилия.Стратегия определила приоритетные направления по профилактике насилия в отношении детей, ранней работе с семьями и детьми из группы риска, а также оказанию детям и их семьям социальных, психологических, образовательных и правовых услуг.Так в республике появятся малоформатные "открытые" центры работы с детьми, будут разработаны индивидуальные планы по каждому ребенку, а также приняты меры по обеспечению доступа к образованию и социальной интеграции детей.Для усиления правовой защиты детей обозначены задачи: Кроме того, стратегия предусматривает:В работе с семьями определены отдельные задачи по снижению рисков насилия в отношении детей, поддержке родителей, организации психологической и социальной помощи.Также будет сформирована единая электронная платформа в сфере социальной защиты детей и система учета и мониторинга случаев насилия в отношении детей.Президент поручил ответственным ведомствам обеспечить системный подход в реализации намеченных задач в сфере защиты детей, а также держать под контролем исполнение обозначенных мер.

