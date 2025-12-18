В Узбекистане разработали стратегию для защиты детей от насилия — что предусмотрено
12:12 18.12.2025 (обновлено: 12:25 18.12.2025)
Основная цель стратегии — это создание безопасной и свободной от насилия среды для детей, раннее выявление детей, находящихся в группе риска, а также предоставление комплексной помощи детям, ставшим жертвами или свидетелями насилия.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Для создания безопасной среды и оказания комплексной помощи детям, ставшим жертвами насилия, в Узбекистане разработали стратегию на 2026–2030 годы по защите детей от всех форм насилия. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Президенту страны была представлена информация о стратегии на 2026–2030 годы по защите детей от всех форм насилия.
Стратегия определила приоритетные направления по профилактике насилия в отношении детей, ранней работе с семьями и детьми из группы риска, а также оказанию детям и их семьям социальных, психологических, образовательных и правовых услуг.
Так в республике появятся малоформатные "открытые" центры работы с детьми, будут разработаны индивидуальные планы по каждому ребенку, а также приняты меры по обеспечению доступа к образованию и социальной интеграции детей.
Для усиления правовой защиты детей обозначены задачи:
гарантирование интересов ребенка в процессуальных действиях;
специальная подготовка специалистов, работающих с детьми;
укрепление межведомственного взаимодействия по вопросам защиты детства.
Кроме того, стратегия предусматривает:
расширение охвата социально уязвимых детей образованием;
развитие механизмов альтернативного размещения;
профориентацию и меры по социальной адаптации детей.
В работе с семьями определены отдельные задачи по снижению рисков насилия в отношении детей, поддержке родителей, организации психологической и социальной помощи.
Также будет сформирована единая электронная платформа в сфере социальной защиты детей и система учета и мониторинга случаев насилия в отношении детей.
Президент поручил ответственным ведомствам обеспечить системный подход в реализации намеченных задач в сфере защиты детей, а также держать под контролем исполнение обозначенных мер.